De Nederlandse scheepsbouwsector krijgt vandaag een impuls van 250 miljoen euro. Institutionele investeerders en de provincie Groningen bieden deze financiering aan Nederlandse mkb-ondernemers die short sea-schepen bouwen of moderniseren. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) geeft vandaag met een staatsgarantie het startschot voor dit zogenoemde Nesec Shipping Debt Fund (NSDF). De garantie is onderdeel van het Aanvullend Actieplan mkb-financiering.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Nederland is al eeuwen een land van zeevaarders. De maritieme sector is nog steeds één van de parels van de Nederlandse economie, met een toegevoegde waarde van 26 miljard euro en werk voor 275.000 mensen. Daarbinnen zijn de scheepsbouw en scheepvaart een bron van innovatie en exportkansen. Het kabinet ondersteunt deze Nederlandse MKB’ers dan ook graag door voor dit fonds garanties af te geven.”

Modernisering versterkt het mkb

Veel reders kampen met verouderde schepen, die niet altijd voldoen aan de nieuwste eisen op gebied van emissies. Het Nesec Shipping Debt Fund richt zich specifiek op de aanschaf van nieuwe of bestaande short sea-schepen, dan wel de aanpassingen daarvan. Bijvoorbeeld om te voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van ballastwater, beperken van de uitstoot van zwavel en andere emissies.

Short sea shipping is het vervoeren van passagiers of vracht over zeeën en oceanen, waarbij deze wateren niet helemaal worden overgestoken. Tussen 2012 en 2017 hebben Noord-Nederlandse scheepsbouwers 112 short sea-schepen gebouwd. De veertig rederijen die op dat vlak actief zijn krijgen nu extra toegang tot krediet om moderne schepen te bouwen ofwel bestaande schepen te moderniseren. Dat komt de werkgelegenheid en de economie in Noord-Nederland ten goede, en houdt de maritieme sector voor heel Nederland sterk.

Institutionele beleggers

Nesec is in 1946 opgericht om de export van in Nederland gebouwde schepen te bevorderen en (achtergestelde) leningen aan scheepseigenaren te verstrekken. Het fonds verstrekt hypothecair gedekte leningen voor schepen in de short sea-sector. Met behulp van de Nederlandse staat zijn de Nederlandse Waterschapsbank, provincie Groningen en cliënten van zowel NN Investment Partners als Waterland Investment Services bereid gevonden te investeren.

Door de samenwerking van voornoemde partijen is het NSDF volledig gevuld en staat het NDSF nu open voor aanvragen van reders. De staatsgarantie heeft betrekking op 80 procent van het totale NDSF.