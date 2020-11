Met overname ProLeit versterkt Schneider positie op markt verpakkingen consumentenproducten

Schneider Electric, een marktleider in digitale transformatie binnen energiebeheer en automatisering, heeft dit jaar haar portfolio uitgebreid met de overname van industrieel automatiseerder ProLeiT AG en zijn tien wereldwijde vestigingen. ProLeiT biedt meer dan 30 jaar diepgaande marktkennis en -expertise op gebied van Process Control Systems (PCS) met geïntegreerde Manufacturing Execution System (MES)-functionaliteiten geoptimaliseerd voor onder andere het Consumer Packaged Goods (CPG)-segment. Door de overname van ProLeiT AG heeft Schneider Electric een verbeterd oplossingsportfolio om een meer waarde te leveren aan het CPG- segment.

Voor de CPG-markt van de Benelux werken Sander van Dasselaar (Vice President Industry Schneider Electric Benelux), Johan Korte (Managing Director ProLeiT Nederland) en bijbehorende teams intensief samen. De organisaties volgen de marktontwikkelingen in het CPG-segment op de voet en realiseren samen op maat gemaakte oplossingen.

Integratie expertise

Met de EcoStruxure™-architectuur, een open interoperabele plug-and-play IoT-platform voor gebouwen, datacenters, infrastructuur en bedrijfssectoren, is Schneider Electric wereldwijd actief. Schneider Electric stuurt met dit platform ook in Nederland de digitale transformatie aan in de industriële automatisering. Sander van Dasselaar: “Met deze prachtige acquisitie integreren we de expertise van ProLeiT in onze CPG value propositie en versnellen we hiermee deze digitale transformatie bij onze relaties en prospects.”

ProLeiT heeft wereldwijd procesexperts in dienst met diepgaande kennis van procesautomatisering en digitalisatie binnen het CPG-segment. De producten van ProLeiT zijn een aanvulling op de EcoStruxure-architectuur van Schneider Electric, waarmee klanten een totaaloplossing geboden wordt voor verdere digitale transformatie die bijdraagt aan meer productiviteit en efficiëntie. Een versnelde digitalisatie is het gevolg. Bovendien leidt de samenwerking tot een sterkere value proposition in het CPG-segment – From Farm to Fork – dat bijdraagt aan eerlijk, gezond en milieuvriendelijk produceren.

Over ProLeiT

ProLeiT is nu onderdeel van Schneider Electric. We ontwikkelen automatiseringsoplossingen en procesbesturingssystemen, waarmee we de productieprocessen van gerenommeerde internationale fabrikanten beheersen – van de grondstoffase tot het eindproduct. Onze innovatieve oplossingen en producten bieden volledige verticale integratie – van het controleniveau en het proces- en fabriekscontroleniveau (MES) tot het corporate managementniveau (ERP).

Sinds de oprichting in 1986 ontwikkelt “ProLeiT Gesellschaft für technologieorientierte Prozessleit- und Steuerungssoftware mbH” op maat gemaakte industrieoplossingen voor haar klanten in de voedings- en drankenindustrie, de farmaceutische en chemische industrie. Dit geldt voor de realisatie van volledige automatiseringsprojecten en het in eigen huis ontwikkelde scala aan procesbesturingssystemen onder de labels Plant iT en brewmaxx.