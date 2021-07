De overname van VHE Industrial Automation door Torqx Capital Partners is afgewikkeld. Kondigde VHE eerder al aan een nieuwe investeerder te hebben gevonden, nu de handtekeningen zijn gezet kan het bedrijf met vestigingen in Eindhoven en Veldhoven verder bouwen aan de beoogde groeistrategie. Met de transactie neemt Torqx Capital twee derde van de aandelen over van Greendelta Corporate Investments. Het overige één derde deel van de aandelen blijft in handen van managementleden (20) Joop Essing | (ceo) en Marc van Happen (cto/coo).

Extra schaalgrootte

VHE ontwikkelt, ontwerpt en produceert bedieningspanelen, modules en kabelaansluitingen. Dat doet het bedrijf voor oem’ers in onder andere de halfgeleiderindustrie en de markt voor slimme energieoplossingen. “Met de overname door Torqx kunnen we ons daar nog beter positioneren”, stelt Joop Essing, ceo van VHE. “Daarnaast helpt deze stap ons bij investeringen voor meer schaalgrootte; we kunnen nu nadrukkelijker op zoek naar acquisities van bedrijven die ons portfolio aanvullen en onze technische competenties verder vergroten.”

Buy & Build

Voor de beoogde overname ging VHE zelf op zoek naar een investeerder, waarna het bedrijf via bemiddeling uitkwam bij Torqx Capital. “Ons was al snel duidelijk dat we daarmee de juiste partij hadden gevonden, en we zijn trots dat Torqx daar ook zo over denkt”, zegt Essing. “Torqx Capital heeft al meerdere maakbedrijven in het portfolio en daardoor verstand van techniek. Ook is de investeerder bekend met het principe buy & build. Dat laatste is wat wij zelf ook voor ogen hebben.”