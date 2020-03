MDE Machinebouw bouwt Tree Transport Train voor Tsjechische boomkwekerij

MDE Machinebouw uit het Gelderse Echteld heeft een bijzondere opdracht van een boomkwekerij uit Tsjechië gekregen. De machinebouwer moet een zestal transportwagens bouwen om over langere afstand bomen te vervoeren. Een techniek die, volgens directeur Mazinus van Dijk, ook een oplossing kan zijn voor het vervoeren van bijvoorbeeld grote balen, pootaardappelen in het voorjaar of wortelen en uien in voorraadbakken vanaf het land.

Maatwerk

Het eisenpakket van de Tsjechische boomkwekerij vraagt om een maatwerk, legt Van Dijk uit. “De eisen zijn anders dan bij een gemiddelde bomenkweker”, vertelt hij, “Hij wil namelijk met meer dan twee aanhangers tegelijk door zijn kwekerij en containervelden kunnen rijden. De percelen liggen namelijk ver uit elkaar. Aan- en afkoppelen kost te veel tijd en is omslachtig.”

Volledig spoorvolgend

MDE Machinebouw moest een transporttrein realiseren die honderd procent spoorvolgend is. Tegelijkertijd moet alles voldoen aan de eisen als het gaat om beremming, verlichting en laadvermogen van tien ton totaalgewicht per wagen. Van Dijk is trots op het resultaat. “De Road Trains die in Australië rondrijden verbleken bij deze Tree Transport Train.”

Transport op agrarische bedrijven

Van Dijk denkt ondertussen verder dan alleen de boomkwekerij. “Veehouders of loonwerkers, die ingeschakeld worden, gebruiken transportwagens voor bijvoorbeeld het vervoer van grote hooi-, stro- en kuilvoerbalen.” Een transporttrein kan ook een uitkomst zijn voor akkerbouwers, veronderstelt hij. “Bijvoorbeeld voor het vervoer van pootaardappelen of vroege aardappelen in het voorjaar. Ook het transport van wortelen en uien in voorraadbakken vanaf het land kan op deze manier. Er zijn diverse raakvlakken.”

Bron Loonwerker Martin de Vries