De afgelopen jaren voerde Schaeffler, de vooraanstaande Duitse producent van voornamelijk wentellagers, een groot aantal wijzigingen door, met ook consequenties voor de Nederlandse vestiging in Barneveld. Zo werd zes jaar geleden overgestapt van een decentrale naar een centrale aansturing en leidde de Europa-brede invoering van SAP tot een hogere datakwaliteit en meer transparantie op voorraad- en productiegebied. En een aantal nieuwe digitale producten moet ervoor zorgen dat de voorsprong op de concurrentie behouden blijft.

Van lagerleverancier tot lagerpartner

Het besluit om een Europees logistiek- en distributienetwerk aan te leggen werd enige tijd geleden genomen. Dit heeft geresulteerd in drie warehouses, in Stockholm (2015), Carisio (Noord-Italië, 2016) en – met 100.000 vierkante meter opslag de grootste – in het Duitse Kitzingen (2017). ‘Dankzij het integrale SAP-systeem hebben we nu online inzicht in de voorraden overal ter wereld. Als we dringend iets nodig hebben, is het binnen enkele dagen hier. In het verleden kon dit ook, maar kostte het veel meer inspanningen’, betoogt Rob Peters, managing director Schaeffler Nederland. ‘Nu wordt alles wat we in Europa produceren vanuit Kitzingen direct op klantniveau geleverd in de Benelux. Kreeg een klant eerder voor één bestelling soms drie leveringen vanuit verschillende magazijnlocaties, nu komt alles in één levering. Dit is ook voor klanten een efficiencyslag.’

Nieuw pand

Twee jaar geleden werd het zogeheten ‘area concept’ doorgevoerd en werd de Belgische customer service organisatie geïntegreerd in de vestiging Barneveld. ‘In België werken accountmanagement en engineering vanuit een home office, daarnaast is er een flexibele werkplek in Gent’, verklaart Jan Caudron, area manager Benelux. In 2017 werd het QuickCenter in Barneveld, waar lineaire lagers en assen geconfectioneerd worden, geheel gemoderniseerd en gereedgemaakt voor de toekomst. Het huidige pand in Barneveld is verkocht en een project is opgestart om aangrenzend aan het QuickCenter een nieuw pand te realiseren. Dit wordt naar verwachting medio 2021 opgeleverd.

Optimaal onderhoud

Ook qua productportfolio heeft Schaeffler niet stilgezeten. Voor het monitoren en onderhoud van lagers werden enkele jaren geleden producten zoals de SmartCheck en de SmartQB ontwikkeld. Caudron: ‘Deze condition monitoring-producten zorgen ervoor dat er een waarschuwing afgegeven wordt wanneer er binnen korte tijd een probleem met het lager te verwachten is. Zo dragen ze bij aan een optimale onderhoudsplanning. Dit systeem voor lagerbewaking is gebaseerd op onze specialistische kennis rond zaken als smering, onbalans, temperatuur, belasting of stroomdoorgang. Dankzij de SmartCheck kunnen we, anders dan andere aanbieders, het lagerprobleem niet alleen voorspellen, maar ook meteen de mogelijke oorzaak aangeven.’

Industrie 4.0-opties

Momenteel loopt een project bij een Belgische klant die de SmartCheck gebruikt om HVAC-installaties (heating, ventilation en airconditioning, red.) te monitoren. ‘Deze specialist in facilitair management is zo enthousiast dat ze het eigen gebouw als demo gebruiken voor hun klanten. Dankzij de SmartCheck kunnen we aan de slag in voor ons geheel nieuwe markten, zoals gebouwenbeheer’, stelt Peters. Verder is de smering geautomatiseerd: op basis van de uitkomsten van de SmartCheck worden smeersystemen met twee (Concept2) tot acht (Concept8) uitgangen softwarematig aangestuurd met een elektrische impuls voor een optimale smering. ‘Het voordeel voor de klant is dat wij zowel de lager- als de softwarekennis in huis hebben.’ Beide Industrie 4.0-opties worden toegepast in het nieuwe distributiecentrum in Kitzingen.

Daarnaast heeft Schaeffler een torque-sensor ontwikkeld, die de belasting op de as in de gaten houdt. ‘Door de kracht die in de transmissie door de as gaat te monitoren en zo nodig te beperken, kan het systeem bij een bepaalde kracht worden uitgeschakeld. Zo raakt de machine niet beschadigd. Vergelijk het met een snelheidsbegrenzer op een auto’, verklaart Caudron. ‘Door de krachten op een systeem te meten, is achteraf aan te tonen of de installatie wellicht te zwaar belast is. Dit kan van pas komen bij garantieafhandelingen en claims.’

Nieuwe e-commerce omgeving

Peter meldt dat afgelopen jaar Schaefflers nieuwe e-commerce omgeving live is gegaan. Daarin kunnen klanten zien of de benodigde lagers op voorraad zijn en direct inkooporders inladen. ‘Alle condities staan erin, daar is geen overleg meer voor nodig. Om klanten nog beter van dienst te zijn, gaan we dit systeem verder ontwikkelen’, zegt hij. ‘De klant kan in het portaal ook ons state-of-the-art berekeningsprogramma BearinX gebruiken. Hiermee kan hij voor het configureren van machines bijvoorbeeld uitrekenen welk lager nodig is, en eveneens de levensduur en prestaties berekenen.’

Terugkijkend stellen Peters en Caudron dat Schaeffler de afgelopen jaren een metamorfose heeft ondergaan, van traditionele lagerleverancier tot een moderne partner op lagergebied met toegevoegde waarde. ‘We hebben onze organisatie, logistiek en producten doorontwikkeld, en onze medewerkers klaargestoomd voor de toekomst. Er staat nu een leane organisatie, met medewerkers die ervoor zorgen dat klanten sneller en adequaat bediend worden.’