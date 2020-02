MCA geautoriseerd distributeur van de lineaire producten van NSK.

In de afgelopen 45 jaar was NSK, één van ‘s werelds grootste fabrikanten van componenten voor lager- en lineairtechniek, al met succes aanwezig op de Benelux markt. Het aanbieden van een uitgebreid gamma lineaire bewegingstechnologie – waaronder lineaire geleidingen, kogelomloopspindels, monocarriers en componenten – leverde NSK een klantenbestand op in onder meer de medische, halfgeleider- en verspaningsindustrie.

Om het serviceniveau voor de klanten nog verder te verhogen heeft NSK besloten om de verdeling van lineaire producten over te dragen aan MCA lineair motion robotics. Hiermee wordt MCA geautoriseerd distribueer lineairtechniek van NSK.

NSK werkt enkel met erkende distributeurs die kunnen aantonen dat zij over de kennis en ervaring beschikken die vereist is om aan de kwaliteitsnormen te voldoen. De erkende distributeurs moeten daarbij ook handelen in overeenstemming met het beleid van NSK op het gebied van ethiek en compliance.

Zoals alle erkende distributeurs werd ook MCA lineair motion robotics geselecteerd na een grondige beoordeling van de expertise, technische ondersteuningsmogelijkheden en lokale aanwezigheid van het bedrijf.

Het idee voor de samenwerking ontstond tijdens gesprekken tussen de Seiki Management Uni (MU) van NSK Europe en het MCA management team. Bij de uiteindelijke beslissing waren meerdere factoren van doorslaggevend belang: het nationale netwerk van vijf vestigingen van MCA, de grote engineeringafdeling, het eigen bewerkingscentrum en de uitzonderlijke voorraad spindels, geleidingen, assen en lineaire modules, servomotoren en aandrijvingen. NSK zag dat alle ingrediënten aanwezig zijn om aan de eisen van de klanten te voldoen. Daarnaast biedt ook het internationale netwerk van MCA’s moederbedrijf Rubix een groot potentieel voor de NSK-producten. Rubix is nu al een erkend distributeur voor het lagerprogramma van NSK en beschikt over een grote distributievoorraad van lagers en aanverwante producten.

MCA zal zich in de toekomst voortdurend technisch laten bijscholen door de NSK ingenieurs die gespecialiseerd zijn in lineaire bewegingstechnologieën, waardoor de geboden technische oplossing ten allen tijde voldoet aan de specificaties en verwachtingen van de klant.