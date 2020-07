De Delftse MedTech startup UV Smart heeft vandaag een substantiële financiering verkregen van de Rabobank om de verdere marktintroductie van hun technologie (internationaal) te versnellen.

UV Smart ontwikkelt geavanceerde apparatuur voor gevalideerde desinfectie met UV-C licht van medische instrumenten en apparatuur in de zorg. Het eerste product, de ‘D25’, heeft onlangs een klasse IIa medische CE certificering verkregen van de Notified Body TUV Nord. De marktintroductie van de D25 wordt dit najaar verwacht. “Het is belangrijk om bij zorgcentra en ziekenhuizen de verspreiding van micro-organismen te minimaliseren. Deze financiering versnelt de verdere productontwikkeling en introductie van onze innovatieve techniek om een veiligere zorgomgeving te creëren.” stelt Daan Hoek, een van de oprichters van UV Smart.

De Rabobank ondersteunt innovatieve ondernemingen en erkent het belang van deze steun voor met name startups en scale-ups. Speciaal voor deze doelgroep heeft de bank het Startup & Scale-up team opgericht. Fabian Groeneveld en Martijn Starre werken vanuit dat team in de Delftse regio en leggen uit: “Wij geloven dat de technologie van UV Smart direct waarde levert binnen de gezondheidszorg. Desinfectie is een ‘hot topic’ en de noodzaak wordt alsmaar groter. De snelle ontwikkeling en gerealiseerde groei van UV Smart geven vertrouwen de volgende stap te faciliteren.”

UV Smart is nog maar sinds 2017 aan de weg aan het timmeren. Daan Hoek is verheugd dat zijn bedrijfsstrategie weerklank vindt bij de Rabobank. “Het is belangrijk dat financier en bedrijf op dezelfde golflengte zitten. Dat is ook al zo bij onze primaire investeerder, het Nederlandse Blue Sparrows MedTech Fonds (BSMF). Dat investeringsfonds is opgezet door zeven Nederlandse medtech-ondernemers die het klappen van de zweep in deze sector absoluut kennen. Dat verwachten we van het Startup & Scaleup team van Rabobank ook. Begrip, drive en flexibiliteit van je financiers is essentieel bij het succesvol op de markt brengen van innovatieve medische technologieën.”