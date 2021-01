Tijdens een conferentie georganiseerd door Techleap.nl, een non-profitorganisatie die helpt bij het kwantificeren en versnellen van het Nederlandse tech-ecosysteem, hebben vooraanstaande investeerders besloten zich aan te sluiten bij een taskforce voor internationale samenwerking om klimaatverandering tegen te gaan. De taskforce bestaat uit een diverse groep investeerders met jarenlange ervaring in de Europese durfkapitaalmarkt. Institutionele beleggers, met een langetermijnhorizon, en publieke investeerders nemen deel om een kader te creëren voor investeringen in innovaties en technologieën die langetermijnoplossingen op de markt brengen. Daarnaast worden er best practices ontwikkeld om publiek en privaat kapitaal in te zetten, daar waar de grootste impact op het klimaat en de economie kunnen worden bereikt.

Europa, en Nederland in het bijzonder, heeft een groot aantal startups en scaleups die hard werken aan het tegengaan van klimaatverandering. Het is noodzakelijk dat zij hun oplossingen en ideeën over de grenzen heen op kunnen schalen. De Nederlandse overheid, en andere overheden in Europa, hebben kapitaal vrijgemaakt om innovatieve groeibedrijven te ondersteunen. Dit geeft een impuls aan de kapitaalmarkt, maar er is meer financiering nodig. Ook moeten er particuliere beleggers worden aangetrokken bij nieuwe initiatieven. Uit onderzoek van Techleap.nl blijkt dat een gebrek aan kapitaal de belangrijkste

reden is waarom energiebedrijven niet kunnen groeien. Ook het onlangs gepubliceerde Atomico State Of European Tech 2020 rapport toont vergelijkbare bevindingen – 46% van de Europese tech-oprichters noemde toegang tot kapitaal als hun belangrijkste uitdaging in 2020.

Om samenwerking, co-investeringen en groei in Europa te versterken gaat Techleap.nl de taskforce organiseren rond drie hoofdpijlers; 1) LP/GP Co-investeringsraamwerk, 2) Talent voor Groei en 3) EU Tech IPO’s. Er zal een reeks best practices en een raamwerk worden ontwikkeld voor meer samenwerking en inzet van kapitaal in startups en technologieën die helpen om de klimaatcurve af te vlakken.

Partijen die zich al hebben gecommitteerd aan de taskforce en zullen bijdragen via mogelijkheden voor co-investering, inzichten en ervaringen zijn: Bootstrap Europe; een kredietverstrekker die bloeiende industrieën over de hele wereld ondersteunt, groeiversneller en impact investeerder Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), de wereldwijd opererende durfkapitaalonderneming DN Capital, HPE Growth; een toonaangevende pan-Europese private equity-firma gericht op groeikapitaalinvesteringen in technologiebedrijven, Invest-NL; een private impact investeerder die bedrijven en projecten ondersteunt die Nederland duurzamer en innovatiever gaan maken, MN; namens pensioenfondsen PMT en PME, één van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders in de Nederlandse pensioenmarkt, levenscyclus financier InnovationQuarter, Rabobanks Captive Investment Fund, een wereldwijde levenscyclusinvesteerder die zich richt op het bouwen van betere en duurzamere voedselwaardeketens, ondersteuning van transities om klimaatverandering tegen te gaan en een effectievere en efficiëntere gezondheidszorg; Rabo Corporate Investments en de internationale durfkapitaal onderneming Vickers Venture Partners.

De taskforce is een direct resultaat van het Flattening the Climate Curve LP/GP Investor Summit, waar Techleap.nl ‘s werelds grootste investeerders samenbracht om gezamenlijk verandering en kapitaal te mobiliseren om het groeiklimaat voor het Nederlandse en Europese tech-ecosysteem te verbeteren. Dit werd aangewakkerd door inzichten van onder andere Larry Fink, voorzitter en CEO van BlackRock en Rebecca Henderson, professor, auteur van ‘Reimagining Capitalism’.

Tijdens de conferentie zei Larry Fink, voorzitter en CEO van BlackRock: “De afwezigheid van een significante tech industrie in Europa heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor de groei op lange termijn, maar ook voor de afhankelijkheid van andere landen om belangrijke technologieën te leveren. We hebben nu, meer dan ooit, kapitaal nodig om duurzame innovatie te financieren. Europese spaarders zullen investeerders moeten worden. Het “slapende geld” in Europa moet worden gewekt en aan het werk worden gezet in productieve investeringen.”

“Ondanks de wereldwijde pandemie mogen we andere dreigingen, zoals klimaatverandering, niet over het hoofd zien. Als investeerders moeten we deze crisis met spoed aanpakken”, voegt Maurice van Tilburg, Managing Director Techleap.nl toe. “Momenteel is er in Europa niet genoeg financiering beschikbaar voor tech startups die de klimaatcurve afvlakken. Ook kan het kapitaal dat wel beschikbaar is slimmer worden ingezet. In de taskforce verbinden we nationale en internationale investeerders om bedrijven in dit segment te helpen versnellen en hun impact te maximaliseren.”

Wouter Bos, CEO Invest-NL, zei: “De huidige Covid-19-pandemie is slechts een tijdelijke tegenslag met weinig of geen effect op de essentiële transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Als impact investeerder financieren we de technologieën die deze overgang op de lange termijn mogelijk maken. Met deze taskforce mobiliseren we het kapitaal en de impact kennis om innovaties op internationale schaal verder te versnellen.”