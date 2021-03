Meilink, specialist in het verpakken en transporteren van industriële kapitaalgoederen, heeft een 100% belang verworven in IPS Technology in Eindhoven. De overname vloeit voort uit een belang dat al eerder werd genomen. Oprichter en voormalig eigenaar Peter Geerts blijft nog twee jaar aan IPS verbonden.

Versnellen van de groei

De laatste jaren zijn de ontwikkelingen snel gegaan bij IPS. Zowel omzet als medewerkers zijn met dubbele cijfers toegenomen en de vooruitzichten zijn goed. Innovar, de cleanroomactiviteit van IPS, maakt met name een stormachtige groei door. Het vloeroppervlak van de bestaande cleanroom wordt verdubbeld, naast de aanschaf van extra apparatuur. IPS staat op het punt om een nieuwe locatie te openen in de regio Eindhoven om ruimte te bieden aan haar eigen groeiende activiteiten. Het aantal Meilink/IPS lokaties in de regio komt daarmee binnenkort op vier. De samenwerking met de andere Meilink-bedrijven is ook goed op gang gekomen, met name met Meilink Schijndel. Voorbeeld van deze samenwerking is de Sustainability Excellence Award van ASML die afgelopen september werd gehaald.

Het roer wordt overgedragen

Peter Geerts blijft nog twee jaar als directeur verbonden aan IPS en zal geleidelijk zijn verschillende taken en functies gaan overdragen. Tot die tijd blijven Peter Geerts en Dennis Groesbeek de IPS directie voeren. Dennis Groesbeek staat sinds zijn intrede bij Meilink vier jaar geleden samen met Peter Geerts aan de leiding van IPS en Innovar. Daarnaast zit hij ook in de groepsdirectie van Meilink.

Beide eigenaren positief

Peter Rikken, DGA van Meilink, is blij met deze vervolgstap. “Onze ambities zijn grotendeels waargemaakt. Met name in Schijndel schakelen we steeds beter met ‘Eindhoven’ en ook in onze ETO (engineer-to-order) productieafdeling in Borculo gaat dat steeds beter. Daar ben ik best trots op. Ik ben heel tevreden met deze afronding en dat Peter nog twee jaar aan boord blijft. En het moet gezegd worden, Peter kan met recht trots zijn op wat hij heeft neergezet de afgelopen 25 jaar. De samenwerking met Dennis Groesbeek is uitstekend dus ik heb alle vertrouwen in een vloeiende overdracht de komende periode. Onze plannen zijn onverminderd ambitieus en de vooruitzichten zijn goed.” Peter Geerts voegt hieraan toe: “Daar kan ik me zeker bij aansluiten. Het past in de afspraken zoals we die hebben gemaakt, destijds. Door het samengaan met Meilink is het klantenbestand verder uitgebreid en ontstaat een gezonde klant afhankelijkheid. De link met productie is hiermee nog verder versterkt wat bijdraagt aan een verdere professionalisering. Het doet je goed, je bedrijf in dergelijke sterke handen over te dragen, zowel voor verdere groei als voor de werknemers. IPS is toch een kindje van me geworden na al die jaren en ik heb er een goed gevoel bij. Ik laat het goed achter zo.”

Meilink is marktleider op het gebied van verpakken en transporteren van industriële kapitaalgoederen. Met een totaalaanbod aan ketenoplossingen (de Meilink ‘Chain Solutions’) mag het bedrijf vrijwel alle belangrijke ondernemingen uit de Nederlandse exporterende maakindustrie tot zijn klanten rekenen. Daarbij hanteert Meilink een uitgesproken merktbelofte: ‘Securing Value’, oftewel het borgen van waarde voor opdrachtgevers. Met 400 FTE, verdeeld over acht vestigingen in Nederland en een Joint Venture in China, bedroeg de omzet van Meilink in 2020 ca. 65 miljoen euro.

IPS Technology (‘Cherishing Industrial Products’) is met 90 hoogopgeleide (HBO/WO) medewerkers actief op het gebied van ontwerpen van verpakkingen en handling tooling voor de Nederlandse maakindustrie, waaronder de high-tech en halfgeleiderindustrie. Daarbij heeft IPS ook een eigen testcentrum en cleanroom-verpakkingscentrum: Innovar.