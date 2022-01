Twente als Europees koploper op het gebied van medische innovatie. Dat is de ambitie. In 2030 moet Twente een leidende regio op het gebied van medtech-innovaties zijn. Dat zou moeten resulteren in 25 procent groei qua medtech-research, -ontwikkeling en -productie en een verdubbeling van de medtech-export. Twente staat al bekend met medtech-frontrunners zoals Demcon, Micronit en Benchmark en nu zijn er 2 veelbelovende spelers bij: The Surgical Company en Innovation Sprint.

#nearby, oftewel gewoon in het Nederlands: dichtbij. Zo positioneert Twente zich wereldwijd in de medische hoek. ‘Alles wat je nodig hebt om innovatieve medisch-technologische producten te ontwikkelen, zit hier in Twente om de hoek. Je zit dicht bij de knappe koppen van Universiteit Twente en dus dicht bij de meeste interessante medtech-start-ups en een ‘talent pool’ vol met technisch geneeskundigen en biomedisch technologen. Ook zijn hier de faciliteiten zoals High Tech Factory, TechMed Center en de nieuw te bouwen MedTech Factory. En dan ook nog dicht bij een complete waardeketen van samenwerkingspartners om producten mee te ontwikkelen, te certificeren en te produceren’, zegt Rik Luimes, adviseur new business health international bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Oost NL werkt samen met onder meer Kennispark, TechMed Center, WTC Twente en Novel-T om het MedTech-cluster te versterken. Oost NL helpt medtech-bedrijven ‘landen’ in het oosten van het land, met specifieke aandacht voor de kansen voor bedrijven in Twente. Twee van die bedrijven zijn The Surgical Company (TSC) en Innovation Sprint. ‘TSC heeft in Almelo een nieuwe productielocatie geopend, voor het maken van warmtedekens. Die dekens voorkomen dat patiënten onderkoelen tijdens een operatie. Eind 2021 draaiden we onze eerste commerciële productie’, zegt Herbert van der Strate, COO bij TSC.

Innovation Sprint op zijn beurt combineert expertise vanuit de klinische praktijk met technologieën zoals ‘artificial intelligence’ en ‘machine learning’ om zorgprocessen te verbeteren en gepersonaliseerde zorgoplossingen te ontwikkelen. Sofoklis Kyriazakos, CEO van Innovation Sprint, vertelt: ‘Op Kennispark Twente openden we afgelopen zomer een lab dat zich richt op ‘virtual coaching’ van patiënten, waardoor zowel patiënten en behandelaars ‘realtime’ informatie hebben over medicatie, gezondheid en leefstijl.’

Keuze voor Twente

De keuze voor Twente kwam bij beide bedrijven niet uit de lucht vallen. ‘Ik hoorde mensen altijd al zeggen dat Twente een groot ecosysteem op het gebied van medtech heeft’, zegt Kyriazakos. ‘Voor ons was het een strategische keuze om hier in Enschede een kantoor te openen. We werken namelijk veel samen met kennisinstellingen zoals de UT. De kennis die wij kunnen gebruiken en die hier aanwezig is, is onder meer die van gedragsverandering. Wij kunnen met onze oplossingen wel bepleiten dat mensen stoppen met roken, maar hoe krijg je ze werkelijk zo ver? Overigens willen we niet alleen van de aanwezige kennis en talent profiteren. We investeren ook in de mensen hier. Met goede begeleiding bijvoorbeeld. Zo willen we een multiplier aanbrengen in deze medtech-regio.’

Van der Strate koos om een andere reden voor Twente. ‘Wij hebben verschillende scenario’s en mogelijkheden om een productiefaciliteit op te zetten onderzocht en hebben er bewust voor gekozen dit in Nederland te doen. Almelo bleek voor ons ‘the place to be’. Met name vanwege beschikbaarheid van kennis en goede nieuwe medewerkers. Bovendien exporteren wij wereldwijd en vanuit de lokale haven vervoeren we naar de haven in Rotterdam. Voor Nederlandse begrippen lijkt dat ‘om’, maar internationaal gezien is het een afstand van niks. Bovendien, in het kader van duurzaamheid en toen we de totale kosten bekeken, bleek dit ook nog eens het meest voordelig.’

Maatschappelijke uitdagingen

Oost NL staat klaar voor binnen- en buitenlandse bedrijven die zich willen vestigen in het oosten van het land. De ondersteuning van Oost NL bestaat uit advies en hulp bij het ontwikkelen van (nieuwe) business; bedrijfsvestiging en -uitbreiding in Oost-Nederland; internationale handelsbevordering en financiering. De bedrijven die Oost NL ondersteunt, dragen stuk voor stuk bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Kyriazakos: ‘Met onze producten realiseren we een positieve impact op gezondheid, dankzij technologie. Wij geloven in de kracht van een gezonde levensstijl. Dat werkt beter en is duurzamer dan het ‘oude’ handelen, het simpelweg innemen van medicijnen.’ En TSC helpt complicaties voorkomen, door de temperatuur van de patiënt op 37 graden te houden. ‘We hebben zo’n 40 verschillende dekens, allemaal varianten, voor allerlei typen operaties’, zegt Rinse Valk, vestigingsdirecteur van TSC in Almelo.

Samenwerking

Innovation Sprint zet vol in op de digitale transformatie van zorgprocessen en het ontwikkelen van gepersonaliseerde voorspellende eHealth-oplossingen maar kan dit niet alleen. ‘We zijn een klein bedrijf en we hebben het ecosysteem nodig om te kunnen groeien en onze ideeën te ontwikkelen en testen. Oost NL stond direct naast ons om ons in contact te brengen met andere partijen. Al voordat we ons hier vestigden. We werken inmiddels samen met onderzoekers en ziekenhuizen. Ziekenhuizen in deze regio staan echt open voor innovatie. Dat werkt heel prettig. Zo helpen we elkaar verder.’

Ook Van der Strate benadrukt de meerwaarde van Oost NL. ‘In 2022 ga ik graag weer met Oost NL om tafel. Als je met elkaar in gesprek gaat, zie je verrassende mogelijkheden om samen te werken en kennis uit te wisselen.’ Bron Oost NV