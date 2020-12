Met overname versterkt Philips positie in ‘telezorg’

Philips, een marktleider op het gebied van gezondheidstechnologie, en BioTelemetry, een Amerikaanse leverancier van diagnostiek en monitoring van het hart op afstand, kondigde medio december aan dat zij een definitieve fusieovereenkomst hebben gesloten. De overname van BioTelemetry sluit goed aan bij de cardiale zorgportefeuille van Philips en zijn strategie om de zorgverlening langs het gezondheidscontinuüm met geïntegreerde oplossingen te transformeren. De combinatie van Philips’ leidende positie op het gebied van patiëntmonitoring in het ziekenhuis met BioTelemetry’s leidende positie op het gebied van hartdiagnostiek en monitoring buiten het ziekenhuis, zal resulteren in een wereldwijde leider op het gebied van oplossingen voor het beheer van de patiëntenzorg voor het ziekenhuis en het tehuis voor hart- en andere patiënten, aldus persinformatie van Philips.

De huidige portfolio van Philips omvat realtime patiëntenmonitoring, therapeutische apparatuur, telegezondheidszorg en informatica. Bovendien beschikt Philips over een geavanceerd en veilig, op de cloud gebaseerd digitaal platform van Philips HealthSuite, dat geoptimaliseerd is voor de levering van gezondheidszorg in verschillende zorginstellingen. Elk jaar monitoren de geïntegreerde oplossingen van Philips ongeveer 300 miljoen patiënten in ziekenhuizen en ongeveer 10 miljoen slaap- en ademhalingszorgpatiënten in hun eigen huis.

“Aanvulling op leidende positie”

Frans van Houten, CEO van Koninklijke Philips: “De overname van BioTelemetry past perfect in onze strategie om een toonaangevende leverancier te zijn van oplossingen voor het beheer van de patiëntenzorg in het ziekenhuis en in huis. Het leiderschap van BioTelemetry in de grote en snelgroeiende markt voor ambulante cardiale diagnostiek en monitoring vormt een aanvulling op onze leidende positie in het ziekenhuis. Door gebruik te maken van onze collectieve expertise zullen we in een optimale gepositioneerd om de patiëntenzorg te verbeteren in verschillende zorgomgevingen voor meerdere ziekten en medische aandoeningen.”

‘Toenemende vraag naar telezorg”

“Door voortdurende innovatie hebben we ‘s werelds grootste netwerk van hartmonitoringdiensten op afstand ontwikkeld”, aldus Joseph H. Capper, President en CEO van BioTelemetry. “We zijn verheugd om deel uit te maken van Philips en verder te gaan met het leveren van gezondheidsinformatie om de kwaliteit van leven te verbeteren en de kosten van de zorg te verlagen. In combinatie met het huidige Philips-patiëntenzorgmanagement, de innovatiekracht en de wereldwijde schaalgrootte, zijn we perfect uitgerust om te voldoen aan de toenemende vraag naar oplossingen voor telezorg en bewaking op afstand.

Miljoen patiënten

BioTelemetrie richt zich vooral op de diagnose en bewaking van hartritmestoornissen, die 85% van de omzet vertegenwoordigen. Het klinisch gevalideerde aanbod van BioTelemetry omvat draagbare hartmonitoren (bijvoorbeeld een mobiele poliklinische telemetrie patch en uitgebreide Holter monitor) die abnormale hartritmes draadloos detecteren en verzenden, AI-gebaseerde data-analyse en diensten. Met meer dan 30.000 unieke verwijzende artsen per maand levert BioTelemetry diensten voor meer dan een miljoen patiënten per jaar. Daarnaast heeft BioTelemetry een klinisch onderzoeksbedrijf dat testdiensten levert voor klinische studies. De totale adresseerbare markt is USD 3+ miljard, het omzetgroeiperspectief wordt geschat op een kleine 10 procent per jaar, gedreven door een toenemende prevalentie van chronische ziekten, en de toepassing van remote monitoring en outcome-georiënteerde modellen.

Financiën

Na afronding van de transactie zullen BioTelemetry en haar circa 1.900 medewerkers deel gaan uitmaken van het bedrijfssegment Connected Care van Philips. De overname zal naar verwachting leiden tot omzetgroei en een aangepaste EBITA-marge voor Philips in 2021. Philips richt zich op aanzienlijke synergieën door cross-selling (met name in de VS), geografische uitbreiding en innovatiesynergieën in het portfolio, zoals het digitale platform Health Suite van Philips. Daarnaast zal Philips de operationele prestaties verbeteren door middel van zijn beproefde productiviteitsprogramma’s. Verwacht wordt dat de BioTelemetry-activiteiten dubbelcijferig zullen groeien en dat de gecorrigeerde EBITA-marge zal verbeteren tot meer dan 20% in 2025.

Transactie

Op grond van de overeenkomst zal Philips een overnamebod uitbrengen op alle uitgegeven en uitstaande aandelen van BioTelemetry voor USD 72,00 per aandeel, dat bij voltooiing in contanten zal worden betaald. Dit vertegenwoordigt een premie van 16,5 procent ten opzichte van de slotkoers van BioTelemetry op 17 december 2020. De impliciete ondernemingswaarde is USD 2,8 miljard (ongeveer EUR 2,3 miljard), inclusief de liquide middelen en schulden van BioTelemetry. De raad van bestuur van BioTelemetry heeft de transactie goedgekeurd en beveelt het bod aan haar aandeelhouders aan. De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 worden afgerond.