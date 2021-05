Mitutoyo en API voegen metrologie-portfolio’s samen

De uitvinder van de Laser Tracker gaat een samenwerking aan met een toonaangevende leverancier van meet- en inspectieoplossingen, om zo een divers metrologie hardware en software portfolio verder te completeren. API en Mitutoyo Corporation gaan samenwerken om API’s draagbare dimensionale meetapparatuur te distribueren via het wereldwijde netwerk van Mitutoyo.

Productietijden en -toleranties worden voor fabrikanten over de hele wereld steeds krapper, en hun behoefte aan nauwkeurige, draagbare meethardware en -software is toegenomen om aan deze vraag te voldoen. De toevoeging van API’s complete portfolio van draagbare apparatuur aan Mitutoyo’s reeds diverse portfolio om aan deze vraag te voldoen, was een logische keuze voor beide bedrijven.

One-stop-shop

“API is echt de uitvinder van draagbare dimensionale meettechniek, vooral in de vorm van nauwkeurige lasermetingen,” zegt Yoshiaki Numata, President van Mitutoyo Corporation. “Voor Mitutoyo was dit dus een geweldige kans om de meest complete lijn van draagbare meetapparatuur van hoge kwaliteit toe te voegen aan wat we onze klanten reeds kunnen bieden.”

“Mitutoyo heeft het meest diverse, uitgebreide portfolio van meetapparatuur, hardware en software ontwikkeld en ze hebben een indrukwekkend wereldwijd distributienetwerk opgebouwd,” zegt Joe Bioty, President van API. “Door API’s draagbare apparatuur aan dat aanbod toe te voegen, wordt Mitutoyo echt een one-stop-shop voor metrologie-behoeften in de productie wereldwijd, wat een enorme waarde oplevert voor de klant.”

API-producten zijn sinds 1 mei via Mitutoyo in regio’s over de hele wereld verkrijgbaar zijn.