MCB-Branchebarometer: voor industrie schijnt de zon in juni nog harder dan in mei

Oem’ers, system suppliers én tweedelijns metaalverwerkende toeleveranciers zijn aanhoudend optimistisch over hun omzet en aanvragen. Zagen ze een maand geleden de zon al volop schijnen met de verwachting dat de maand mei een aanzienlijk hogere omzet zou opleveren dan april, voor juni rekenen ze op een weer (flink) hogere omzet dan voor mei. Met name bij de 2nd tier suppliers zijn de verwachtingen hooggespannen: een stijging van 10% versus 5% een maand eerder. En dit optimisme geldt bedrijven actief in alle branches. Of ze nu vooral werkzaam zijn in de automotive, de agro, de installatie, de food of de bouw, ze voorzien dat het hun business deze maand weer beter zal gaan dan de afgelopen weken, die dus ook bepaald niet slecht waren.

Dat blijkt uit de meest recente rondvraag die metaalleverancier MCB in mei gehouden heeft onder bijna honderd klanten. Onder de titel ‘Samen slim zaken blijven doen’ brengt MCB, in samenwerking met Link Magazine en Trumpf, maandelijks een marktupdate uit. De MCB-klanten spraken dit keer hun verwachtingen uit voor juni.

Meer aanvragen

Het optimisme komt ook tot uitdrukking in antwoord op de vraag naar de verwachting over het aantal aanvragen deze junimaand: met uitzondering van de food wordt in alle branches gerekend op meer aanvragen dan in mei. Als de respondenten worden onderverdeeld naar oem’ers, system suppliers en tweedelijns metaalverwerkende toeleveranciers dan valt op dat alleen de oem’ers rekening houden met een iets minder grote stijging dan de voorgaande maand (13% versus 14%); system suppliers en 2nd tiers gaan uit van respectievelijk een stijging van 15% (versus 11%) en 8% (versus 3%). Ook in vergelijking met een jaar geleden is de stemming opperbest: bedrijven actief in alle branches rekenen voor de maanden mei en juni van dit jaar op een hogere omzet dat over die maanden in 2020.

Vasthouden personeel

Tegen deze achtergrond is het logisch dat bedrijven niet overwegen hun flexibele schil af te bouwen. Alleen in de automotive heeft een kwart van de bedrijven (25%) plannen daartoe. Van de ondernemingen actief in de bouw en de installatie geeft geen enkele respondent aan dat te willen gaan doen. Vaste krachten laten gaan is nergens aan de orde: geen enkele respondent, ongeacht de sector, geeft aan daartoe plannen te hebben. Tegelijk zijn met name de bedrijven actief in de bouw voornemens meer zelf te gaan doen. In de andere sectoren reageren ondernemingen vooral neutraal op de vraag of ze meer gaan uitbesteden.

Volop investeringsplannen, maar niet overal

Investeringsplannen zijn er volop, over de volle breedte en vooral in procesinnovatie. Ongeacht de sector waarin ze actief zijn geeft een (ruime) meerderheid van de respondenten aan daarin geld te gaan steken. Van de bedrijven in de installatiebranche heeft maar liefst 80% die plannen. Die centen worden vooral gestoken in machines, in mindere mate in IT. Rond de 80% van zowel de food- als de installatiebedrijven willen nieuwe machines aanschaffen; bijna 70% van de ‘food’ zegt te gaan investeren in IT.

Het meest terughoudend nog zijn de ondernemingen actief in de automotive en de bouw. Van de bedrijven in de automotive wil minder dan 50% geld steken in nieuwe machines, investeren in IT wil slechts plusminus 15%; voor de bouw gelden respectievelijk de percentages 35% en 25%. Hetzelfde patroon is zichtbaar als gevraagd wordt naar de investeringsbereidheid in duurzaam ondernemen en online marketing: die bereidheid zit vooral in de food (respectievelijk 50% en 65%) en de installatie (50% en 45%); in de automotive (30% en 30%) en de bouw (25% en 10%) is het animo daarvoor een stuk lager.

Wie mee wil doen aan het doorlopende onderzoek van MCB, Link magazine en Trumpf is van harte uitgenodigd. Ga daarvoor naar deze link. MCB stuurt deelnemers het volledige, uitgebreide rapport, als er weer een update uit komt.

Leenders: investering moet resulteren in hogere omzet dit jaar

Voor Theo Leenders, mede-directeur van Leenders RVS Industrie in Beek en Donk, was 2020 ondanks de nieuwbouw, de renovatie van het bestaande pand en Covid 19 ‘best een goed jaar’. Voor 2021 verwacht hij een wat hogere omzet, vanwege die investering in extra vierkante meters. En komend najaar komt er nog een nieuwe fiberlasersnijmachine bij. ‘We hebben er vorig jaar 1800 vierkante meter bij gebouwd en zitten nu op 3800 vierkante meter. Dat zorgt voor meer efficiency want minder onderhanden werk op de werkvloer, minder geschuif met materiaal om plaats te maken voor iets anders. Dat verkort de doorlooptijd van opdrachten en verstevigt onze concurrentiepositie. Daarmee, plus de extra machinecapaciteit die we dit najaar gaan installeren, kunnen we een hogere omzet draaien. De eerste maanden van dit jaar konden beter, maar zoals het er nu naar uitziet gaan we dat in de rest van het jaar nog goed maken.’

Terughoudend in eerste maanden

Waardoor die eerste maanden minder waren is Leenders niet helemaal duidelijk: ‘We hadden genoeg aanvragen liggen, maar in januari en februari werden er minder orders geboekt. Veel bedrijven waren terughoudend. Wellicht dat de sterk gestegen RVS-prijzen daar een rol in speelden, maar de onzekerheid die de corona-crisis met zich meebracht woog denk ik zwaarder. Maar, dat is nu achter de rug. Sinds enkele maanden draaien we volop.’

Vinden van vakmensen

Wat wel weer andere uitdagingen met zich meebrengt: het vinden van goed opgeleide vakmensen. Leenders kent drie takken van sport: het beitsen en passiveren van RVS, het produceren van repair clamps (een eigen product dat gebruikt wordt voor het repareren van leidingen) en (grote) projecten voor met name de food waarvoor ook de engineering gedaan wordt. ‘Wij maken hier geen grote series waarvoor een medewerkers slechts één of twee werkzaamheden moet beheersen. Om hier goed mee te kunnen draaien moet je behoorlijk allround zijn.’

Prettige, duurzame werkomgeving

Leenders participeert in Techniekcentrum Brainport in Deurne waarin elf bedrijven, samen met het ROC Helmond, jonge mensen een BBL techniekopleiding aanbieden. ‘Zo verzekeren wij ons ervan dat mensen praktijkgericht worden opgeleid, gebruikmakend van de modernste apparatuur en software. Maar ze zijn wel twee tot drie jaar bezig en dan nóg zijn ze geen volwaardig vakman. Wij zijn nu hier met 25 man en willen er graag nog een paar vakbekwame mensen bij.’

Leenders biedt, zo promoot hij, een prettige, goed geautomatiseerde en duurzame werkomgeving. ‘Voor het tilwerk overal kranen, goede afzuigsystemen en heldere ledverlichting. We beschikken over de modernste ERP- en CAD/CAM-software en – binnenkort dus – over de nieuwste snijapparatuur. Een fiberlaser, 40 procent energiezuiniger dan zijn voorganger.’