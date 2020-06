Ondanks een lagere forecast voor mei dan april was de uitvraag over mei vrijwel identiek aan die over april(marktonderzoek MCB). Er lijkt een licht herstel op te treden, wat ook terug te zien is in de voorspelling voor juni. Die laat een licht oplopende trend zien. Veel bedrijven als Scania en DAF hebben de productie van trucks weer flink opgeschroefd, deels om de achterstand in te halen die is opgelopen door productiestilstand of -temporisering in de afgelopen maanden, deels om nieuwe orders te gaan uitvoeren. Zo heeft DAF per 1 juni de productie in Eindhoven weer opgevoerd van 120 tot 140 per dag. Evenwel zijn de verwachtingen voor de automotive in zijn algemeenheid relatief somber. Positiever – in dit geval veelal bijna op het normale niveau – zijn de forecasts voor de food, medische technologie, interne transportmiddelen, machinebouw, energiesector en semicon. Het sentiment wordt dus positiever, maar het herstel blijft fragiel omdat er onzekerheid is over de verkoop en de mogelijkheden uit te leveren en/of op locatie te installeren. In tegenstelling tot Nederland en België gaan industriële ondernemers in Duitsland uit van een daling van de productie in de maand juli.

Aldus enkele uitkomsten van een marktonderzoek uitgevoerd door metaalleverancier MCB. ‘Wij hebben veel klanten die normaliter een korte productiehorizon hebben. Door de corona-crisis is het uitdagend om een forecast te maken voor enkele maanden. Augustus blijft nog even speculeren voor velen. Vanuit de visie om samen slimmer te ondernemen steken we er veel energie in om samen met onze relaties een goed beeld van de markt te creëren om continuïteit te garanderen. Een kwalitatief onderzoek ontbrak binnen de branche, dus zijn we het zelf gaan doen. Meerwaarde creëren in de keten door onze klanten en onszelf dat inzicht te geven’, zo schetst marketing en business development manager Adriaan van Kalkeren van de metaalleverancier. Inmiddels zijn circa 460 klanten in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk bevraagd, in meerdere rondes, verspreid over de afgelopen maanden.

Hightech industrie springt er bovenuit

De resultaten van de MCB-survey sluiten aan bij onderzoek van de ING, gehouden onder 8000 respondenten in meerdere sectoren. De hightech industrie springt er, ondanks druk op de afzet in eindmarkten, positief uit. De chemie heeft vanwege de diversiteit aan producten en eindmarkten goed stand gehouden. De automotive had het voor de crisis door dalende verkopen eindproduct al lastiger en daarvoor zijn de perspectieven niet positief. De bank voorziet in een ‘basisscenario’ een breed herstel van de industrie in de loop van het jaar, al lijkt een flinke omzetdaling over geheel 2020 onvermijdelijk. Het toeleverende mkb ziet nu de orderportefeuilles dalen, na aanvankelijk, in maart en zelfs nog in april, juist nog orders ontvangen te hebben. De effecten hiervan in Q3 en Q4 zullen serieus zijn, aldus de bank. ‘De oem’ers’ ondervonden in die periode problemen met toelevering vanuit Azië vanwege corona en vanuit de VS wegens de handelsperikelen. Daarop hebben ze mkb-bedrijven gevraagd om te helpen in de continuering van de toeleveringen, om langs die weg hun producten toch gereed te krijgen. Maar inmiddels is de orderintake ook voor OEM’ers gedaald en dreigt de uitbesteding aan het mkb terug te lopen’, verklaart Gert Jan Braam, Sector Banker Industrie van ING.

Mkb vertrouwen in de korte termijn, groot-bedrijven in de lange

‘Binnen het mkb is de tijdshorizon van de Industrie over het algemeen wat korter dan bij de groot-bedrijven. Het ondernemersvertrouwen bij dat mkb neemt toe, omdat de activiteiten in andere sectoren weer toenemen en/of internationale belemmeringen verminderen. Bijvoorbeeld de voortzetting van de bouw van nieuwbouwwoningen zorgt voor doorlopende productie bij toeleveranciers. Op de langere termijn is het mkb onzekerder over de herstelcapaciteit naar het niveau van pre-corona. Bij het groot-bedrijf zien we eigenlijk een omgekeerd fenomeen. Het vertrouwen op de kortere termijn is laag, omdat de orderintake voor Q3 en Q4 onder niveau is, al lijkt de daling inmiddels wel te stabiliseren. Het vertrouwen in de herstelcapaciteit van de sector voor 2021 is daar echter groter nu de maatregelen om het virus te beteugelen effect lijken te sorteren en de terugval in 2020 daarmee deels opgevangen kan worden.’ Onzekerheid is er wel over een tweede dip. Komt die er dan krijgt de industrie met een langdurige omzetterugval te maken tot in 2021 en daaropvolgend een trager herstel, verwacht de bank.