De almaar groeiende behoefte aan datacentercapaciteit legt Minkels, leverancier van totaaloplossingen voor datacenters, geen windeieren. Om die groei bij te benen en het marktaandeel verder te vergroten, werd de locatie Veghel fors vergroot en verbouwd, wordt het bedrijfsproces verder geoptimaliseerd en is een nieuw smart productportfolio ontwikkeld. ‘Door middel van mass customization vertalen wij een klantspecifieke behoefte in een oplossing, met een time to market en wereldwijde verkrijgbaarheid die onze markt verlangt.’

Minkels investeert door optimalisatie en uitbreiding fabriek en nieuw portfolio

De datacentersector een groeimarkt noemen is een understatement. Gedreven door de onstuitbare opmars van social media, streaming video en webconferenties – bij uitstek de laatste weken –, smart industry (internet of things, big data, artificial intelligence, machine learning) en 5G, schieten overal ter wereld nieuwe datacenters als paddenstoelen uit de grond. Amsterdam telt er al ruim zestig, die zo veel stroom gebruiken dat afgelopen jaar tijdelijk een bouwstop werd afgekondigd om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Totaaloplossingen

Minkels – en inwonende zuster Cortexon – varen wel bij die nauwelijks te stillen honger naar meer datacentercapaciteit. Mede omdat beide sinds 2012 deel uitmaken van het Franse Legrand, vertelt Minkels-ceo Christiaan van Terheijden. ‘Tot dan waren we sec een kastenleverancier, met klanten in Nederland en Centraal-Europa. Binnen Legrand zijn we uitgegroeid tot een leverancier van totaaloplossingen voor datacenters met een mondiale presence en is Minkels een wereldwijd merk geworden.’

De portfolioverbreding, de toegang die Legrand biedt tot de wereldmarkt en de enorme vraag naar dataprocessing vertalen zich in een fraaie volume- en omzetgroei, zegt Van Terheijden zonder cijfers te noemen. ‘Tegenwoordig hebben we global key accounts, die over de hele wereld datacenters hebben die er hetzelfde uitzien. Maar de regelgeving, normeringen enzovoort verschillen per land. Daar hebben wij heel veel kennis in opgebouwd, en dat betaalt zich uit.’

Equinix, met 205 datacenters in 25 landen (op vijf continenten) de grootste datacenterorganisatie ter wereld, is zo’n global account. ‘Wij leveren niet alleen aan hun datacenter in Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook aan die in Londen, Parijs, San Francisco en Hongkong. Global presence, local excellence’, aldus de Minkels-ceo.

Alles geïntegreerd

De plant in Veghel is binnen de datacenterdivisie van Legrand het centre of excellence voor kasten, behuizingen en overige inrichting van een datacenter. Van Terheijden: ‘Stonden er vroeger alleen kasten in onze showroom, nu staan er kasten en corridors waarin van alles geïntegreerd is.’ Zoals PDUs (power distribution units), UPS (uninterruptable power supply), de connectiviteit/bekabeling en de in eigen huis ontwikkelde koeloplossing aisle containment. ‘Daarmee kunnen datacenters tot 45 procent energie besparen’, aldus Marcel van de Sande, businessunitmanager van Cortexon.

‘De druk op de levertijden is enorm toegenomen en de outlook sterk verkort’

De Minkels-zuster ontwikkelt, produceert en assembleert klantspecifieke behuizingen voor oem-klanten. Van de Sande: ‘Anders dan Minkels hebben wij geen eigen producten; er komt bijvoorbeeld ASML of Philips op te staan.’ De productie en assemblage lopen mee in de Minkels-flow. Cortexon beschikt over een ESD-veilige ruimte voor de inbouw van elektronica, een cleanroom (ISO-klasse 7) en nieuwe kantoorruimtes. Van Terheijden: ‘Uit de producten die Cortexon samen met zijn klanten ontwikkelt, komen noviteiten die we kunnen toepassen in Minkels-producten.’

Draaien binnen een maand

De afgelopen jaren werd fors geïnvesteerd. De fabriek kreeg er 3.000 vierkante meter vloeroppervlak bij (totaal nu 12.000 vierkante meter). En er kwamen nieuwe CNC-machines, een volautomatische buig-unit en een state-of-the-art poedercoatlijn. ‘De markt verandert: volumes worden groter en aan toeleveranciers worden steeds hogere eisen gesteld. Zo is de druk op de levertijden enorm toegenomen en de outlook sterk verkort. Voorheen zagen we grote projecten vijf, zes maanden van tevoren aankomen, nu is dat vaak nog maar vier tot zes weken. Neem die telecomprovider die ruimte heeft gehuurd in een co-locatie datacenter en graag wil kiezen voor Minkels – mits hij maar over een maand kan draaien! Daar moet de gehele toeleverketen zich in voegen en wij moeten die keten zo flexibel ingericht hebben dat de spullen er binnen drie, vier weken staan én dat alles werkt.’

Zelf doen

Vandaar dat Minkels het maakproces vergaand geflexibiliseerd en mensarm geautomatiseerd heeft, en het poedercoaten zelf is gaan doen. ‘Door ruimtegebrek besteedden we stukken productie uit. Nu doen we dat alleen nog om de echt grote pieken op te vangen. In principe loopt straks alles door de fabriek in Veghel. Die hebben we zo ingericht dat er in flow kan worden gewerkt: van volautomatisch plaatstaalmagazijn naar CNC-machine, naar kantbank, dan poedercoaten en ten slotte assemblage. Dit leidt tot kortere doorlooptijden en efficiëntere, hoogkwalitatieve productie.’

Modulair platform

Die snelheid en efficiency worden ook gehaald door in te zetten op flexibiliteit en mass customization. ‘Daar is onze hele meerwaarde op gebaseerd’, zegt Van Terheijden. ‘Dankzij ons brede en complete portfolio en de flexibele, klantordergestuurde fabriek zijn wij in staat uit standaardcomponenten proposities aan te bieden die aan de specifieke klantbehoefte tegemoetkomen. We hebben een productconfigurator ontwikkeld, waarmee we klantspecifieke wensen, on site bij de klant, snel in een passend ontwerp kunnen vertalen. Die softwaretool is geïntegreerd met onze CAD-modellen en verbonden met ons ERP-systeem. Daar komt een bill of material uit, waarna volautomatisch een productieorder voor de fabriek wordt aangemaakt.’

Nieuw kastenplatform

Een grote stap voorwaarts in mass customization is het nieuwe kastenplatform Nexpand, dat nu wordt uitgerold. Het platform is 100 procent modulair, en dankzij slim engineeren werd het aantal componenten vergeleken met de voorgaande generatie fors verminderd. ‘Nexpand is voor en door onze klanten ontwikkeld’, zoals de ceo het uitdrukt. ‘In het begin van het ontwikkeltraject hebben we klantensessies gehouden en tussentijds evaluaties.’ Met een zeer goed resultaat, zegt hij: ‘Nexpand voldoet optimaal aan waar de datacenterwereld nu behoefte aan heeft. Het platform is smart, sustainable, solid en secure.’

Minkels trekt er hard aan het Nexpand-portfolio verder in zijn maakproces te implementeren. Van Terheijden: ‘Een uitdaging, zeker, maar we denken die goed te kunnen managen. Op basis van de verwachte vervangingsvraag leggen we een voorraad aan voor producten van de voorgaande generatie. Als organisatie die – durf ik te zeggen – smart industry compliant en future proof is, gaan wij die hobbel nemen.’

Assembleren dicht bij de klant

Minkels ontwikkelt en produceert alle serverbehuizingen in Veghel, voor assemblage ligt dat nogal eens anders. ‘Systemen voor klanten ergens ver weg hier in elkaar zetten, zou vooral veel lucht verplaatsen zijn’, zegt ceo Christiaan van Terheijden. ‘In die gevallen verschepen we de systemen in onderdelen naar Legrand-fabrieken in bijvoorbeeld New York, Los Angeles of Wuxi (China), waar dan de assemblage plaatsvindt.’

In de datacenterdivisie van Legrand is Minkels een belangrijke schakel, maar niet de enige. Ook spelers als ServerTech, Raritan, Starline en Modulan behoren ertoe. Door samen op te trekken, kan Minkels (potentiële) klanten betere en completere totaaloplossingen bieden. Bij het beursgenoteerde Legrand (jaaromzet 6 miljard euro, actief in 138 landen) werken 36.000 mensen. Bij Minkels/Cortexon zijn dat er 256, van wie 173 in Veghel.