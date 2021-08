Tot voor kort werd er jaarlijks voor vele miljoenen euro’s aan hoogwaardig verpakkings- en transportmateriaal weggegooid. Niet erg duurzaam. Mede daarom is ASML het Return4Reuse-programma gestart, waarin Meilink een belangrijke rol speelt. Een groot deel van dat materiaal belandt nu in het splinternieuwe Return4Reuse center dat de verpakkingsspecialist in Schijndel heeft ingericht. Om daar geprepareerd te worden voor de volgende cyclus.

Minder nieuwe kisten, meer winst voor het milieu

Alles bijeen vergt het Return4Reuse center een investering van zo’n 4 miljoen euro in huisvesting en equipment. Daar komen salariskosten voor de bemensing van het center nog bij. Heel veel extra omzet levert het niet op. ‘Want we leveren nu wel meer diensten, maar minder nieuwe kisten. Maar het is goed voor het milieu. Het hoeft niet altijd te gaan om meer omzet en winst. Het is ook van belang dat je als bedrijf je maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt’, aldus Dennis Groesbeek, sinds 1 april de nieuwe algemeen directeur van Meilink.

Terughalen

De diensten waar hij het over heeft, levert de specialist in het verpakken en transporteren van industriële kapitaalgoederen aan ASML, in het kader van het Return4Reuse-programma van deze semicon-oem’er. Dat programma is erop gericht de kisten, transporttools en service parts niet meer door de eindklant te laten weggooien, maar ze terug te halen naar Nederland en te hergebruiken voor een volgend transport. Het gaat om een stroom heen en terug van een zeer groot aantal klantspecifieke kisten, karretjes, pallets en tools om modules of machines mee vast te zetten en flenzen, doppen en pluggen om leidingen mee af te dichten. Een stroom afkomstig van de toeleveranciers van ASML – veelal over korte afstand binnen Noordwest-Europa – en een stroom van het Veldhovense bedrijf naar diens klanten – doorgaans over grote afstanden, van het ene naar het andere continent.

Elke kist is speciaal door ons ontworpen en gebouwd voor een specifieke module’

10 miljoen euro

Het complexe van deze logistieke dienstverlening, legt manager sales & marketing Tim Ummels van Meilink uit, zit ’m in het zeer grote aantal verschillende kisten, tools en parts. ‘Alleen al aan service parts ‘reworken’ – een ASML-term – wij driehonderd verschillende typen. En daarmee zijn we er nog niet: we gaan eerst naar vijfhonderd, maar het kunnen er nog veel meer worden. Daarbij is nog lang niet duidelijk hoeveel parts het waard zullen zijn teruggehaald te worden om opnieuw te worden ingezet.’ ‘Het gaat om dit soort doppen’, wijst Groesbeek op een grote, massieve schroefdop. ‘Uitgevoerd in rvs, maar soms ook in titanium. Hoognauwkeurig, klantspecifiek metaalwerk. Alles bijeen is de stroom die we terughalen nu al plusminus 10 miljoen euro per jaar waard.’

Diverse (retour)stromen

Groesbeek pakt er een blocnote bij om de diverse stromen voor zijn bezoeker te visualiseren. Grotere of kleinere modules gaan vanuit de cleanrooms van de system suppliers naar ASML, degelijk en stabiel verpakt en voorzien van alle benodigde service parts. Vervolgens worden de kleinere modules bij ASML in de cleanroom daar weer uitgepakt en verbonden met andere modules van andere leveranciers. Alle kisten, tools en parts die niet meer nodig zijn, gaan terug naar Meilink. Daarna worden ze getest, in nieuwe kisten geplaatst, voorzien van alle tools en parts en per vliegtuig naar de eindklant gestuurd. De grotere modules worden in Veldhoven alleen getest, gaan voorzien van alle tools en parts terug in de kist en ook per vliegtuig door naar de eindklant. Daar wordt al het materiaal samengebouwd tot een ASML chip- of meetmachine. Alle kisten, tools en parts gaan per boot weer naar Nederland. Daar komt een deel, na een eerste selectie in een speciaal logistiek centrum, terecht in het Return4Reuse center dat Meilink sinds 1 april in Schijndel in gebruik heeft genomen.

Reinigingsmachine

In dat 5.000 vierkante meter grote nieuwe center, dat nog wordt voorzien van een grade-2 cleanroom, wordt alles geïnspecteerd en gesorteerd. ‘Bij elk service part’, licht Ummels toe, ‘hoort een sheet die wij samen met ASML hebben opgesteld. Daarop staat in detail beschreven waarop wij dat onderdeel moeten testen. Dit soort caps’, wijst hij weer op de rvs-doppen op tafel (verpakt in doorzichtig roze plastic, een speciale kunststof die niet uitgast en zo de cleanroom niet vervuilt), ‘mogen niet gekrast zijn. Zijn ze dat wel, dan worden ze gerecycled; zijn ze dat niet, dan reinigen wij ze in een speciaal daarvoor aangeschafte reinigingsmachine. Vervolgens worden ze weer clean verpakt, voorzien van een label met het artikelnummer en schoon opgeslagen tot een systeemleverancier ze bestelt. Waarmee een nieuwe cyclus aanvangt.’

Speciaal ontworpen

Houten kisten gaan niet naar het center, maar naar de Meilink-vestiging even verderop aan deze Schijndelse straat. Sommige zijn voorzien van een gladde witte coating – ‘soms staan ze vol Chinese tekens en dan zijn ze makkelijker schoon te maken’ – , maar allemaal dragen ze het ASML-logo. ‘Elke kist is speciaal door ons ontworpen en gebouwd voor een specifieke module. Dat doen we in nauwe samenspraak met de engineers van de betreffende module. Voor nieuwe modules, maar ook voor de omvangrijke installed base. Die komt op een gegeven moment, voor refurbishen en upgraden, terug naar Nederland. Voor een groot deel daarvan maken wij eveneens de kisten.’

Niet meer als nieuw

De staat van de kisten, tools en parts die terugkomen, wordt steeds beter. ‘We draaien sinds juli vorig jaar mee in het Return4Reuse-programma’, verhaalt Groesbeek. ‘Toen kwam er veel beschadigd terug. Doppen en de pluggen werden bijvoorbeeld in eerste instantie gewoon in een kist gegooid, waardoor ze bekrast raakten. Nu worden er voor het retourneren van de parts speciale, door ons ontworpen kunststof bakken met speciale indeling meegestuurd, compleet met instructie. Daarin kunnen ze goed gescheiden van elkaar en stabiel worden opgeborgen.’

‘Kijk, deze oprijplank hoort bij deze kist’, wijst hij wat later tijdens de rondleiding door de productiehal. ‘Die is beschadigd geraakt en gaan we vernieuwen. Nee, helemaal als nieuw zien ze er na verloop van tijd niet meer uit. Een beetje zoals die’, wijst hij op een stapel kisten die gebruikt worden in de automotive, een sector die al veel langer vertrouwd is met retourstromen. ‘Sommige mensen vinden het maar raar dat de eindklant zijn machines, die hem tientallen miljoenen euro’s kosten, aangeleverd krijgt in gebruikte kisten. Maar ik denk dat het goed is dat we zo bijdragen aan het verminderen van afval.’

Ondernemen

En Meilink is, met de opening van het Return4Reuse center, helemaal klaar voor het ontvangen van retourstromen. Die zullen naar verwachting snel gaan groeien, dankzij de doorzettende omzetstijging bij ASML, maar ook doordat het aantal retourartikelen nog flink gaat stijgen. ‘De besluitvorming daarover bij ASML is nog niet helemaal rond, maar anticiperend daarop hebben wij toch alvast geïnvesteerd in het center. Dat hoort bij het ondernemen. Anders ben je per definitie te laat.’

‘Gekkenhuis’

Ook rekent Meilink op retourstromen van andere hightech machinebouwers uit de regio, zoals Nearfield Instruments waarvoor het bedrijf eind vorig jaar het eerste metrologiesysteem heeft verpakt en verscheept van Delft naar Azië. De vooruitzichten zijn in elk geval gunstig, aldus Groesbeek. ‘We hebben in 2020 wel een dip gekend, vooral veroorzaakt door het feit dat er vanwege coronarestricties niet bij de klant geïnstalleerd kon worden. Maar die dip was veel kleiner dan we een jaar geleden verwachtten. Inmiddels is de orderintake al boven het niveau van 2019.’

Een raam in zijn werkkamer biedt uitzicht over de productievloer waar op allerlei plaatsen tegelijk medewerkers druk zijn met het verzagen en vertimmeren van houten balken en grote platen. ‘Het is een gekkenhuis’, verzucht hij met een trotse glimlach.