Tech-bedrijf DENS en bouwonderneming Heijmans zijn een proef gestart met een nieuwe vorm van energieopwekking bij Atlas Living Lab op de TU/e-campus.

Unieke vorm van energieopwekking op de bouwplaats

Tech-bedrijf DENS en bouwonderneming Heijmans zijn een proef gestart met een nieuwe vorm van energieopwekking bij Atlas Living Lab op de TU/e-campus. Het gaat om een Hydrozine (mierenzuur)-aggregaat dat op de bouwplaats het traditionele dieselaggregaat vervangt. Het is 100% CO2-neutraal

en tijdens de pilot heeft de aggregaat 2000 kWh aan energie opgewekt zonder de uitstoot van schadelijke emissies.

Doel van de pilot

In het kader van de energietransitie en emissieloos bouwen beoogt deze pilot een verrassende versnelling in de energietransitie te creëren op de bouwplaats. Een verdere ontwikkeling van de logistieke toepassing van Hydrozine in de bouwsector zal helpen de stikstofcrisis te verminderen. De brandstof die dit Hydrozine-systeem aandrijft is een voorloper voor toekomstige energiesystemen die circulair ingezet

kunnen worden.

Testlokatie Atlas Living Lab

Als voorbereiding voor het gebruik op de bouwplaats is een eerste proef gedaan op de plek waar de ontwikkeling ruim vijf jaar geleden is gestart, op de TU/e. De pilot kon plaatsvinden bij Atlas Living Lab (ALL), een OPZUID project van de TU/e. Het ALL project is bedoeld om jonge bedrijven uit de regio zuid de mogelijkheid te bieden om nieuwe duurzame technologieën te testen in een gecontroleerde praktijksituatie. Zo fungeert ALL als proeftuin voor deze ontwikkeling omdat ze uitermate geschikt is voor de eerste tests buiten het lab. Je hoeft dan niet direct op een bouwplaats te testen. Tijdens de testperiode is veel kennis opgedaan rondom de techniek van het Hydrozine-aggregaat X2, de logistiek en de opslag van Hydrozine, in een veilige omgeving buiten de werkplaats van DENS. Ook laat de pilot zien hoe de X2 kan functioneren als ondersteuning op een bestaand energienetwerk. Later volgt een test op een bouwplaats van Heijmans.

Rolverdeling TU/e, Dens en Heijmans

De koppeling tussen gebouwen en grid is een vanzelfsprekende. De koppeling tussen gebouwen en locatie energie-opwekkers of opslagen is een opkomende ontwikkeling. Het koppelen van een DENS-generator aan het lokale Atlas grid als experiment waarbij de TU/e als een soort van eerste klant fungeert is daarmee een zinvolle toevoeging voor DENS. Zowel de TU/e als DENS krijgen daarmee inzicht hoe de markt tegen dit soort technische ontwikkelingen aankijkt. Denk aan onze leermomenten t.a.v. vervoer Hydrozine op de campus, opslag op de campus, netstabiliteit, vergunningsaanvraag. De DENS-unit kun je dus niet alleen inzetten op de bouwplaats (geen grid verbinding) maar ook om het lokale grid te ondersteunen. Denk b.v. aan grotere evenementen op de TU/e-campus waarbij je in meer elektrische laadpalen moet voorzien zonder het bestaande grid te (over)belasten. Die leermomenten worden allemaal meegenomen op het moment dat dit product echt naar een bouwplaats gaat. De rolverdeling van TU/e, DENS en Heijmans wordt dan weer logisch. Heijmans als aannemer (en aanjager energietransitie), DENS als ontwikkelaar en producent van een aggregaat (en aanjager energietransitie) en TU/e als universiteit en broedplaats van technologische ontwikkelingen (en aanjager energietransitie).

Resultaten van de pilot

De door DENS opgewekte stroom is gebruikt om de elektrische machines van De Enk Groen & Golf op te laden en als aanvulling op het elektriciteitsnetwerk waar het Atlasgebouw gebruik van maakt. De Enk verzorgt de groenvoorzieningen rondom Atlas en de rest van de TU/e-campus. Als in de toekomst meer elektriciteit gevraagd wordt voor een evenement of door een groter aantal elektrische voertuigen dan kan het DENS-aggregaat ook functioneren als ondersteuning van het elektriciteitsnetwerk. De succesvolle uitkomst heeft DENS klaargestoomd voor de tweede fase van de samenwerking met Heijmans; het testen op de bouwplaats. Bron TU/E