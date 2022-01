Mecamar kiest voor hyperMill om ‘concurrentie het hoofd te bieden’

Mecamar is een toeleveringsbedrijf voor de machinebouw, gelegen in het Oost Vlaamse Kruisem. Al meer dan vijftig jaar combineert het ervaring met een jonge geest en een dynamische, flexibele aanpak. Door kennis van techniek en puur vakmanschap te combineren met 40 gepassioneerde vakmensen, leveren zij dagelijks kwaliteitsproducten af, duidt Giles Dhont.

Mecamar, een echt familiebedrijf, werd in 1966 gesticht door grootvader Marcus Dhont. Als gediplomeerd horlogemaker startte hij in zijn garage met het vervaardigen van machineonderdelen met conventionele draai- en freesmachines. Begin de jaren ’90 kwamen dochter Isabelle en zoon Christophe in de zaak die het bedrijf verder uitbouwden. “Zelf ben ik sinds 2017 in de zaak. Ik ben begonnen aan de machine en leer continu nieuwe dingen. Er is nog voldoende tijd om mijzelf klaar te stomen voor de volgende ‘wisseling van de wacht’. De toekomst van ons bedrijf ligt in het automatiseren van werk- en productieprocessen”, aldus Giles Dhont.

Mecamar levert voornamelijk aan grote machinebouwers voor voeding en farmacie, maar is ook leverancier voor staalverwerkende bedrijven. Matrijzenbouw behoort ook tot de mogelijkheden. De afwerkingsgraad ligt hoog, evenals de ‘drive’ van de medewerkers en het management om vooruit te kijken. “Om de concurrentie het hoofd te bieden, moet je voortdurend investeren”, aldus Dhont. “Zo hebben wij recentelijk geïnvesteerd in een eigen lasafdeling en nieuwe bedrijfspanden. De afgelopen 8 jaar is er veel geïnvesteerd in software en nieuwe machines. Daarnaast zijn ook het interieur en de infrastructuur flink aangepakt. Alles is erop gericht om de efficiency van onze productie te verbeteren en te maximaliseren. Maar dat is eigenlijk nooit anders geweest.”

Eerste contact op Technishow

In dat plaatje was er duidelijk behoefte aan een werkend CAD/CAM-systeem. “Op de TechniShow in 2018 hebben wij ons uitgebreid laten informeren door verschillende CAD/CAM-aanbieders. Daar is het eerste contact gelegd tussen Mecamar en OPEN MIND Technologies Benelux (voorheen CNC-Consult, red.). De keuze voor hyperMILL was eigenlijk snel gemaakt. De gebruiksvriendelijkheid en de technische ondersteuning gaven uiteindelijk de doorslag. “Wij zochten namelijk niet alleen een goed CAD/CAM-systeem, maar ook een partner in dienstverlening in een hechte samenwerking”, aldus Giles Dhont.

Op dit moment heeft Mecamar 4 hyperCAD -S licenties, voorzien van 3- en 5-assige freesbundels. hyperMILL MAXX Machining is met name ideaal voor het wegfrezen van groot volumemateriaal.

Sinds geruime tijd is ook de s hyperMILL MILL-TURN module aangeschaft om de draaibanken aan te sturen. “Dit levert niet alleen enorme tijdswinst op, maar het vergroot ook de freescapaciteit op de draaibanken aanzienlijk. Dankzij hyperMILL kunnen wij sneller programmeren, bovendien gebeurt dit steeds vaker volledig geautomatiseerd, door gebruik te maken van Automation Center.”

Investeren in kennis

Om hyperMILL maximaal te kunnen benutten, moet je als gebruiker voortdurend investeren in kennis en expertise. Hiervoor biedt OPEN MIND trainingen, seminars en workshops aan. “De synergie tussen CAD, CAM, postprocessor, mens en machine is 100% feilloos. Hoewel de prijzen er niet om liegen, was de kostprijs van de licenties voor Mecamar geen doorslaggevend criterium. De meerwaarde die hyperMILL levert, is voor Mecamar goud waard. Kortom: een slimme investering in productieverbetering.”

“OPEN MIND Technologies Benelux staat heel dicht bij de klant. Bovendien leveren ze software die Mecamar eindeloze mogelijkheden biedt. De gebruiksvriendelijkheid is cruciaal voor complex stukwerk en kleine seriematige opdrachten. In de toekomst wil het bedrijf ook investeren in COSCOM Gereedschapbeheer, een pakket dat zij ook leveren. Wij profiteren van de professionele ondersteuning van vriendelijke mensen, die net als wij veel expertise en ervaring in huis hebben,” besluit Giles Dhont.