Door op ’s werelds belangrijkste consumentenartikelenbeurs de belangrijkste award te winnen, verwierf het Nederlandse Hydraloop plots wereldfaam. Vanuit alle continenten stromen de aanvragen binnen. Dus moet ondernemer Arthur Valkieser de productie nu snel opschalen. ‘We denken er dit jaar plusminus duizend te gaan produceren en willen doorgroeien naar tienduizenden per jaar.’

Megasucces Hydraloop stelt ondernemer Arthur Valkieser voor nieuwe uitdagingen

Al neemt hij ruim de tijd, het hele interview lang heeft Arthur Valkieser iets gejaagds over zich. Snel pratend, haastig typend op zijn iPad om zijn verhaal te larderen met filmpjes en foto’s. Maar hem is dan ook twee weken eerder, begin januari, iets heel bijzonders overkomen. Waardoor hij en zijn zakelijke én levenspartner Sabine Stuiver plots duizenden verzoeken en vragen van over de hele wereld op zich af zien komen.

Vier CES-awards

Het gebeurde in Las Vegas, op de CES2020, de grootste consumentenartikelenbeurs ter wereld. Een fair met 4.500 stands, waar 200.000 bezoekers en mediavertegenwoordigers zich aan tienduizenden nieuwe producten vergaapten. Ondanks die overweldigende concurrentie won Valkieser er met zijn Hydraloop vier prijzen, in drie categorieën én de overall ‘Best of the Best Award’. In Nederland haalde dat het achtuurjournaal, talkshows en alle kranten; wereldwijd was het een topic in media als Time Magazine en Le Monde, veel tv-shows en vakbladen. ‘Kijk’, zegt hij, zijn iPad draaiend: ‘‘De Wereld Draait Door’. Hier praat iemand die ik niet ken, zonder dat wij het wisten, over ons product – en nog zinnig ook. Iedereen praat en schrijft erover zonder dat we daar zelf iets aan hoeven te doen. Zou je deze exposure moeten betalen, dan kost je dat tientallen miljoenen.’

Valkieser (65) kan het weten. In een vorig leven was hij een succesvol communicatie-ondernemer die voor onder meer RTL4 de huisstijl naar het tv-beeldscherm vertaalde en in 2001 werd uitgeroepen tot omroepman van het jaar. Dat zijn Hydraloop er gelikt uitziet, is dan ook geen toeval: een kast van het formaat ondiepe koelkast, in stemmige kleuren, in led-licht de tekst ‘Hydraloop’. ‘Vormgeven zit in mijn natuur, dat heeft zeker bijgedragen aan dit succes’, stelt hij. Op zijn tablet toont hij foto’s van concurrerende producten: grijze vaten, veel pijpen en slangen en een flink ruimtebeslag. ‘Onze Hydraloop vergt een kwart vierkante meter, en nauwelijks onderhoud.’

Waterschaarste

Bij het ontwerpen, samen met een mechanical designer, heeft hij duidelijk oog gehad voor gebruiker en gebruiksomgeving: de particulier in een (klein) woonhuis. Maar de fameuze CES-awards won hij bovenal om dezelfde reden als waarom hij de Hydraloop is gaan ontwikkelen: de almaar groeiende waterschaarste. ‘De mensheid verbruikt nu al veel meer water dan er regen op land valt. De reserves die in miljoenen jaren zijn opgebouwd, putten we in rap tempo uit. Terwijl de wereldbevolking de komende dertig jaar met 2 miljard toeneemt en er nu 2 miljard mensen geen sanitair hebben, maar dat wel willen en zullen krijgen. Daardoor zal het waterverbruik de komende decennia met nog eens 30 procent stijgen.’

Hydraloop won op CES 2020 vier prijzen, waaronder de overall ‘Best of the Best Award’

Een simpele oplossing is leidingwater vaker te gebruiken, en die biedt de Hydraloop. De uitgesproken technische autodidact Valkieser ontwikkelde een reinigingssysteem dat in zes stappen douche- en wasmachinewater voldoende reinigt om er het toilet mee door te spoelen, de tuin te besproeien of te hergebruiken voor de was. ‘Werken andere systemen met filters en membranen, deze is zelfreinigend, onderhoudsarm. Via een app kun je bijvoorbeeld zien dat je reservoir met gerecycled water bijna leeg is en je dus, voordat je de wasmachine aanzet, beter eerst kunt douchen.’ Zo kan de Hydraloop tot 45 procent water besparen en wordt het riool minder belast, meldt de brochure.

Snel opschalen

Een goed product voor een groot probleem. Anders dan veel andere goede producten is, is het zijne wél heel bekend. ‘Alleen al uit Nederland hebben we meer dan 400 aanvragen binnengekregen, en ook honderden uit de VS, Australië, Zuid-Afrika…’ De grote uitdaging die nu voorligt en die maakt dat hij en zijn partner het razend druk hebben, is – naast alle (aan)vragen beantwoorden – de productie snel op te schalen. Sinds medio vorig jaar zijn er zo’n honderd stuks geproduceerd bij Technologies Added, dat in 2017 in de voormalige Philips Lighting-fabriek in Emmen van start ging.

Kennis van automatisering

Technologies Added, spin-off van het Noord-Nederlandse smart industry-fieldlab Region of Smart Factories, biedt start-ups en mkb’ers een ‘shared smart factory’. ‘We denken er dit jaar plusminus duizend te gaan produceren en willen daarna doorgroeien naar tienduizenden per jaar. Dat kan gewoon in Emmen. Nu zit er nog veel handwerk in, maar binnen Technologies Added zit heel veel kennis van het automatiseren van productieprocessen’, aldus Valkieser. De fabriek produceert ook de pcb’s en led-verlichting, verzorgt de distributie wereldwijd en stuurt de toeleverketen – met bedrijven als Suplacon (metaaldelen), Festo (pneumatiek) en Kumagaya (kunststofdelen) – aan.

Hoe dan ook, de opschaling is een grote uitdaging. Bang dat het hem teveel wordt, is hij niet. ‘Ik weet hoe het werkt. Ik ben al eens failliet gegaan, maar heb ook een succesvolle marketingonderneming opgebouwd met 400 personeelsleden en 60 miljoen omzet. Ja, we moeten opschalen, maar wij kunnen het tempo bepalen. Het is niet zo dat mensen die vandaag bestellen de Hydraloop morgen in huis willen hebben.’

Hij deelt de markt in drieën. Allereerst de nieuwbouw. ‘In de VS alleen al worden dit jaar 800.000 woningen gebouwd. Ons systeem vergt een aanpassing in het leidingnetwerk, vergelijk het met die voor een wasmachine. Voor nieuwbouwhuizen kost dat vrijwel niets extra. De projectontwikkelaar die nu belt, wil zijn order op z’n vroegst over een half jaar binnen hebben. Hetzelfde geldt voor het tweede marktdeel, renovatiewoningen. In de derde, bestaande woningen, kun je de installatie het best combineren met de aanleg van een nieuwe badkamer. Ook dat plan je ruim van tevoren.’

Concurrentie voorblijven?

Dat in menig boardroom naarstig wordt overwogen om een in-huis waterrecyclingsysteem in het assortiment op te nemen, realiseert hij zich. Moet hij niet versnellen om die concurrentie voor te blijven? ‘Ik sta ervoor open de Hydraloop onder een private label te vermarkten, denk aan Elektrolux, Siemens of AEG. Als iemand ons systeem naadloos kopieert, dan zal ik mijn patentrechten zeker laten gelden. Maar wordt er iets ontwikkeld dat net wat beter is, dan heb ik daar geen enkel probleem mee. Daarvoor is het probleem van de waterschaarste te groot.’

Reinigen in zes stappen

De Hydraloop die Hydraloop Systems (gevestigd op de Water Campus in Leeuwarden) ontwikkelt en vermarkt, reinigt en desinfecteert afgevoerd douche-, bad- en wasmachinewater op een innovatieve en gepatenteerde wijze in zes stappen: sedimentatie, flotatie, dissolved air flotatie, geforceerde skimming, aërobe bioreactie en uv-belichting. De kwaliteit van het gerecyclede water voldoet aan de Amerikaanse NSF 350-norm. De Hydraloop recyclet 95 procent van het douche- en badwater en optioneel 50 procent van het wasmachinewater. Arthur Valkieser heeft het apparaat jarenlang onder gecontroleerde condities in eigen huis getest, samen met een laboratorium. De Hydraloop is er voor individuele huishoudens. Voor grootschalige toepassing in bijvoorbeeld kantoren en sportcentra is er de Cascade-uitvoering.

De Hydraloop is op de CES2020 gepresenteerd met steun van Techleap.NL (voorheen Startupdelta). Dit initiatief, gefinancierd door de overheid, biedt start-ups toegang tot financiering, markt en talent. Bij het vieren van de award-toekenningen waren start-up-ambassadeur Constantijn van Oranje en EKZ-staatssecretaris Mona Keijzer aanwezig.