De autofabrikant die verantwoordelijk is voor de eerste auto ter wereld is nu de eerste die softwaregedefinieerde voertuigen levert voor het gehele wagenpark, aangedreven door NVIDIA.

In een live-streamed media-evenement van Stuttgart en Silicon Valley kondigden Mercedes-Benz CEO Ola Källenius en NVIDIA oprichter en CEO Jensen Huang vandaag aan dat de autofabrikant softwaregedefinieerde, intelligente voertuigen zal lanceren die gebruik maken van end-to-end NVIDIA-technologie.

“Dit is het grootste partnerschap in zijn soort in de transportsector”, aldus Huang. “We zijn op verschillende fronten bezig, van technologie tot bedrijfsmodellen, en ik kan me geen beter bedrijf voorstellen om dit te doen dan Mercedes-Benz.”

Vanaf 2024 zal elke volgende generatie Mercedes-Benz voertuigen deze softwaregedefinieerde computerarchitectuur bevatten, die de krachtigste computer, systeemsoftware en toepassingen voor de consument omvat, en die het keerpunt vormt van traditionele voertuigen die hoogwaardige, updatebare computerapparatuur worden.

Deze revolutionaire voertuigen zijn mogelijk gemaakt door NVIDIA DRIVE AGX Orin, met meerdere verwerkingsmachines voor krachtige, energiezuinige berekeningen en AI, en uitgerust met surround-sensoren. Primaire kenmerken zijn de mogelijkheid om regelmatige routes van adres naar adres autonoom te rijden en het automatisch parkeren op niveau 4, naast talloze veiligheids- en comforttoepassingen. Deze mogelijkheden zullen nog beter worden naarmate de AI-technologie razendsnel vordert. “Op geen enkel moment in de geschiedenis is er zoveel rekenkracht in een auto gestopt,” zei Huang.

“Dit is een gebied dat zoveel mogelijkheden biedt, het zal het rijden op de weg veel veiliger maken om volledig autonoom te rijden,” zei Källenius. “Door gebruik te maken van een architectuur van NVIDIA die het mogelijk maakt om te updaten tijdens de levensduur van het voertuig, zullen er oneindig veel mogelijkheden zijn.”

Het centraliseren en verenigen van computing in de auto zal het gemakkelijker maken om geavanceerde softwarefuncties te integreren en bij te werken terwijl ze worden ontwikkeld. Net als een mobiele telefoon, die periodiek software-updates krijgt, zullen deze software-gedefinieerde voertuigen hetzelfde kunnen doen.

Met over-the-air updates kunnen voertuigen voortdurend de nieuwste autonome rij- en intelligente cockpitfuncties ontvangen, waardoor de waarde toeneemt en het plezier van eigendom met elke software-upgrade wordt vergroot.

Huang zei: “De definitie van een auto zal voor altijd veranderen. Niet langer zal het beste moment van uw auto op het verkooppunt zijn. Het Mercedes-Benz partnerschap is het uitgangspunt, en daarachter zitten duizenden ingenieurs. Zij zijn je eigen persoonlijke software en onderzoekslaboratorium, die bij je blijven gedurende het hele leven van de auto.

Dit zal een revolutie teweegbrengen in de manier waarop auto’s worden verkocht en genoten.”

State of the Art op elke leeftijd

Doorbraken in AI en computing openen toekomstige vloten voor veel nieuwe functionaliteit, waardoor de voertuigarchitectuur voor het eerst in decennia fundamenteel wordt getransformeerd.

En deze transformatie vindt snel plaats. De markt voor AI-hardware, -software en in-car services is vandaag de dag zo’n 5 miljard dollar waard. Door deze mogelijkheden uit te breiden naar een vloot van ongeveer 100 miljoen voertuigen, heeft de markt het potentieel om te groeien tot 700 miljard dollar.

Net als alle moderne computerapparatuur worden deze intelligente voertuigen ondersteund door een groot team van AI- en software-ingenieurs, die zich toeleggen op het verbeteren van de prestaties en het vermogen van de auto naarmate de technologie vordert.

Deze softwaregedefinieerde architectuur opent ook nieuwe bedrijfsmodellen voor autofabrikanten. Mercedes-Benz kan op elk gewenst moment mogelijkheden en diensten via de lucht toevoegen gedurende het leven van niet slechts één klant, maar via klanten gedurende het hele leven van de auto.

“Mercedes-Benz klanten die van Mercedes-Benz houden, zullen een nieuwe manier hebben om van hun auto te genieten”, aldus Huang. “Dit is een schaalniveau dat nog nooit eerder is bereikt.”

Een amped up architectuur

De volgende generatie van automobielinnovatie van Mercedes zal met AI van begin tot eind worden ontwikkeld.

Deze ontwikkeling begint in het datacenter. Beide bedrijven zullen samenwerken om intelligente nieuwe autonome rijervaringen te valideren met behulp van NVIDIA DRIVE Infrastructure-oplossingen.

DRIVE Infrastructure omvat de volledige hardware, software en workflows van het datacenter die nodig zijn om autonome rijtechnologie te ontwikkelen en te valideren, van het verzamelen van ruwe data tot en met de validatie. Het biedt de bouwstenen die nodig zijn voor de ontwikkeling en opleiding van DNN en zorgt voor de nodige validatie, replay en tests in de simulatie om een veilige autonome rijervaring mogelijk te maken.

De volledige DRIVE softwarestack van NVIDIA (inclusief DriveWorks, Perception, Mapping en Planning) zal draaien op de nieuwe, gecentraliseerde computerarchitectuur van Mercedes-Benz met behulp van het NVIDIA DRIVE AGX Orin-platform. Dit AI-computeplatform van de volgende generatie levert 200 biljoen bewerkingen per seconde (TOPS) voor het hele Mercedes-Benz assortiment, van het instapmodel tot het topsegment.

Door de ontwikkeling van een architectonisch coherent en programmeerbaar wagenpark zal Mercedes-Benz opnieuw definiëren wat het een mobiliteitsbedrijf moet worden en een groeiende installed base voeden om software-upgradeerbare applicaties en abonnementsdiensten aan te bieden voor de gehele levensduur van het komende wagenpark.