“Het laat zien dat er dringend behoefte is aan concrete oplossingen om emissies uit de veehouderij terug te dringen en de sector verder te verduurzamen.” zegt Ingeborg de Wolf, afdelingshoofd Veehouderij & Omgeving bij Wageningen Livestock Research. “Samen met onze partners werken we aan innovatieve en duurzame oplossingen voor de veehouderij.”

Het gaat om projecten over bijna de volle breedte van de veehouderij; de melkvee-, vleeskalver-, melkgeiten- en varkenshouderijen hebben allemaal hun eigen unieke uitdagingen om emissies te beperken. De onderzoeken vinden dus ook in alle deelsectoren plaats.

Varkens vaker naar buiten

Eén van de grotere onderzoeksprojecten is een intelligent varkenstoilet binnen het Pigster concept. Door varkens door toepassing van een intelligent varkenstoilet apart te laten mesten en urineren, kunnen de mest en urine aan de bron direct gescheiden en afgevoerd worden, wat resulteert in significante brongerichte emissiereducties.

Het intelligente varkenstoilet maakt het mogelijk om zowel binnen- als buitenverblijven van varkens schoon te houden. Ze mesten en urineren er niet meer. Dit geeft varkenshouders meer mogelijkheden tot het naar buiten laten van hun varkens. Voor dier- en milieuvriendelijke huisvestingsystemen, zoals Pigster, biedt dit een uitkomst.

Forse methaan- en ammoniakreductie