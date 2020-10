Op 11 december 2019 werd de intentieverklaring getekend voor de certificering. Het afgelopen jaar heeft MH Hydraulics alle stappen op weg naar het gecertificeerde partnerschap succesvol doorlopen. Het certificeringsproces omvat verschillende fasen van voorselectie naar evaluatie en implementatie.

Contractondertekening als Service Partner

Alle fasen zijn door MH Hydraulics succesvol afgerond. Op 26 oktober is het bekrachtigd met een certificaat uitreiking. Vanaf heden is MH Hydraulics C.E. Service Partner van Rexroth, gespecialiseerd op het gebied van hydraulische plunjerpompen en motoren. Met deze unieke samenwerking heeft Rexroth naast haar eigen reparatiewerkplaatsen een landelijke dekking in Nederland met dezelfde gegarandeerde en vertrouwde kwaliteit.

Vakkundige reparaties

In combinatie met de andere Rexroth partners biedt MH Hydraulics gegarandeerde kwaliteit en hebben toegang tot de fabriek-afstelgegevens. Zij wordt regelmatig geaudit door Rexroth. Met hun grote voorraad originele onderdelen gecombineerd met kennis en kunde kunnen zij snel en vakkundig repareren voor een goede prijs. Beide partijen hebben veel vertrouwen in de toekomst. Door deze samenwerking speelt Bosch Rexroth in op de noodzaak voor een klantvriendelijke en kwalitatief goede oplossing voor de Nederlandse klanten van reparatie van pompen en motoren.

Eén team met één gezamenlijk doel Met deze intensieve samenwerking zet Rexroth de volgende stap naar een sterk partnerlandschap met gegarandeerde Rexroth kwaliteit. Hiermee spelen beide partijen in op de vraag naar klantvriendelijke en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor de Nederlandse markt.