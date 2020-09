Investeringsfonds MGF heeft samen met Joris Engels een minderheidsbelang genomen in Enginia. Al voor de Covid-19 crisis uitbrak, was er contact tussen partijen over een strategische plan voor 2020 – 2025. Met het uitbreken van de Covid- 19 crisis braken er ook voor Enginia spannende tijden aan. De visie bleef echter onveranderd en het geloof in de plannen onverminderd groot. Samen met MGF en Joris Engels, als mededirecteur, heeft Enginia deze zomer doorgepakt. Gezamenlijk is de uitvoering van het strategisch plan gestart, een aandeelhouder is uitgekocht, het management is versterkt en de beoogde groeifinanciering is verkregen.

Paul Hörchner, directeur en eigenaar van Enginia

“Enginia opereert al meer dan 20 jaar als automatiseerder van de maakindustrie. Om door te kunnen groeien heeft het bedrijf een stevig fundament nodig. Hiervoor was een wisseling van aandeelhouders noodzakelijk, waarbij een behoefte aan eigen vermogen ontstond. MGF heeft laten zien dat zij, ook met de onzekerheid van de Covid-19 crisis, in staat is om open en constructief een goede oplossing te creëren. Samen met MGF en de ervaring die Joris Engels meebrengt zie ik voor Enginia de ruimte voor groei en mooie innovaties die wij ook voor onze klanten voor ogen hebben.”

Stefan Damen, partner bij MGF, over de participatie

“De coronacrisis maakt het moeilijker om bedrijven juist te waarderen. Het inschatten van de impact op de toekomst en het adequaat verwerken van de onzekerheden is lastiger geworden. In onze afweging voor de participatie telt de basis van een gezonde onderneming, een professioneel management en de juiste plannen. We zijn ervan overtuigd dat die goede basis er is bij Enginia. We zijn op harmonieuze wijze samen met onze mede-aandeelhouders geslaagd om op een evenwichtige manier de effecten van corona in de transactie met Enginia te verwerken.“

Enginia creëert bij bedrijven in de maakindustrie ruimte voor snellere en betere innovatie. Door het aanbieden van passende automatisering, bijbehorende dienstverlening en het oplossen van complexe engineeringproblemen worden prestaties van engineers, productieteams en het bedrijf geoptimaliseerd. Enginia is partner van Siemens en levert PLM oplossingen zoals Teamcenter™, Solid Edge™ en Mendix™. De directie, Paul Hörchner en Joris Engels, gaan samen met hun 45 medewerkers een belangrijke rol spelen in de verdere digitalisering van de maakindustrie.

MGF investeert in kansrijke ondernemingen in het MKB die behoefte hebben aan risicodragend kapitaal voor een Management Buy-Out of voor Groei. Eén van de drijfveren achter MGF is het waarborgen van de continuïteit van familiebedrijven. MGF participeert uitsluitend met een minderheidsbelang. Het Fonds beoogt een natuurlijk partner te zijn voor MKB-ondernemers. De Rabobank heeft als belangrijkste investeerder hiermee een aantrekkelijke oplossing voor groeiende MKB-bedrijven.