‘De afkondiging van de corona-maatregelen in oktober hadden een negatieve invloed op het sentiment, de positieve vaccinberichten in november weer een positieve’, duidt Erik Spikmans, sales directeur MCB Nederland, de uitkomsten van de Branchebarometer-rondvraag die de metaalleverancier in november heeft gehouden onder zo’n 500 klanten in verschillende landen. Onder de titel ‘Samen slim zaken blijven doen’ brengt MCB in samenwerking met Link Magazine en Trumpf maandelijks een marktupdate uit.

De respondenten – oem’ers, system suppliers en tweedelijns metaalverwerkende toeleveranciers – van de agri-, bouw- en de automotive-branche voorzien voor de komende maand geen verdere daling van de omzet. De ondervraagden actief voor de installatie- en de food-branche rekenen juist op een stijging. Als alleen naar het sentiment onder systems suppliers gekeken wordt valt op dat die negatief zijn over de omzetontwikkeling de komende maand (-2,5 procent), maar juist positief over de ontwikkeling van het aantal aanvragen (+3,5 procent). De metaalverwerkende bedrijven rekenen voor december op beduidend minder aanvragen voor verspaanwerk (-4,5 procent), maar juist op meer voor plaatwerk (+1,5 procent).

2021: optimisme

Voor 2021 is er overall het nodige optimisme. De verwachtingen blijven in de agribranche onveranderd hooggespannen. De installatie-, automotive- en foodbranche hebben de verwachtingen naar boven bijgesteld. De bouw- en overige branches hebben dit juist naar beneden bijgesteld, maar gaan ook nog uit van een plus.

Afhankelijk van de sector waarvoor de ondervraagde bedrijven actief zijn verwachten ze een afname of juist een stijging van het werkkapitaal. Met uitzondering van de bedrijven actief voor de foodsector denken de ondervraagde ondernemingen de komende maand overwegend minder kapitaal voorhanden te hebben, een afname vergelijkbaar met die over november. En – behoudens met het werk voor de bouw – denken alle de respondenten volgende maand meer omzet in het buitenland te gaan behalen.

Meer investering in procesinnovatie

Behalve food-bedrijven en de bedrijven actief voor de ‘overige branches’ denken de ondervraagde onderneming in december meer zelf te gaan doen. De flexibele schil wordt in december door de agri- en installatiebranche meer afgebouwd dan een maand eerder. Daarnaast wordt er in december door de agri- en automotivebranche méér geïnvesteerd in online marketing dan in november, door de installatie-, bouw- en foodbranche juist minder. De investeringen in (online) marketing. Wel zijn er een paar geringe verschillen zichtbaar: de bedrijven werkzaam voor de installatie- en bouwsector willen relatief meer zelf gaan doen: plusminus 3,5 op een schaal van 5. Daar staat tegenover dat rond een 3 gescoord wordt op de vraag of er plannen zijn de komende maand juist nieuwe mensen aan te stellen, ook die actief voor de bouw- en installatiesector. De ondernemingen werkzaam voor de agri willen verhoudingsgewijs meer geld steken in marketing (3,5 op een schaal van 5). Investeren in procesinnovatie is een breed gedragen voornemen, ongeacht de sector, al is het niet veel meer dan in november (gemiddeld een score van 3,5).

Food-bedrijven: meer IT-investering

Ten opzichte van november verwachten bedrijven actief in de automotive- en foodbranche meer te investeren in productinnovatie (3,75 op een schaal van 5). Voor de andere branches blijft dit gelijk. De automotive bedrijven verwachten ook meer te investeren in nieuwe machines (3,5), voor de installatiebranche en de agribranche blijft dit hetzelfde en voor de bouw en overige branches wordt dit minder. Ten slotte verwacht de foodbranche een stuk meer te investeren in IT-systemen, voor de agri- en installatiebranche blijft dit gelijk en de bouw en automotivebranche verwachten minder te investeren.

Groei, ook in coronajaar

Ron Oomen van AO Metaal maakt op de maandagmorgen eind november een goed gemutste indruk. En hij heeft er ook alle reden toe: ‘Er is nog een maand te gaan, maar ik durf nu al te zeggen dat de omzet dit jaar met 30 a 35 procent toeneemt. Blijkbaar doen wij ons werk heel goed.’ De commercieel directeur ziet die sterktes vooral in het vermogen met de klant mee te ontwikkelen. ‘Wij willen altijd al tijdens de ontwikkeling van het product aan tafel, want dan kunnen we ervoor zorgen dat de prijs van het product lager wordt en de doorlooptijd korter. Bij samenstellingen kun je bijvoorbeeld, door slim naar de losse onderdelen te kijken, het eindproduct goedkoper maken’, illustreert Oomen. Die lage prijs en korte levertijd zijn tegenwoordig van groot belang nu metaalbedrijven door het internet juist op die kwaliteiten heel gemakkelijk vergeleken kunnen worden, weet hij.

Investeren in robotisering en IT

Snelheid van werken haalt AO Metaal ook uit de automatisering en robotisering waarin het de afgelopen jaren flink heeft geïnvesteerd, aldus Oomen. ‘Wij hebben een hele kleine flexibele schil, werken zoveel mogelijk met vaste krachten. De groei van de omzet vangen we zoveel mogelijk op door te investeren in nieuwe equipment. We hebben hier bijvoorbeeld een frees-, las- en handlingrobot gekoppeld waardoor we nu 24/7 produceren. Ook helpt dat we hier alle metaalverwerkingsprocessen in eigen huis hebben. Verspanen, lassen, snijden, kanten, stampen, draaien…, we kunnen het allemaal in eigen huis oplossen en zijn voor de planning niet afhankelijk van derden.’ Voor 2021 staat ook een investering in IT op stapel: ‘Tot nog toe konden we uit de voeten met MS Office, maar vanwege de aanhoudende groei is het nu tijd een volwaardig ERP-systeem te gaan implementeren.’

Brede opstelling

Dat voor AO Metaal ook 2020 een goed jaar is heeft overigens ook te maken met de brede opstelling van de metaalonderneming uit Eersel: ‘We zijn actief voor de bouw-, installatie- en foodbranche en de automotive. Als de ene sector wat minder draait wordt dat opgevangen door de andere sectoren. De food is door blijven lopen, maar de omzet voor de automotive was begin dit jaar duidelijk minder. Inmiddels heeft zich dat hersteld: onze klanten in die sector hebben – toevallig of niet – allemaal een groeistrategie en leggen de laatste maanden weer meer werk bij ons neer.’

Ook deelnemen aan het onderzoek?

Wie mee wil doen aan het doorlopende onderzoek van MCB, Link magazine en Trumpf is van harte uitgenodigd. Ga daarvoor naar deze link.

MCB stuurt deelnemers het volledige, uitgebreide rapport, als er weer een update uit komt.