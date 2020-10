De komende tien jaar staan in het teken van de elektrificatie van vervoer. Reken dus maar dat Heliox met z’n laadoplossingen verder groeit, vertelt Michael Colijn, sinds begin 2020 ceo van het bedrijf in Best. Toch kan Heliox het niet alleen, weet Colijn. Want hoe krachtig het bedrijf ook acteert, het échte voordeel zit ’m vooral in het succes voor de gehele industrie. ‘Samenwerken als keten is nodig, ook hier in de Brainport-regio.’

Zijn functie biedt hem tot nu toe wat hij ervan verwachtte. Een dynamisch bedrijf, zo noemt hij Heliox, waar hij deel uitmaakt van een energiek team. Maar dan die coronamaatregelen. Ook Michael Colijn had ze begin dit jaar niet zien aankomen. Net twee maanden aan de slag als ceo, werkte hij net als z’n collega’s vanuit huis. ‘Dat was wennen. Maar we pakten het snel op: binnen een middag waren de 120 medewerkers van deze vestiging op afstand met elkaar verbonden.’

Inmiddels is Colijn weer geregeld op kantoor in Best, waar Heliox met innovatieve laadoplossingen bijdraagt aan de elektrificatie van vervoer. En dat in brede zin, benadrukt hij. ‘Onze projecten in het busvervoer zijn wellicht het bekendst, maar we doen meer. Denk bijvoorbeeld aan trucks en veerponten. Of aan port vehicles en mobiele laders voor garages. Onze focus is commercieel transport, niet zozeer personenauto’s.’ Vandaar dat de opgelegde coronamaatregelen – met daarbij de oproep van de overheid om zo weinig mogelijk gebruik te maken van het ov – relatief weinig impact hebben gehad. ‘Goed, ook wij hebben een pas op de plaats gemaakt. Maar voor 2020, 2021 verwachten we gewoon door te groeien.’

Het succes van iedereen

Groeien is wat Heliox al vanaf de oprichting in 2009 doet. Bestond het bedrijf toen uit de vier oprichters – voormalige Philips-medewerkers – en hun negen collega’s, vandaag de dag telt het zo’n 160 personen. Driekwart van hen werkt in Best, de anderen werken bij het zusterbedrijf in Breda en voor vestigingen in Dortmund en de Verenigde Staten. Met projecten die reiken tot in Chili en Nieuw-Zeeland is Heliox inmiddels wereldwijd actief. Logisch ook, stelt Colijn; de elektrificatie van vervoer is overal een uitdaging voor iedereen. Zo ook in de eigen Brainport-regio, waar hij graag ziet dat Heliox samen met andere bedrijven meer tot een keten komt. ‘Met het succes van één bedrijf kom je niet ver, dat beseffen we heel goed. Daarom zetten we nog meer in op lokale samenwerking, met toeleveranciers en fabrikanten dicht bij elkaar. Dat versterkt de industrie, alleen zo kun je wereldwijd meedoen.’

Want concurrentie vanuit China? Die is er ook in de markt van Heliox. Miljoenensubsidies aan Chinese busfabrikanten door de eigen overheid, de lage invoerrechten bij uitvoer naar de EU terwijl het andersom een stuk lastiger is; er was de afgelopen tijd veel over te doen. ‘Oneerlijke concurrentie is niet gewenst, dat lijkt me duidelijk’, zegt Colijn. ‘Toch kunnen we ook veel leren van China. Want als ze érgens weten hoe kosteninnovatie toe te passen, dan is het wel daar. Geef ze negen maanden in een markt en ze halen vrijwel alle overbodige kosten uit een product. En zelfs dán zijn er partijen die dat doen zonder in te leveren op kwaliteit.’

Leren van China

Colijn weet waarover hij het heeft als het over China gaat. Hij woonde en werkte er voordat hij begin dit jaar naar Heliox kwam. Het pragmatisch leidinggeven zoals dat in China gebeurt, past naar eigen zeggen ook hem. ‘Ik neem dat graag mee binnen Heliox. Maar hier geen strakke hiërarchie, integendeel. Iedereen is belangrijk, iedereen is even benaderbaar.’ Dat alles in het kader van Heliox’ volgende fase: van start-up naar scale-up. Colijn wil het bedrijf laten doorgroeien. ‘De interne structuur is er inmiddels op ingericht, met teams per project. Dat houdt ons schaalbaar, gefocust en robuust. Elk team werkt met sprints van twee weken aan het eigen project. Daarnaast kijken we heel bewust naar segmentering per markt én regio. We zijn specialist en willen dat nog meer benadrukken.’

Turn-key leverancier

Ook in de toekomst blijft Heliox het kopstaartbedrijf dat het al was, vertelt Colijn. ‘De basis blijft hetzelfde, met de nadruk steeds meer op kennis. Die neemt toe bij fabrikanten en klanten en het is aan ons om daarin mee te gaan. Richtten we ons vier, vijf jaar geleden alleen op de lader voor een voertuig, inmiddels zijn we turn-key leverancier van volledige projecten.’

Heliox’ aanbod is dus gegroeid. Alleen hardware leveren is allang niet meer het geval. Software en services spelen een minstens zo belangrijke rol. Want ga maar na, vertelt Colijn, uiteindelijk willen vervoerders bovenal dat hun voertuigen rijden. En dat zo efficiënt mogelijk, zonder gedoe. ‘Dus helpen wij ze daarbij. Bijvoorbeeld met onderhouds- en servicepakketten voor vijftien jaar. En door gegevens zoals verbruik en laadtijden inzichtelijk te maken. Die ondersteuning wordt steeds belangrijker. Dus is dát is waar we heen willen, daar ligt onze toegevoegde waarde.’

Streven naar standaardisatie

Elektrificatie van vervoer neemt het komende decennium een hoge vlucht. Hoe de wereld er over tien jaar ook uitziet, één ding weet Colijn zeker: met het huidige elektriciteitsnet komen we er niet. ‘Daarom moeten we helpen het slim te ontlasten. Enerzijds door het moment van laden te spreiden, anderzijds door batterijen te ontladen via vehicle-to-grid-oplossingen. Veel voertuigen staan geruime tijd per dag stil; zet ze op die momenten in om het net te ondersteunen.’

De eerste stappen zijn er: laders van Heliox zijn al bidirectioneel in te zetten. Toch is er volgens Colijn nog een weg te gaan. ‘Dat zit ’m onder andere in het juridische aspect. Want wie is verantwoordelijk? Er ontbreekt nog veel wetgeving, zoals die geldt voor elektrisch vervoer in meer algemene zin. Vandaar dat we deelnemen aan meerdere overlegorganen, zoals we dat ook doen voor meer standaardisatie van de producten in onze markt. Laadoplossingen zijn nog lang niet uniform, terwijl we juist zo veel kunnen besparen en versnellen met een interoperabele aanpak. Dat vergt intensieve samenwerking tussen busfabrikanten, elektriciteitsbedrijven en wij als laderleverancier.’

Stroom én waterstof

In een markt die zo snel verandert en groeit, laat Heliox volgens Colijn ook de komende tijd van zich horen. ‘De vier grondleggers van Heliox gingen voor een duurzame wereld voor toekomstige generaties. Onze bijdrage aan de energietransitie betekent ook nieuwe en innovatieve ideeën. Ik verwacht dat we nog dit jaar een oplossing presenteren waarmee onze laders meer vermogen leveren zonder meer van het elektriciteitsnet te vragen. Ook zetten we verder in op datamanagement voor beter beheer. Denk aan inzicht voor optimale laadsessies. Maar ook aan kennis voor chauffeurs: wat betekent het voor de actieradius als je bij een stoplicht te snel optrekt?’

Bovendien kijkt Heliox naar de toepassing van waterstof, dat kan dienen als bron van elektriciteit én als opslagmedium. Colijn: ‘Zoals we met de techniek in onze laders stroom converteren, zo kunnen we dat toepassen voor waterstof. In de toekomst wordt vervoer duurzamer: deels elektrisch, deels waterstof. Wij bereiden ons erop voor om beide markten te bedienen.’

HART VOOR MENSEN

Nee, hij is geen familie van Hendrik Colijn, premier van vijf Nederlandse kabinetten in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Wel neemt Michael Colijn in zijn werk graag iets mee van z’n overgrootvader aan moeders kant. ‘Hij was een kolenboer op Walcheren. En verkocht toen al antracietkolen, waar weinig zwavel in zit. M’n grootmoeder vertelde eens dat haar vader ’s avonds vaak een rondje ging wandelen. Pas veel later bleek dat hij dat deed om mensen die er krap bij zaten van kolen te voorzien. Hart voor de medemens; ik vind het mooi om dat na te streven.’