Oem’ers, system suppliers én tweedelijns metaalverwerkende toeleveranciers zijn optimistisch over hun omzet en aanvragen voor de maand mei. Ze verwachten allemaal een (grote) stijging in vergelijking met april. Vooral oem’ers zijn overwegend uitermate tevreden over hun vooruitzichten.

Dat blijkt uit de meest recente rondvraag die metaalleverancier MCB in april gehouden heeft onder bijna honderd klanten. Onder de titel ‘Samen slim zaken blijven doen’ brengt MCB in samenwerking met Link Magazine en Trumpf maandelijks een marktupdate uit. De MCB-klanten spreken dit keer hun verwachtingen voor mei en de rest van 2021 uit.

Markt is positief

‘Na de eerste vier maanden van 2021 kunnen we concluderen dat de markt positief gestemd is’, zegt Erik Spikmans, salesdirecteur van MCB Nederland, dan ook. ‘Het eerste kwartaal was positiever dan verwacht en de groei is verder doorgezet in april. Ook voor de komende maanden zijn de verwachtingen positief: alle branches verwachten in dit tweede kwartaal een stijging in omzet vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.’

Wat het wel lastig maakt, is de grondstoffenschaarste: dat resulteert in sterk stijgende prijzen, problemen in de beschikbaarheid en langere levertijden. Spikmans: ‘Hopelijk zal de beschikbaarheid van grondstoffen geen rem vormen op de groei die we zien vanaf begin 2021.’

Plaatverwerkers vs verspaners

In het onderzoek wordt gekeken naar toeleveranciers aan uiteenlopende branches. Uit al die branches komen positieve geluiden wat betreft de verwachte omzet en aanvragen voor mei vergeleken met april. Alleen de automotivebranche en de installatiebranche zijn wat voorzichtiger.

Er is ook gevraagd naar de hoofdbewerking van de respondenten: plaatbewerking versus verspaning. Op korte termijn verwachten vooral de plaatverwerkers een stijging in omzet in mei ten opzichte van april.

Export

De meerderheid van de respondenten haalde ook omzet uit export in april. Vorige maand hebben vooral meer bedrijven in de automotive- en installatiebranche geëxporteerd dan in maart. In de agri-, bouw- en foodbranche is juist een (beperkte) daling te zien. Landen als Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittannië en Zweden scoren verhoudingsgewijs hoog.

Meer zelf doen?

Bedrijven reageren heel wisselend op de vraag waarop ze willen focussen komende maanden. Toeleveranciers in de installatiebranche willen duidelijk minder uitbesteden en meer zelf doen. Bedrijven in andere branches zijn veel meer verdeeld in hun antwoorden. In alle branches willen ondernemingen hun flexibele schil (zeker) niet (verder) afbouwen. Maar ook hier springt de installatiebranche er weer uit: die bedrijven staan hierin neutraal. Een overduidelijke meerderheid van de respondenten wil zeker geen vaste krachten laten gaan. In alle branches willen bedrijven juist (vrijwel) zeker nieuwe arbeidskrachten werven om te kunnen uitbreiden.

Bereidheid om te investeren

Een grote meerderheid wil investeren in zowel product- als procesinnovaties. Veel bedrijven willen komende maanden (zeker) wel nieuwe machines aanschaffen: alleen de bouw- en installatiebranche zijn wat terughoudender. Investeringen in IT-systemen staan vaak net wat minder hoog op de agenda. Tegelijkertijd is er in alle branches wel veel animo om het in- en verkoopproces verder te digitaliseren. Dat geldt vooral ook voor bedrijven in de installatie- en foodbranche.

Nog wat feiten:

– De meerderheid van bedrijven in de agri- en installatiebranche wil investeren in online marketing. In andere branches zijn de bedrijven wat minder uitgesproken.

– Veel bedrijven in de agribranche willen ook investeren in duurzaam ondernemen. Dat geldt veel minder duidelijk voor ondernemingen in de installatie- en bouwbranche.

Ook deelnemen aan het onderzoek?

Wie mee wil doen aan het doorlopende onderzoek van MCB, Link magazine en Trumpf is van harte uitgenodigd. Ga daarvoor naar deze link.

MCB stuurt deelnemers het volledige, uitgebreide rapport, als er weer een update uit komt.