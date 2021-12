Mentha Capital heeft haar belang verkocht in HB Returnable Transport Solutions, een toonaangevende aanbieder van verhuur, wassen en geïntegreerde logistiek voor ladingdragers voor meermalig gebruik, zoals kratten, pallets en palletboxen (zogenaamde RTI’s). Begin 2017 verwierf Mentha een meerderheidsbelang in HB, naast de oprichters en het management van de Onderneming. In de afgelopen vijf jaar heeft Mentha de snelle groei en professionalisering van HB actief ondersteund.

Arcus Infrastructure Partners, via Arcus European Infrastructure Fund 2 SCSp , heeft 100% van de aandelen HB verworven van de bestaande aandeelhouders. Als onderdeel van de transactie zal het senior management van HB samen met het Fonds herinvesteren in de Onderneming.

HB, opgericht in Welsum in 2008, levert een geïntegreerd aanbod van verhuur-, was- en logistieke diensten aan een sterk en gevarieerd klantenbestand in de Nederlandse toeleveringsketen voor voedingsmiddelen, en zorgt voor een veilig en duurzaam transport van RTI’s van leveranciers naar retail en horeca. De belangrijkste door HB verwerkte RTI’s zijn kunststof kratten, pallets en palletboxen, die dienen als essentiële ladingdragers voor producten die worden vervoerd van productielocaties naar distributiecentra, supermarkten en horeca in heel Nederland. Deze herbruikbare ladingdragers zijn belangrijke activa binnen de circulaire economie, zorgen voor betrouwbaar en efficiënt transport en minimaliseren het gebruik van eenmalige wegwerpverpakkingen in verschillende snel bewegende toeleveringsketens. Met een verhuurbestand van 2,8 miljoen RTI’s en een netwerk van 10 strategisch gelegen was- en logistieke faciliteiten in het hele land, biedt HB vitale logistieke RTI-infrastructuur en een geïntegreerde one-stop-shop-oplossing aan haar klanten.

Léon Rust, CEO van HB: “Allereerst willen we Mentha bedanken voor haar grote steun in de afgelopen vijf jaar. Samen met het Mentha-team hebben we hard gewerkt aan de verdere professionalisering en groei van het bedrijf. Met Arcus als nieuwe aandeelhouder beginnen we aan een spannende nieuwe groeifase van ons bedrijf. Vanaf onze eerste ontmoeting was het reeds duidelijk dat Arcus een diepgaande kennis heeft van onze markt, wat een belangrijk criterium is voor ons team nu we met een nieuwe partner willen groeien. We kijken uit naar de samenwerking met het Arcus-team bij het verbeteren en uitbouwen van ons kernaanbod voor klanten, het verkennen van nieuwe segmenten binnen de RTI-markt en het versterken van onze duurzaamheidspropositie. Wij zijn ervan overtuigd dat ons netwerk van was- en logistieke faciliteiten, samen met onze uitgebreide RTI-pool, een unieke propositie bieden voor vermindering van transportafstanden binnen de voedseltoeleveringsketen en daarmee bijdraagt aan een reductie van CO2-voetafdruk en logistieke kosten.”

Mark van Ingen, Partner bij Mentha: “Het was een genoegen om samen te werken met HB, haar oprichters, management en medewerkers. De afgelopen vijf jaar heeft iedereen keihard gewerkt om HB verder te verbeteren met als doel de positie van HB als toonaangevende RTI-dienstverlener in Nederland te versterken. Gezamenlijk hebben we geïnvesteerd in machines en automatisering, de productiviteit verhoogd, nieuwe klanten toegevoegd en de organisatie versterkt. Dit heeft geresulteerd in een sterke en professionele speler op het gebied van RTI’s. We zijn erg trots op wat we hebben bereikt en ik wil iedereen bedanken voor zijn bijdrage. We geloven dat HB in Arcus een zeer kundige en toegewijde partner heeft gevonden voor het volgende hoofdstuk van groei en verbetering van het bedrijf. We wensen hen het allerbeste in hun periode als eigenaar en we zijn benieuwd hoe het bedrijf zich verder ontwikkelt.”

Ian Harding, Managing Partner bij Arcus: “We zijn zeer verheugd om vandaag deze investering in HB aan te kondigen. Deze overname is onze zevende investering voor AEIF2 en HB past perfect in de investeringsstrategie van het fonds die zich richt op middelgrote infrastructuurbedrijven met toegevoegde waarde in Europa. HB is een geweldige toevoeging aan de portefeuille van Arcus.”

Jordan Cott, Partner bij Arcus Partner en verantwoordelijk voor de overname: “HB is een duidelijke marktleider in de RTI-markt in Nederland en heeft een lang trackrecord van groei samen met haar loyale klantenbestand. De RTI’s van het bedrijf zijn essentiële activa binnen de toeleveringsketens van voedingsmiddelen en dranken, en zorgen voor kostenefficiënt, betrouwbaar en duurzaam transport van een breed scala aan producten. Deze voordelen worden aangevuld door HB’s netwerk van was- en logistieke faciliteiten, die strategisch gelegen zijn om klanten in staat te stellen de transportafstanden te minimaliseren en de totale CO2-voetafdruk van de sector te verkleinen. Wij verwachten dat HB en haar klanten de komende jaren zullen profiteren van aanzienlijke concrete voordelen van de sterke ontwikkeling van de RTI-markt en kijken uit naar de samenwerking met Léon en het HB-team bij hun voortdurende innovatie en groei met hun klanten.”