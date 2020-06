De Medibussen van Deutsche Bahn, gebouwd door VDL Bus & Coach , worden momenteel ingezet bij een grootschalige studie van het Robert Koch Institute (RKI) naar de COVID-19 verspreiding in Duitsland. Door het gebruik van de Medibussen hebben onderzoekers en artsen beschikking over hoogwaardige laboratoriumomgevingen, die bovendien flexibel inzetbaar zijn op verschillende locaties.

De voornaamste doelen van de zogeheten studie ‘Corona-Monitoring lokal’ zijn het in kaart brengen van de virusverspreiding en een vollediger beeld krijgen van het aantal niet-gemelde coronagevallen. In totaal worden 8000 burgers uit vier verschillende gebieden in Duitsland onderzocht.

“De DB Medibus is een bedrijfsoverstijgend gezamenlijk project dat met name mogelijk wordt gemaakt door de expertise en betrokkenheid van onze partners Cisco en VDL”, aldus Felix Thielmann en Arndt Hecker, respectievelijk Branch Manager Replacement Transport en Business Development Manager bij Deutsche Bahn. We zijn erg blij dat onze Medibus met zijn apparatuur en technische functionaliteiten op dit moment een actieve bijdrage kan leveren aan het onderzoek voor de verspreiding van COVID-19 in Duitsland”.

“Als fabrikant juichen wij het ten zeerste toe dat de Medibussen van Deutsche Bahn nu ook ingezet worden in de strijd tegen corona”, aldus Mark Francot, directeur VDL Bus Venlo. “Dat wij als VDL Bus & Coach middels goede samenwerkingen tussen meerdere bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan onderzoeken naar COVID-19, maakt ons erg trots. Tevens wordt door dit project de multi-inzetbaarheid van dit innovatieve voertuig nogmaals onderschreven. De Medibus past dan ook uitstekend binnen onze afdeling Special Vehicles.”

Onderzoek in COVID-19 gebieden

Het dorpje Kupferzell, in de deelstaat Baden-Württemberg, is de eerste onderzoekslocatie waar het RKI met de Medibus is neergestreken. Hier vond begin maart een kerkconcert plaats, waarbij 82 mensen besmet raakte met het coronavirus. Door deze uitbraak werd Kupferzell in één klap een van de coronabrandhaarden van Duitsland. Het RKI onderzoekt nu onder andere hoeveel inwoners van het dorp antilichamen tegen het virus hebben opgebouwd en hoeveel van hen besmet zijn geweest zonder klachten te hebben ontwikkeld. Bij 2000 inwoners wordt daarom een coronatest afgenomen. Ook wordt er bloed afgenomen en gevraagd naar hun medische geschiedenis en sociale contacten. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig.

Naast 2000 inwoners uit Kupferzell, worden ook duizenden mensen uit drie andere door corona getroffen gebieden onderzocht. Welke gebieden dit zijn, wordt bepaald op basis van de meest actuele situatie vlak voor aanvang van het lokale onderzoek. De Medibussen fungeren tijdens deze verschillende lokale studies als mobiele onderzoekscentra die van alle gemakken voorzien zijn.

Een volwaardige artsenpraktijk

De Medibussen voor Deutsche Bahn zijn gebouwd door VDL Bus Venlo in samenwerking met VDL Bus Heerenveen en VDL Bus Chassis. De Citea LLE-127 is geheel naar wens van de klant, Deutsche Bahn, ingericht. De bus is omgebouwd tot artsenpraktijk waarin de 4 ruimtes (behandelkamer, spreekkamer, laboratorium en wachtruimte) zijn voorzien van kasten en meubels. Tevens heeft iedere ruimte eigen airconditioning en zorgen zonnepanelen op het dak voor schone energie, zodat de bus op locatie minder afhankelijk is van externe stroom.

Duitse Mobiliteitsprijs 2019

In oktober 2019 won de DB Medibus de prestigieuze Duitse Mobiliteitsprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan projecten die een significante bijdrage leveren aan de participatie en levenskwaliteit in Duitsland. Met de 12,7 meter lange artsenpraktijk draagt Deutsche Bahn op een innovatieve manier bij aan de verbetering van de medische infrastructuur in Duitsland. Aanvankelijk werd de DB Medibus ingezet bij medische zorg in de plattelandsgebieden. Intussen bewijzen tal van toepassingsmogelijkheden dat de bus ook inzetbaar is voor veel andere doeleinden binnen de zorgsector.