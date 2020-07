Binnen Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe (MTEE) ligt de focus vooralsnog helemaal op technologie voor de verbrandingsmotor, terwijl die toch het einde van zijn levenscyclus lijkt te naderen. Houdt deze onderneming, die onder andere turbochargers voor de verbrandingsmotors van auto’ s ontwikkelt en produceert, zich niet bezig met iets dat geen toekomst heeft, omdat iedereen elektrisch gaat rijden?

‘Dat is dus voorlopig nog niet zo. In grote delen van de wereld – Afrika, Zuid-Amerika – mogen mensen blij zijn als ze thuis überhaupt elektriciteit hebben. Het elektriciteitsnet daar is voorlopig nog veel te instabiel om er grote aantallen elektrische auto’s mee op te laden’ , aldus Roel Bakker, productiemanager bij MTEE. De overgang naar elektrisch rijden zal geleidelijk moeten gaan, ook omdat de accutechnologie nog niet voldoende doorontwikkeld is.’

Bakker schat in dat het nog wel een jaar of vijftien duurt voordat de productie van turbo’ s en verbrandingsmotoren afgebouwd wordt. ‘De wereldbevolking groeit immers snel en wordt steeds welvarender. Maar dat zorgt er in eerste instantie voor dat het aantal auto’s met een verbrandingsmotor toeneemt. Want de grote autobouwers kunnen de meest fantastische, zeer zuinige auto’s bouwen, maar die zijn niet betaalbaar voor de massa. Dus zal de verbrandingsmotor nog lang in gebruik blijven. Kijk ook naar de cijfers: het aantal verbrandingsmotoren dat geproduceerd wordt stijgt nog steeds.’

Dus blijft het relevant daarin te investeren, om ze zuiniger te maken. ‘Autobouwers móeten dat ook wel doen om zich te houden aan de steeds strengere EU-emissienormen. En dan komt het mooi van pas dat onze turbo’s tegenwoordig heel goed kunnen worden toegepast op benzinemotoren waardoor die hetzelfde voordeel krijgen als de turbodiesels: eenzelfde vermogen bij een bijna drie keer lager toerental. Dat scheelt fors in het verbruik, zonder de fijnstofuitstoot van diesel.’

Het is deze technologie die een rol zal gaan spelen in de overgangsfase naar het volledig elektrisch aangedreven rijden, verwacht Bakker. ‘Wij ontwikkelen nu mee aan hybride systemen waarin de elektromotor zorgt voor de primaire aandrijving, ondersteund door een kleine turbo-benzinemotor die fungeert als range extender. Voorts werken wij aan een turbo die ook dient als een dynamo die de elektromotor van extra elektriciteit voorziet. In de F1-racewereld wordt die technologie al toegepast.’ De komende jaren concentreert MTEE zich nog op dit onderzoek. Maar, weet Bakker ook, op enig moment zal de verkoop van turbomotoren definitief dalen. Momenteel heeft de coronacrisis een grote impact en ligt de vraag op 20 tot 30 procent van normaal. Structureler lijkt echter het effect van de groeiende, wereldwijde bewustwording van klimaatverandering. Of die de elektrificatie van voertuigen zal versnellen, daarover wil Bakker niet speculeren. Hoe dan ook moet MTEE alvast voorsorteren op een compleet andere markt en dus verlegt de onderneming de r&d-focus naar een compleet nieuwe ontwikkelrichting. Welke dat is, houdt hij uit concurrentieoverwegingen graag nog even voor zich.