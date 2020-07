Anvil Industries, eigendom van de Eindhovense investeringsmaatschappij VADO Beheer, telde nog maar een jaar geleden vier bedrijven in Zuidoost-Brabant, met in totaal ruim 200 medewerkers: Jansen Machining Technology, Job Precision, Rols Machineonderdelen en VDB Machinefabriek. Hun specialismen zijn verspaning en mechanische samenstellingen. Inmiddels zijn er acht bedrijven aan boord en is het personeelsbestand meer dan verdubbeld. Ook is het aantal competenties flink uitgebreid. Vorig jaar trad BKL in Nuenen toe tot de Anvil-familie, met inbreng van de broodnodige engineering- en projectmanagementcapaciteit. Per 1 april van dit jaar werden de drie bedrijven van de Achterhoekse Contour-groep in Anvil geïntegreerd. Contour Covering Technology legt zich toe op plaatbewerking, Contour Advanced Systems is mechatronisch system supplier en Innclose is specialist in behuizingen voor de nucleaire en de food-markt.

Anvil bestaat sinds 2006 en tien jaar later gaf eigenaar VADO de aanzet tot het beter benutten van de onderlinge synergie, vertelt technisch directeur Jack Vromans. Jan Adams trad aan als algemeen directeur: ‘We hebben Anvil helder gepositioneerd in het mid- en hightech segment en een bijbehorende build & buy-strategie gedefinieerd.’ Twee jaar geleden ging hij ook de scepter zwaaien over Contour, dat al in de VADO-portefeuille zat en langzaam klaargestoomd moest worden voor integratie in Anvil. ‘Zij hadden alles in huis voor een topplaatbewerker, maar het kwam er in winstgevendheid niet altijd uit vanwege hun hightech mindset. Op hun dure machines moeten ze veel uren maken en in de hightech heb je daar niet altijd het volume voor. Dus zijn we werk in de midtech gaan zoeken.’ Nu zien Adams en Vromans kansen om de synergie verder vorm te geven. ‘Rols en Contour Covering Technology vullen elkaar perfect aan op het gebied van lassen en mechanische samenstellingen. BKL en Contour Advanced Systems kunnen samen ontwikkeling en assemblage van mechatronische systemen doen.’

Op 1 juli werd de nieuwbouw in Valkenswaard opgeleverd. Vromans: ‘Die telt meer vierkante meters dan we hadden, met nog ruimte voor verdere uitbreiding, en heeft grotere geconditioneerde ruimtes. Eerst zal Job Precision in de ene helft trekken, daarna volgen Janssen en VDB in de andere helft, waarbij VDB in Janssen zal opgaan. Adams: ‘Deze twee lijken sterk op elkaar en samen hebben ze de schaalgrootte om alle disciplines in te vullen.’

Per 1 september moet alles draaien in Valkenswaard. In het nieuwe pand heeft Anvil meer ruimte voor high-end assemblage. Dat zal beperkt blijven tot mechanische samenstellingen, want men wil zowel oem’ers als first-tier suppliers blijven bedienen en niet gaan beconcurreren. Zo wil Anvil blijven groeien, in volume en met nieuwe toelevercompetenties. Adams: ‘Daarbij mikken we vooral op verticale integratie. Iedereen heeft bijvoorbeeld de mond vol van ontzorgen, met lifecycle management. Daarvoor heb je engineering nodig, prototyping, repeatproductie en service inclusief end-of-life. Wij willen modules ook naar end-of-life kunnen brengen. BKL en Contour Advances Systems praten nu met elkaar over hoe ze dat kunnen organiseren. De rest van Anvil kijkt mee om de geschikte elementen te kopiëren. We kunnen goed van elkaar leren.’