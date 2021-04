MathWorks heeft vandaag een voorproefje gegeven van de agenda voor MATLAB EXPO 2021 die van 4 tot en met 5 mei 2021 live zal worden gehouden in meerdere internationale tijdzones. Het evenement zal meer dan 70 sessies en interactieve workshops bevatten over 10 focusgebieden, waaronder AI, autonome systemen, modellering en simulatie, voorspellend onderhoud, 5G en radar, en lesgeven met MATLAB en Simulink.

MATLAB EXPO zal de nieuwste functies en mogelijkheden van MATLAB en Simulink belichten aan de hand van praktijkvoorbeelden en hands-on demonstraties, terwijl het een forum biedt voor ingenieurs, wetenschappers en onderzoekers om kennis te delen, te netwerken met collega’s en te praten met MathWorks-experts. De conferentie biedt ook interactieve MATLAB- en Simulink-workshops en een digitale tentoonstellingsruimte met meer dan 20 MathWorks-partners en -filialen.®®

Inbegrepen: MathWorks Automotive Conference

Nieuw voor 2021, MATLAB EXPO zal de MathWorks Automotive Conference (MAC) omvatten, het vlaggenschipevenement voor MathWorks automotive klanten wereldwijd. Met twee speciale tracks in de EXPO biedt MAC 2021 meer dan 15 branchespecifieke sessies over onderwerpen zoals auto-megatrends, geautomatiseerd rijden, elektrificatie en virtuele voertuigen. De MAC keynote, “Transforming the Software Development Paradigm to Meet the Unique Needs of Our Industry and Customers”,wordt gepresenteerd door Jeff Daiker, Executive Director bij Cummins.

HOOGTEPUNTEN MATLAB EXPO-programma

De COVID-19-pandemie was anders dan alles wat we ooit hebben meegemaakt. Wetenschappers en ingenieurs over de hele wereld reageerden op deze monumentale uitdaging en ontwikkelden snel oplossingen – van detectie tot insluiting tot behandeling – met MATLAB en Simulink. In zijn keynote, “Scientists and Engineers Save the World“, zal MathWorks Vice President of Marketing, Rich Rovner, transformatieve projecten en verrassende toepassingen van MATLAB en Simulink in de strijd tegen de pandemie belichten.

Op de agenda staan ook keynotes van gerenommeerde MathWorks-klanten.

“Advancing 5G for a New Decade “, John Smee, Vice President of Engineering, Qualcomm Technologies Inc. De lezing zal onderzoeken hoe 5G een verscheidenheid aan industrieën ondersteunt, waaronder industrieel IoT, automotive en extended reality (XR). Het zal de huidige stand van de 5G-technologie benadrukken en wat de onlangs voltooide 3GPP 5G NR Release 16-specificaties bevatten.

“The Interactions Between Natural and Artificial Intelligence “, Prof. Dr. Moritz Helmstaedter, directeur van het Max Planck Institute for Brain Research, Frankfurt. Wat kan ai van de volgende generatie leren van nieuwe inzichten in de neurale netwerkarchitectuur van onze hersenen? Deze lezing vertelt hoe onderzoekers neurale netwerkmapping (“connectomics”) in de hersenen gebruiken om te leren hoe biologische computers werken.

“Elektrificatie in de lucht- en ruimtevaartindustrie “, Dr. Amit Gupta, hoofd van Rolls-Royce Electrical Singapore Pte Ltd. Elektrificatie wordt geprezen als een pijler van de zogenaamde Vierde Industriële Revolutie. Rolls-Royce Electrical’s visie is om een leverancier van wereldklasse te zijn van elektrische energie- en voortstuwingssystemen om elektrificatie aan te drijven. Deze presentatie geeft inzicht in de richting die elektrificatie zal inslaan in de lucht- en ruimtevaartindustrie.

Flexibele toegang tot interactieve presentaties

Als online evenement staat MATLAB EXPO 2021 open voor deelnemers van over de hele wereld. Op elke dag van de show wordt het evenement herhaald in vier blokken van elk 3,5 uur voor deelnemers in vier tijdzones. Degenen in Azië (start 09:00 a.m. IST), Europa (start 10:00 a.m. CEST), U.S. East (start 08:30 a.m. EDT) en U.S. West (start 09:30 a.m. PDT) hebben de mogelijkheid om sessies uit elk blok te selecteren die passen bij hun persoonlijke schema’s.

