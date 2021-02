Connectiviteit is de basis van de vierde industriële revolutie. Dat stelt Sébastien Verhelst, manufacturing analytics expert bij analytics-specialist SAS. “Met Industrie 4.0 kunnen maakbedrijven hun organisatie transformeren naar een slimme fabriek van de toekomst. Door digitalisering te omarmen kunnen ze de productiviteit, winstgevendheid en veiligheid op de werkvloer verbeteren. De fabrieken van de toekomst nemen beslissingen op basis van data analytics.” Met data analytics kunnen bedrijven tijdkritische processen optimaliseren, de kwaliteit in productie verbeteren en de stap van predictief naar prescriptief onderhoud zetten. Bovendien maakt digitalisering het bijvoorbeeld mogelijk om operators op de werkvloer te ondersteunen met augmented reality, maar ook om fabrieken op afstand te besturen. Kortom, de mogelijkheden zijn eindeloos.

De benodigde input voor data analytics komt van Internet of Things (IoT) oplossingen, netwerken van sensoren voor het real-time verzamelen, analyseren en verspreiden van data. “In recent onderzoek van Ericsson meldt meer dan twee derde van de ondervraagden dit jaar concrete IoT-cases in bedrijf te willen hebben. De introductie van IoT heeft echter last van verschillende belemmeringen in de huidige communicatie-infrastructuur. Denk aan beperkte connectiviteit, trage reactietijden, onvoldoende capaciteit en ontbrekende real-time informatie. Dit belemmert fabrikanten om de voordelen van data analytics in de praktijk te benutten.”

Er is dus behoefte aan een snelle, veilige en betrouwbare infrastructuur en gelukkig is die er al: de nieuwste generatie communicatietechnologie, 5G, die 25 keer sneller is dan 4G. Daarmee vallen de genoemde barrières weg en kunnen bedrijven aan de slag om hun fabrieken van de toekomst te bouwen, weet Verhelst. “Maar hoe kunt u het beste deze technologie invoeren? Uw grootste valkuil is om gewoon te beginnen zonder een einddoel voor ogen te hebben. Welke data, preventieve of prescriptieve analyses en implementatiespecificaties zijn nodig om rendement uit uw IoT-investeringen te halen? Gewoon sensoren installeren en enorme hoeveelheden data vastleggen zonder te weten wat u daarmee moet doen, verhoogt alleen maar de kosten en levert geen baten op.”

Het is dus zaak om snel aan de slag te gaan door eerst uw data-behoeftes te definiëren, bijpassende IoT-oplossingen uit te werken en deze vervolgens te testen. SAS kan innovatieve bedrijven daarbij helpen, meldt Verhelst. “Wanneer u wilt profiteren van de combinatie van IoT- en 5G-technologie, kan ons open innovatieplatform SAS D[N]A Lab samen met RoboHouse en Do IoT Fieldlab u ondersteunen. Op de campus van de TU Delft is daarvoor een state-of-the-art fysieke en digitale testomgeving beschikbaar. Daar kunt u leren welke analytics-toepassingen waarde voor uw bedrijf opleveren en welke infrastructuur voor IoT is vereist. Zo zet u de eerste praktische stappen richting uw eigen fabriek van de toekomst.”