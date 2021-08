Microcontroller-omzetten 2021 breken records ondanks aanhoudende tekorten

De enorme markt voor microcontrollers voor de auto-industrie, die in de afgelopen tien jaar goed was voor ongeveer 40% van de totale MCU-verkoop, heeft de afgelopen jaren een hobbelig ritje gemaakt. Na een stijging van 12% in 2017, vertraagde de wereldwijde verkoop van MCU’s voor de automobielindustrie in 2018 fors, met een stijging van slechts 1%. Op het randje van een wereldwijde recessie stagneerde de vraag naar nieuwe voertuigen in 2019, en toen kwam de uitbraak van de Covid-19 virus pandemie, die de wereldeconomie in 2020 tot stilstand bracht, zo meldt Semiconductor Digest.

Toen het ergste van de door het coronavirus veroorzaakte neergang in de zomer van 2020 achter de rug was, stabiliseerden de auto- en andere eindgebruikersmarkten zich en keerde de vraag tegen het einde van het jaar terug. Maar het opvoeren van de leveringen van MCU’s en andere halfgeleiders, die worden geproduceerd op decennia-oude 200mm-wafer-productielijnen met minder geavanceerde processen, kon de ramp-up niet aan. Desondanks, in weerwil van enkele aanhoudende tekorten aan microcontrollers en het feit dat autobouwers dit jaar tijdelijk assemblagelijnen moesten sluiten, wordt verwacht dat de verkoop van MCU’s voor de automobielsector in 2021 met 23% zal stijgen tot een recordniveau van $7,6 miljard, gevolgd door sterke stijgingen van 14% in 2022 en 16% in 2023 (figuur 1), volgens de Mid Year Update to The McClean Report 2021 van IC Insights.

Opvoeren productie ondanks tegenslagen

Ondanks enkele tegenslagen in de eerste helft van 2021 – zoals het stilvallen van wafer fabrieken door grootschalige stroomuitval in Texas tijdens een poolkoudegolf in februari en zware brandschade aan enkele wafer verwerkende fabrieken in Japan – zeggen IC-fabrikanten dat ze de productie van MCU’s voor de auto-industrie aan het opvoeren zijn. Zo zei de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) in juli 2021 dat het op schema lag om zijn wafercapaciteit voor microcontrollers voor de auto-industrie in het derde kwartaal van 2011 met 60% te verhogen ten opzichte van de productie een jaar eerder en met 30% ten opzichte van de niveaus van voor de pandemie.

Hogere verkoopprijzen

Meer dan driekwart van de verkoop van MCU’s voor de auto-industrie is afkomstig van 32-bit microcontrollers, met een verwachte omzet van ongeveer $5,8 miljard dit jaar, gevolgd door 16-bit-controller-inkomsten van naar verwachting $1,3 miljard en 8-bit-inkomsten van $441 miljoen in 2021 (figuur 1). Hogere gemiddelde verkoopprijzen voor 32-bit MCU’s dragen ertoe bij dat de verkoopvolumes dit jaar stijgen, deels vanwege de krappe voorraden op de markt. Volgens de halfjaarlijkse prognose stijgt de ASP voor alle 32-bit MCU’s in 2021 met 13% tot $0,72, na een daling met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van -4,4% tussen 2015 en 2020.

Omzet infotainment-MCU’s stijgt met 59%

Verwacht wordt dat infotainmentsystemen voor auto’s (entertainment- en informatiesystemen die digitale kaarten ophalen, locaties identificeren en toegang hebben tot gegevens van het internet en satelliettransmissies) in 2021 goed zullen zijn voor 10% van de verkoop van MCU’s voor auto’s (ongeveer $780 miljoen), terwijl microcontrollers die in de andere onderdelen van voertuigen worden gebruikt (motorbesturing, aandrijflijn, remmen, stuurinrichting, elektrische ramen, batterijbeheer, enzovoort) dit jaar naar verwachting goed zullen zijn voor 90% van de inkomsten ($6,8 miljard). Verwacht wordt dat de verkoop van MCU’s voor infotainment in 2021 met 59% zal stijgen ten opzichte van 495 miljoen dollar in 2020, terwijl de omzet van de rest van de MCU’s voor auto’s naar verwachting met 20% zal stijgen ten opzichte van ongeveer 5,7 miljard dollar vorig jaar, aldus de Mid-Year Update van IC Insights.