Moba heeft eindelijke een nieuwe ceo gevonden: Edwin Bolwerk

Moba, de toonaangevende producent van hoogwaardige geïntegreerde systemen voor het sorteren, verpakken en verwerken van eieren, kondigt met genoegen aan dat Edwin Bolwerk is benoemd tot de nieuwe Chief Executive Officer van de Moba Group, met ingang van 1 mei 2020.

Bolwerk heeft meer dan 25 jaar ervaring op het gebied van senior management en was het laatst werkzaam als CEO van NEDCON, een bedrijf dat oplossingen voor magazijnopslag ontwerpt, produceert en installeert. Daarvoor was Bolwerk werkzaam als Executive Managing Director bij Vanderlande, een bedrijf dat is gespecialiseerd in material handling.

Gericht op versnellen innovatie

“Ik kijk ernaar uit om mij bij het team van Moba aan te sluiten”, zegt Edwin Bolwerk. “De toekomst is veelbelovend voor Moba en ik ben blij met de kans om leiding te geven aan dit nieuwe hoofdstuk. Ik ben gericht op het versnellen van innovatie en de uitvoering die onze klanten nodig hebben. Hun succes blijft voor ons de drijvende factor. Ik zal mijn achtergrond gebruiken om focus aan te brengen, prioriteiten te stellen aan activiteiten en talent te werven. Ik verheug mij erop onze medewerkers, klanten en andere belanghebbenden te ontmoeten en met hen samen te werken om in de komende jaren nog meer succes te boeken.”

Veel meer tijd nodig

“Na een grondige zoektocht, zijn wij blij dat wij Edwin bij Moba mogen verwelkomen. Met Edwin hebben wij de juiste persoon gevonden om het bedrijf naar de toekomst te leiden”, aldus Anton Janssen, Chief Financial Officer van de Moba Group. “De vaardigheden op het gebied van bedrijfsontwikkeling van Edwin en zijn uitgebreide achtergrond in de innovatieve productie-industrie zullen bijdragen aan de groei van Moba en onze leiderspositie in de eierindustrie versterken.”

Aandeelhouder TBG Europe kreeg reeds in mei vorig jaar van de voorganger van Bolwerk, Michiel Peters, dat hij per 1 november wilde stoppen als managing director van Moba. Om het fabrikant van eiersorteermachines de tijd te geven een geschikte opvolger te vinden. Maar de zoektocht vergde dus veel meer tijd. ‘Gelukkig hebben we hier een drie-mans directie’, relativeerde Peters vlak voor zijn vertrek. Anton Janssen en commercieel directeur Paul de Schouwer hebben de ceo-taken het afgelopen half jaar waargenomen.