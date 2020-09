Meilink IPS Technology heeft voor ‘sustainability excellence’ een Supplier Award 2020 van ASML gewonnen. ‘In recognition of excellent diverse contributions to the ASML Return4Re-Use Program’, aldus tekst op de award (in de vorm van een ingelijste wafer) die de Eindhovense verpakkingsspecialist vorig week ontving. ‘We hebben de award gewonnen door innovatieve verpakkingen, transport tools en service parts circulair te maken’, aldus een opgetogen directeur Dennis Groesbeek. De prijs is door de chipmachinebouwer vergeven in het kader van een ASML-programma dat erop gericht is zowel de milieubelasting als de kostprijs te verlagen.

Het gaat om drie producten: de kisten van hoogwaardig materiaal waarin de machines of modules verpakt worden, de transport tools die de ASML-equipment in de kisten op hun plaats houden en hanteerbaar maken en de service parts, zaken als klemmen, doppen en flenzen. Bleven die voorheen bij de klant die ze weggooide, tegenwoordig worden ze teruggestuurd, opgeknapt en hergebruikt. En daarbij gaat het om verrassend hoge bedragen aan schaarse materialen die bespaard worden.

Miljoenen euro’s

‘Het gaat op jaarbasis om miljoenen euro’s. Zeker de tools en de service parts zijn kostbaar. Op één module kunnen wel 500 verschillende afdichtdoppen zitten, in allerlei soorten en maten, vaak van kostbare materialen als titanium gemaakt die specifieke oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan. Die worden nu allemaal teruggestuurd en door ons gesorteerd naar wat herbruikbaar is en wat niet. Wat herbruikbaar is knappen we op en maken we weer geschikt voor gebruik in de cleanrooms van ASML. We doen dat op specificatie van ASML. We hebben nu een andere relatie met deze klant, op een hoger niveau. Want we moeten natuurlijk wel zorgen dat onze diensten goed aansluiten op zijn processen. Van productleverancier zijn we nu meer service provider geworden. Binnenkort komt hun CTO bij ons op bezoek. ’

Dankbaar voor commitment

In zijn dankwoord op de Linkedin benadrukt Groesbeek de rol van het senior management van ASML dat bereid is geweest middelen vrij te maken voor en zich voor de lange termijn te committeren aan de ontwikkeling van de stappen nodig om tot circulariteit te komen. ‘We zijn ASML dankbaar dat zij duurzame innovatie op het gebied van verpakken enorm serieus nemen. Zonder de inspanningen van hun kant zou dit niet mogelijk zijn. Sustainability is een onderdeel van onze strategie en deze erkenning van een wereldmarktleider overtuigt ons dat we daarmee op de juiste manier bezig zijn. Wij hopen dat ons voorbeeld door andere bedrijven gevolgd zal gaan worden.’

Behalve uit een award, die virtueel werd uitgereikt, bestaat de prijs uit een bedrag van 2500 euro. Die som wordt door Meilink IPS Technology verdubbeld en gedoneerd aan het Wereld Natuur Fonds.