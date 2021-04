Microsure, een toonaangevende Nederlandse ontwikkelaar van microchirurgische robotica, kondigt vandaag de afsluiting aan van een financieringsronde van € 2,7 miljoen, als verlenging van de Serie B-ronde van 2020. De fondsen zullen worden gebruikt om de initiële klinische roll-out van MUSA, de eerste CE-gemarkeerde en goedgekeurde microchirurgische robotassistent, voort te zetten. Deze ronde werd geleid door Invest-NL, de andere 50% van de financiering kwam van de bestaande aandeelhouders BOM Brabant Ventures en durfkapitaalinvesteerder Innovation Industries, evenals van particuliere investeerder Ten Cate Investeringsmaatschappij (TCIM).

MUSA is ‘s werelds eerste klinisch beschikbare CE-gecertificeerde chirurgische robotassistent voor microchirurgen. Het apparaat is ontwikkeld door een team van ingenieurs en chirurgen, waardoor een baanbrekende oplossing is ontstaan die compatibel is met de huidige operatietechnieken, instrumenten en andere apparatuur in de operatiekamer. MUSA vermindert bewegingen naadloos en filtert tremor uit om op elk moment een vaste hand te houden tijdens elke microchirurgische procedure. Dit kan de klinische resultaten aanzienlijk verbeteren voor diverse microchirurgische indicaties zoals lymfatische-veneuze anastomose, distaal zenuwherstel, vasculaire weefseltransplantatie en vele andere complexe microchirurgische procedures.

De aanvankelijk geplande klinische roll-out van MUSA werd ernstig vertraagd door de Covid-19 pandemie, wat het bedrijf de kans gaf om ook een aantal verbeteringen aan het huidige MUSA-systeem verder te ontwikkelen, dat in de loop van 2022 op de markt beschikbaar zal zijn.

Sjaak Deckers

Medio 2020 heeft Microsure Sjaak Deckers PhD aangesteld als nieuwe CEO, om het bedrijf in zijn volgende fase van marktintroductie te leiden. Deckers is een ervaren MedTech-executive met ruime ervaring op het gebied van productontwikkeling, als CEO van twee eerdere MedTech-startups, GTX Medical en Sapiens (Steering Brain Stimulation), en als venture partner bij European Healthtech Builder NLC. Hij bekleedde ook senior management posities bij Medtronic, Philips Healthcare en Philips Research, waar zijn laatste functie Senior Director Business Development Healthcare was.

Deckers is erg blij met de nieuwe financiering om de MUSA verder te ontwikkelen: “Ondanks de Covid-19 beperkingen hebben onze ingenieurs enorme verbeteringen aangebracht aan het huidige MUSA-systeem, en heeft ons klinisch team verdere adoptie-ervaring opgedaan met microchirurgie in Nederland met het MUSA-systeem. Microsure heeft sterke belangstelling van meerdere belangrijke locaties en gebruikers uit heel Europa om haar unieke robotondersteunde microchirurgische technologieplatform verder te ontwikkelen. Deze investering zal ons helpen om onze verdere klinische validatie en toepassing op meerdere locaties te versnellen. Het zal onze aanwezigheid in de markt vergroten en tegemoetkomen aan de unieke klinische behoeften van microchirurgen”.

Wouter van Westenbrugge, senior investment manager bij Invest-NL voegt toe: “Invest-NL is een Nederlandse impact investeerder die zich inzet voor bedrijven en projecten die zich richten op het duurzamer en innovatiever maken van Nederland. In dat opzicht passen de activiteiten en doelstellingen van Microsure precies in ons TOPSS-programma en we zijn dan ook verheugd Microsure te kunnen ondersteunen op hun spannende reis om microchirurgische systemen verder te verbeteren. High-tech innovatie in sleuteltechnologieën is van cruciaal belang voor Nederland in de toekomst en zal het leven van mensen verbeteren.”

Tom Schwarz, voorzitter van de raad van commissarissen van Innovation Industries, licht toe:

“Deze investeringsronde stelt het Microsure team in staat om door te gaan met hun klinische evaluaties, en parallel daaraan hun volgende generatie systemen verder te ontwikkelen. We kijken uit naar de vruchten van hun werk in de klinische praktijk in de komende jaren.”