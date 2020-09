Metaalbedrijf Wilvo in Bergeijk neemt branchegenoot GFM over. GFM houdt zich bezig met de metaalbewerkingstechniek verspanen. Wilvo is een precisie-metaalbedrijf en richt zich op plaatwerk en complexe frames. Het levert onder andere aan ASML. Na de overname groeit de Wilvo Group naar zo’n 280 medewerkers. De 42 mensen die bij GFM werkzaam waren, blijven actief op hun locatie in Bergeijk.

‘Dat Wilvo groeiambities heeft is geen geheim en dat een topspeler in de verspaning als GFM daar een perfecte bijdrage aan kan leveren is voor ons duidelijk’, aldus een woordvoerder van Wilvo. ‘De overname is strategische van aard. Wilvo versterkt haar leidende rol op de wereldmarkt en kan de oem- klant nu nog beter bedienen met complexe en complete samenstellingen. GFM is een topspeler op het gebied van CNC-verspanen en een belangrijke toeleverancier bij het bedienen van oem’ers in binnen- en buitenland. GFM kan door de overname de noodzakelijke groei realiseren en zo de continuïteit borgen.’