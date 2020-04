Metaalbedrijf GBS kiest ROC Da Vinci als onderwijspartner

Bedrijfsschool GBS TEC (Technical Education Center) en mbo-opleider Da Vinci College bieden vanaf september 2020 gezamenlijk technisch onderwijs in de Hoeksche Waard aan. Partijen ondertekenden vandaag online symbolisch de overeenkomst waarmee zij een wederzijdse samenwerking voor de komende jaren vastleggen.

Metaalbedrijf GBS International, met vestigingen in Oud-Beijerland en Schiedam, is begin dit jaar voortvarend van start gegaan met het opzetten van haar eigen mbo-college genaamd GBS TEC. Dit erkende opleidingscentrum werd ontwikkeld door de onderneming zelf en adviseurs uit het technisch onderwijs. De bedrijfsschool selecteerde onlangs het ROC Da Vinci College uit Dordrecht als onderwijspartner voor het aanvullende onderwijs dat nodig is om de mbo-leerroute van de bedrijfsschool compleet te maken. De komende maanden gaan de partners de opleiding inhoudelijk en op pedagogisch didactisch vlak verder uitwerken. De ambitie is om een zo hoog mogelijk scholingsrendement te realiseren in het opleiden, scholen en trainen van medewerkers en cursisten van GBS TEC.

Theorie en praktijk dicht bijeen

De op de metaal- en procesindustrie gerichte opleidingen, die met ingang van september bij GBS TEC starten zijn mbo-opleidingen op niveau 3. Het betreft de opleiding Eerste Monteur Service & Onderhoud Werktuigbouw en de opleiding Allround Verspaner. Studenten die zich hiervoor aanmelden volgen de beroepsbegeleidende leerroute (bbl). Zij komen in dienst bij GBS International en worden tijdens het werk opgeleid door bevlogen vakmensen van de bedrijfsschool in Oud-Beijerland. GBS TEC brengt theorie en praktijk op deze manier heel dicht bij elkaar en zet in op een veilige leeromgeving waar veel aandacht is voor begeleiding van de deelnemers.

Middels de samenwerking tonen partijen de ambitie om te komen tot een gedegen praktische en theoretische opleiding voor jongens en meisjes in regiogebied Hoeksche Waard en aangrenzende gemeenten in Zuid-Holland. De opleidingsroutes zijn toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-diploma kader, gemengd of theoretisch. Ook kandidaten met een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 zijn welkom, evenals zij-instromers.