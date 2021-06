Metaalcenter Driessen heeft de Smart Manufacturing Award 2021 van de Metaalunie gewonnen. In een live online meeting vanmiddag werd directeur Antal Driessen de award overhandigd door juryvoorzitter en voorzitter van MKB-Nederland Jacco Vonhof. De prijs is de onderneming uit Weert unaniem toegekend onder andere voor de automatisering en herinrichting die het bedrijf heeft doorgevoerd waardoor het hele proces, van bestelling tot en met uitlevering aan de klant foutloos en snel uitgevoerd wordt.

‘We zijn een aantal jaren geleden eens nagegaan waarover klanten belden en het bleek dat 80 procent van de telefoontjes ging over wanneer er geleverd zou worden. Want vrijwel elke levering was twee dagen te laat. Dus was de conclusie: dan kan het ook altijd precies op tijd. Daar zijn we in geslaagd door te automatiseren en de verantwoordelijk echt op de werkvloer te leggen.’ Dat Metaalcenter ook in de huidige tijd met alom grote materiaal-schaarsten geen leveringsproblemen kent komt omdat het zijn metaalleveranciers altijd ‘netjes’ behandelt. ‘Wij gaan met onze leveranciers om zoals we ook met onze klanten omgaan’, aldus Driessen in gesprek met dagvoorzitter Jeroen Smits.

De prijs die Metaalcenter Driessen ontvangt bestaat uit de award zelf, een coverartikel in een vakblad, een coaching traject, verzorgd door de Metaalunie en een check van 5000 euro. Die check werd Driessen op het podium overhandigd door Metaalunie-voorzitter Fried Kaanen.

Metaalcenter is door de jury gekozen uit acht districtswinnaars. De andere acht zijn Betech (Hoogeveen) is districtswinnaar Noord geworden, GPM (’s-Hertogenbosch): Zuidoost, Hoekman Roestvaststaal (Nieuwleusen): Oost, MDE Automation (Tholen): Zeeland, Metaalcenter Driessen (Weert): Limburg, Metaglas (Tiel): Gelre, Octatube Space Structures (Delft): Zuid-Holland en Singeling Constructie-Lastechniek (Wormerveer) is districtswinnaar Noordwest.

De jury bestond dit jaar uit juryvoorzitter Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland en ondernemer, Mireille Kaptein, Zakenvrouw 2019 en algemeen directeur van het familiebedrijf Kaptein, Rolf Elling, hoofdredacteur bij MYbusinessmedia, Alex Ooms, managing director van Award winnend bedrijf in 2019, Koninklijke Otolift Trapliften en Paul d’Hond, Senior Adviseur Productmanagement Kamer van Koophandel.

Koninklijke Metaalunie stelt elk jaar een prijs ter beschikking aan een Metaalunielid dat zich positief onderscheidt. Dat kan bijvoorbeeld zijn door optimaal gebruik te maken van moderne productietechnieken, excellente processen, goed gekozen materialen, doordachte systemen, digitalisering of een zelfsturende en zelflerende organisatie.