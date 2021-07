Met een nieuwe eigenaar wil QTBV de omzet verdubbelen, met name in VS

QTBV uit Drachten – voorheen specialist postverwerkingssystemen Neopost en de laatste jaren onder naam Quadient in de markt – komt weer in Nederlandse handen. Standard Investment uit Amsterdam neemt de producent van hightech inpakmachines voor ruim 20 miljoen euro over van het Franse Quadient, dat 29 jaar lang eigenaar was van QTBV. Het Friese bedrijf heeft onder meer bedrijven als Boots, Bol.com, CDiscount en Blokker als klant. In 2013 leverde Quadient Drachten de eerste geautomatiseerde verpakkingsmachine aan bol.com. Deze CVP-500 is inmiddels opgevolgd door de CVP Impack en diens slimmere en vooral snellere broer: de CVP Everest, die tot 1.100 dozen per uur maakt. De innovaties zijn een reactie op de slinkende conventionele postmarkt en de snelgroeiende e-commercemarkt en de daarmee gepaard gaande pakkettenstroom. Meer functionaliteiten werden toegevoegd en momenteel onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden van robotica.

De huidige jaaromzet is zo’n 40 miljoen euro. Die moet met de overname de komende vijf jaar verdubbelen, waarbij de blik vooral is gericht op de Amerikaanse markt waar het ook een vestiging heeft (voorts in Frankrijk, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Het is dan ook daar waar QTBV het aantal arbeidsplaatsen van het dochterbedrijf flink wil laten toenemen. Zijn dat er nu nog tien, in de komende vier jaar moet de teller uitkomen op zestig tot zeventig. In Drachten heeft QTBV zo’n 240 medewerkers. Naast inpakmachines maakte QTBV, dat een nieuwe naam krijgt, de afgelopen jaren ook envelopvulmachines. Die tak wordt afgestoten.