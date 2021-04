Oem’ers rekenen erop dat de omzet over april 6% hoger zal liggen dan die over maart. Bedrijven actief in de automotive kijken heel optimistisch uit naar het tweede kwartaal: ze rekenen op 15% meer omzet dan over Q2 van het vorig jaar. Aldus een paar van de uitkomsten van de recentste rondvraag van MCB onder klanten. Ook blijkt uit het onderzoek dat veel bedrijven de komende maanden gaan investeren in digitalisering. Dat geldt bij uitstek voor 247Lasersnijden, om de snelgroeiende vraag bij tet benen.

‘“Druk!” Dat is wat je overal hoort. Tegen alle verwachtingen in is het eerste kwartaal veel drukker geweest dan vooraf gedacht. Schaarste en sterke prijsstijgingen zorgden voor veel activiteit en ook onrust in de markt. Maar de eindvraag van onze klanten is zeker niet slecht te noemen. Ook voor de komende maanden zijn de verwachtingen verre van negatief.’ Aldus Erik Spikmans, sales directeur MCB Nederland, in het voorwoord van de meest recente ‘Branchebarometer’. Daarin geven MCB-klanten hun verwachtingen voor april afgezet tegen die ze eerder hadden voor maart. MCB brengt deze update maandelijks uit, in samenwerking met Link Magazine en Trumpf.

Oem’ers meest optimistisch

Van de deelnemers aan deze ‘branchebarometer’ is 42,2% is jobber, 25,3% is OEM-er en 25,3% is system supplier. Deze bedrijven zijn vooral actief in de branches food, agri, automotive, bouw, installatie en overige. Wat opvalt is dat alle branches verwachten dat de omzet over april hoger zal zijn dan die over maart, met uitzondering van de foodbranche. Opgedeeld naar type bedrijf gaan alle respondenten uit van een omzetstijging; de oem’ers zijn het meest optimistisch: een plus van bijna 6%. Qua aanvragen verwachten alle branches voor april een stijging ten opzichte van maart, behalve de bouw. In de installatie- en in de foodbranche is het optimisme in vergelijking met een jaar eerder wel wat afgenomen: deze sectoren verwachten over Q2 een lagere omzet dan over Q2 2020. De andere sectoren rekenen juist op meer omzet, met name de automotive: +15%.

Meer investeren in mensen en middelen

De installatiebranche is het meest uitgesproken wat betreft plannen voor de komende maanden om (zeker) niet meer zelf te doen. Bedrijven in andere branches zijn hierin meer verdeeld. De meerderheid van de bedrijven in alle branches verwacht de flexibele schil (zeker) niet (verder) af te bouwen de komende maanden. Vooral bedrijven in de agribranche zijn hierin uitgesproken. In lijn daarmee laat een ruime meerderheid van de respondenten weten niet van plan te zijn vaste krachten te laten gaan, maar wel voornemens zijn nieuwe mensen aan te werven.

En niet alleen in mensen zal meer worden geïnvesteerd: de meerderheid van de bedrijven, verdeeld over alle branches, is van plan de komende maanden te investeren in zowel product- als procesinnovatie. Dat geld zal met name gestoken worden in nieuwe machines. Dat behoudens de installatiebranche die echter relatief vaak aangeeft wél te gaan investeren in IT. Dezelfde branche heeft ook grote online-marketingplannen: ruim driekwart gaat daar geld in steken de komende maanden. De agrisector zet juist in op duurzaam ondernemen.

Digitalisering

Die investeringen in machines en IT worden (deels) gedaan in het kader van de digitalisering die de ondernemingen willen doorvoeren. Van die in de foodbranche actief zijn geeft ongeveer de helft van de deelnemers aan dat zij de inkoopprocessen wil digitaliseren. De helft van de bedrijven in de installatiebranche willen juist hun verkoopproces digitaliseren. Wat betreft het digitaliseren van de backoffice is in alle branches verdeeldheid te zien, met uitzondering van bedrijven in de agribranche. Tenslotte de logistiek: een meerderheid van de respondenten wil de logistieke processen de komende maanden (zeker) digitaliseren.

247Lasersnijden: fors geïnvesteerd in digitalisering

Investeren in digitalisering in de diverse bedrijfsprocessen, in de daarvoor benodigde machines en software, heeft 247Lasersnijden zeer intensief gedaan. En dat blijft de jonge onderneming (gestart in november 2019) uit Pijnacker doen de komende maanden en jaren, vertelt dga Michiel de Hoog. Het bedrijf is al behoorlijk geautomatiseerd, schetst hij. ‘Wij hebben een portal waar de klant zijn specificaties kan invoeren. Die portal is gekoppeld aan ons ERP-systeem dat ervoor zorgt dat er automatisch een offerte wordt aangemaakt, voorraad wordt ingekocht, maar dat programma maakt ook een eerste aanzet aan waarmee onze werkvoorbereiders aan de slag kunnen. En het biedt de klant online actueel inzicht in de status van zijn opdracht. Maar het is nog niet zo dat een klantopdracht volledig automatisch tot metaalwerk en uitlevering leidt. Onze werkvoorbereiders zitten er nu nog tussen om de maakbaarheid goed te controleren en operators bedienen de machines. Maar verdere automatisering van het proces is wel onze ambitie.’

Zeer snelle groei

Het nastreven van die ambitie doet 247Lasersnijden samen met de belangrijkste leverancier van de hardware en de software. Die software – het TruTops-portfolio – is van Trumpf, de fabrikant die ook de lasersnij- en kantbankmachines geleverd heeft. En die de dit jaar in juni een derde kantbank gaat installeren. De vierde volgt reeds na de zomer als ook de derde lasersnijder een plek krijgt in de nieuwe hal die het bedrijf kort geleden betrokken heeft. ‘Die is tien keer groter dan onze vorige locatie. Maar die ruimte hebben we hard nodig omdat we zeer snel groeien. Een jaar geleden nog beschikten we over twee man; nu zijn we met vijftien. Groei is geen doel op zich, maar we willen natuurlijk ook geen ‘nee’ verkopen aan onze klant. Dus breiden we onze capaciteit verder uit, automatiseren we en voegen we meer bewerkingen toe aan onze huidige aanbod.’ Momenteel zijn dat naast het lasersnijden en kanten, ook het watersnijden (via zusterbedrijf 247Watersnijden), afbramen, tappen en soevereinen. ‘In de toekomst willen we daar een buislasersnijder aan toevoegen’, aldus De Hoog.

Ook deelnemen aan het onderzoek?

Wie mee wil doen aan het doorlopende onderzoek van MCB, Link en Trumpf is van harte uitgenodigd.

MCB stuurt deelnemers het volledige, uitgebreide rapport, als er weer een update uit komt.