Wat is het eerste dat opkomt bij het horen van Mitutoyo ? Grote kans dat dit handmeetgereedschappen of 3D-coördinatenmeetmachines zijn. ‘E-ducation’ kan echter spoedig worden toegevoegd aan dit rijtje. Dat is e-learning en education in één. Het delen van kennis is al langer een speerpunt van Mitutoyo. Mitutoyo Benelux voegt daar nu een gloednieuwe E-ducation-website aan toe: Measuring Your World, met kwalitatief hoogstaande opleidingen op het gebied van metrologie. Henk Slotboom, managing director: ‘Voor wie wat wil weten over meten, is er maar één single source of truth: Measuring Your World.’

Meetinstrumenten zijn niet meer weg te denken uit de wereld van vandaag. De behoefte aan kennis op het gebied van metrologie is groot. Of het nu mbo- of hbo-studenten zijn van een opleiding waarin metrologie een belangrijk onderdeel is, of mensen op de werkvloer in de maakindustrie. Hetzelfde geldt voor vertegenwoordigers van technische groothandels. Measuring Your World springt hierop in door een laagdrempelig platform te bieden, met een kwalitatief hoogstaand aanbod. Mitutoyo is een samenwerking aangegaan met CRAFT-education. Slotboom: ‘De core competence van CRAFT-education is online studeren. Wij willen samen het niveau van meten voor de maakindustrie op hoog niveau houden.’

Measuring Your World biedt een scala aan opleidingen. Voorbeelden zijn de e-learningmodules over schuifmaat, meetklok, ruwheid en hoogtemeten. Het maakt niet uit met welk handmeetgereedschap gewerkt wordt. Wie een module afgerond heeft, krijgt een speciale Mitutoyo-badge, die gedeeld kan worden via social media. Naast persoonlijke badges zijn er ook bedrijfsbadges. Slotboom: ‘Meten is weten. Dus hoe meer badges, hoe meer kennis. Denk aan bedrijven die hun kwaliteitsmanagementsysteem willen onderstrepen. Wat is er mooier dan de meetkamerspecialisten uit te rusten met de e-learning badges? Net zo kan een technische groothandel zich onderscheiden in de markt met onze bedrijfsbadges. En de eindgebruiker kan op basis hiervan eenvoudig beslissen waar hij zijn meetgereedschappen koopt.’

De nieuwe website voor e-ducation & service bevat veel informatie en maakt ook duidelijk wat Mitutoyo nog meer te bieden heeft. ‘Onze kracht is localisatie: een lokale servicehelpdesk, lokale meetservice, een groot lokaal team van technici en productspecialisten, kalibratie met RvA-accreditatie en tot slot alle documentatie in de talen in de Benelux. Precision is our profession.’