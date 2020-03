miDiagnostics haalt 14 miljoen euro op om zijn chip-gebaseerd diagnostisch platform sneller op de markt te brengen

miDiagnostics, een spin-off van imec die silicium-gebaseerde chiptechnologie gebruikt om compacte, snelle, gebruiksvriendelijke en betrouwbare testen rechtstreeks naar patiënt en arts te brengen, kondigt vandaag een investeringsronde van 14 miljoen euro aan. De investering werd mogelijk gemaakt door de bestaande aandeelhouders en door toonaangevende life-sciences- en tech-investeerders Dr. Rudi Pauwels en Dr. Ir. Urbain Vandeurzen.

Met deze middelen zal miDiagostics de ontwikkeling kunnen versnellen en zich kunnen voorbereiden op de grootschalige productie van zijn nanofluïdische processor-op-chip, een unieke technologie die een snelle, uitgebreide en relatief goedkope analyse van een brede waaier aan gezondheidsaandoendingen toelaat. miDiagnostics’ oplossing heeft potentieel in uiteenlopende toepassingen, waaronder:

thuismonitoring van chronische patiënten;

snelle screenning door artsen of in afgelegen gezondheidscentra in ontwikkelingslanden;

grootschalige diagnose tijdens pandemieën.

Grondleggers van de technologie van miDiagnostics zijn imec, ’s werelds toonaangevende onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, en Johns Hopkins University, toonaangevend Amerikaans onderzoeks- en medisch centrum.

Momenteel werkt miDiagnostics samen met NASA om na te gaan hoe de technologie zich gedraagt onder gesimuleerde gewichtloosheid.

Urbain Vandeurzen, serieel ondernemer, oprichter en Voorzitter van Smile Invest, en voormalig mede-oprichter, Voorzitter en CEO van LMS International, participeerde via zijn ‘family office’ VMF Invest. Dat laatste deed eerder al een aantal investeringen in snel-groeiende technologie- en life-sciences-bedrijven. LMS International werd in 2013 verkocht aan Siemens en wordt beschouwd als de meest succesvolle technologie-spin-out van de KU Leuven.

Dr. Rudi Pauwels en Dr Ir. Urbain Vandeurzen vervoegen de bestaande investeerders en succesvolle seriële ondernemers Marc Coucke (Alychlo) en Michel Akkermans (Pamica), de PMV (de Participatiemaatschappij Vlaanderen), en imec en Johns Hopkins University (JHU) – de grondleggers van de technologie van miDiagnostics.

Nicolas Vergauwe, Chief Executive Officer van miDiagnostics: “Het voortdurende engagement van onze oprichters, imec en JHU, van onze bestaande aandeelhouders, samen met de recente bekrachtiging door twee erg succesvolle seriële ondernemers versterkt ons vertrouwen in de toekomst van miDiagnostics. Zij zijn er net als wij van overtuigd dat miDiagnostics de industrie grondig kan hervormen door diagnostiek even toegankelijk te maken als digitale informatie op een smartphone. Samen met de recente vooruitgang in de ontwikkeling van onze technologie en het aan boord halen van de juiste expertise om hiervan een commercieel succes te maken, hebben wij nu alles in huis om heel snel vooruitgang te maken.”

“Sinds ik in 2018 toetrad tot de Raad van Bestuur van miDiagnostics, ben ik onder de indruk van de snelle technische vooruitgang van zijn gepatenteerde nanofluïdische processor-op-chip, en van zijn potentieel om de wereldwijde markt van diagnostiek grondig te hervormen”, zegt Dr. Rudi Pauwels, Voorzitter van miDiagnostics. “Ik heb dan ook actief samengewerkt met het uitmuntende team van miDiagnostics om de commercialisatie ervan te versnellen.”

Urbain Vandeurzen, Chairman of VMF Invest: “Dankzij zijn unieke chiptechnologie heeft miDiagnostics alles in zijn mars om een belangrijke internationale speler te worden in de screening, diagnostiek en monitoring. Zijn gebruiksvriendelijke en relatief goedkope testen zullen een revolutie teweeg brengen in de mogelijkheden van het point-of-care testen. Zij zullen immers testen bij de patiënt mogelijk maken wat tot een snellere interventie kan leiden.

De inspanningen die geleverd worden om het coronavirus in te dammen maken eens te meer duidelijk hoe zeer we nood hebben aan een technologie die snel antwoorden kan leveren aan artsen en patiënten.We geloven dat het sterk management-team van miDiagnostics met deze financiering een unieke technologie op de markt kan brengen, en hiermee aan artsen en patiënten een betrouwbare test kan leveren die buiten de ziekenhuisomgeving kan worden gebruikt.”

Luc Van den hove, CEO en Algemeen Directeur van imec, voegt hieraan toe: “We hebben van bij het ontstaan van deze zeer belangrijke spin-off een sterke strategische samenwerking uitgebouwd met miDiagnostis om zo onze diagnostische technologie ook effectief naar de markt te brengen. Wij verwelkomen deze financieringsronde en zijn enthousiast over het engagement van Urbain, Rudi en de huidige aandeelhouders. Ik ben ervan overtuigd dat de unieke nanofluïdische processor die de basis is van miDiagnostics oplossing, de diagnostische industrie grondig kan veranderen – vergelijkbaar met wat de microprocessor heeft betekend voor de computerindustrie.”