Met overname Rodenburg verwerft Promax mooie klantenset en schaarse IT-engineers

Promax, een IT-bedrijf gespecialiseerd in ‘baanbrekende’ cloud-, security- en artificial intelligence-oplossingen, maakte vorige week bekend dat het een overeenkomst heeft getekend voor de overname van Rodenburg ICT Solutions. Rodenburg ICT Solutions is aanbieder van ICT en automatisering voor het midden- en kleinbedrijf.

Voor Promax is de overname een ‘logische stap’. Zij versterkt haar activiteiten met deze overname door een mooie klantenset en een gekwalificeerd ICT team aan haar activiteiten toe te voegen, aldus Leon Rodenburg. “Wij hebben een uitstekende reputatie opgebouwd in de afgelopen jaren en een trouwe klantenbase opgebouwd.

Dezelfde bedrijfswaarden

Rodenburg zal de rol van Service Delivery Manager op zich nemen binnen Promax. Dit wordt gezien als een verrijking van het Promax-team. “Door de overname zijn wij in staat om zowel de klanten van Rodenburg ICT Solutions als die van Promax beter te bedienen. We delen dezelfde bedrijfswaarden van integriteit, hoge kwaliteit en respect. Samen kunnen we onze klanten overal en altijd nog beter van dienst zijn. Met het nieuwe bedrijf kunnen wij beter inspelen op vragen van onze klanten op het gebied van security, een kennisgebied waar Promax erg sterk in is”, zo stelt Judith Littel, algemeen directeur van Promax. “Daarnaast is er vraag naar een 24/7 storingsdienst voor IT-ondersteuning. Ook de toevoeging van AI-diensten is van meerwaarde voor onze klanten. Ik heb zelf van 2004 tot 2006 bij Promax gewerkt en ken het bedrijf goed. Dat ik veel vertrouwen heb in deze stap blijkt wel uit het feit dat ik zelf in dienst treedt bij Promax. Wat ik herken in Promax is dat altijd het belang van de klant voorop staat, de klant is de drijfveer voor alles wat we doen.”

Team uitbreiden

“Promax is in staat om zowel grote bedrijven als kleine bedrijven goed te bedienen, dit dankzij haar Cloud werkplek propositie. Microsoft is met een Premium Business-licentie gekomen waarmee wij ook eenmansbedrijven, zoals bijvoorbeeld ZZP’ers, uitstekend kunnen faciliteren”, vervolgt Littel. “Door deze overname kunnen we ons team verder versterken met de kundige collega’s van Rodenburg ICT. Het is enorm moeilijk om aan goede IT-engineers te komen. We prijzen ons dus gelukkig dat we op deze manier ons team verder kunnen uitbreiden. Dit komt ook ten goede aan de klanten van Promax. Met Leon Rodenburg als Service Delivery Manager krijgen onze klanten een zeer ervaren contactpersoon die hun belangen voorop stelt in alles wat hij doet.”