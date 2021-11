Meilink in Borculo is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van speciale kisten voor het verpakken van hightech componenten voor klanten die de hoogste kwaliteitseisen stellen. Tot de klanten behoren onder andere leveranciers van ASML. Zowel door het Return4Reuse-programma van ASML, een initiatief dat het hergebruik van verpakkingsmateriaal en machinecomponenten bevordert, als door de stijging van het gewone productievolume bij Meilink, komt de nieuwe cleanroom met volautomatische wasstraat precies op het juiste moment. Volgens directeur Dennis Groesbeek brengt de Covid-pandemie geheel nieuwe, moeilijk te managen uitdagingen met zich mee. ‘Een normale crisis zorgt voor vraaguitval. Nu is het precies andersom, er is een aanboduitval in de hele keten, en dat is tegen alle verwachtingen in. We moeten dus als onderneming steeds sneller en flexibeler anticiperen.’

De beslissing om de cleanroomcapaciteit uit te breiden heeft Meilink vorig jaar rond deze tijd genomen. De cleanroomruimte wordt verdubbeld. De reinigingsmachine met dompelbad wordt naar verwachting eind van dit jaar geleverd. Daarmee heeft Meilink alles in huis om naast het Grade 4- en Grade 2-reinigen ook Grade 1 aan te bieden voor klanten die onder andere actief zijn in de ASML-keten. ‘De vraag naar Grade 1-reinigen neemt toe door nieuwe generatie machines die aan de hoogste eisen moeten voldoen. In vergelijking met Grade 2, is Grade 1 vele malen complexer. De reinigingsmachine is maar een klein element in het geheel. Bij Grade 1 draait het om procesbeheersing in de gehele keten. In elk stadium, van de materiaalleverancier tot aan de productie, het verpakken en de logistiek, moet alles kloppen. Naar verwachting is begin 2022 het Grade 1-reinigen echt operationeel’, aldus Groesbeek.

Om de onverwachte groei te kunnen handlen, heeft Meilink ook geïnvesteerd in de freesafdeling. Zo is de afdeling uitgebreid met nieuwe vijfassige freesmachines om meer capaciteit en mogelijkheden in huis te halen. De freesmachines worden ingezet om plaat, hout en schuimsoorten te frezen voor het nauwkeurig verpakken van componenten. Flexibiliteit en effectiviteit stonden hoog op de agenda bij de aanschaf van de vijfassers. Groesbeek: ‘We hebben ervoor gekozen om de mogelijkheden van de machines in de freesafdeling te laten overlappen. Daardoor kunnen we producten op verschillende freesmachines bewerken. Op die manier creëren we een hogere flexibiliteit, kunnen we bottlenecks in de productie voorkomen, gaat de spindeltijd omhoog en behouden we een back-up in het geval van machinestoring of -onderhoud.’

De uitbreiding van de productiecapaciteit heeft direct effect op menskracht. Niet alleen in de productie, maar juist ook in de montage neemt het werk toe en stijgt de vraag naar vakmensen. Gevolg is dat Meilink veel vacatures open heeft staan. ‘We produceren kleine series met hoge kwaliteitseisen, waardoor het tekort aan vakmensen heel lastig is op te lossen met automatisering. In de industrie zie je dat bedrijven het tekort aan personeel opvangen door standaardisering. In de hightech industrie is een omgekeerde trend gaande. Producten worden alsmaar complexer, waardoor doorlooptijden omhoog gaan, automatisering lastiger wordt te integreren en de vraag naar vakkennis en dus vakmensen toeneemt.’ Meilink onderzoekt of er een vorm van semi-automatisering toegepast kan worden, om toch een deel van het repeteerbare werk weg te nemen bij het personeel.