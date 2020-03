Materialise lanceert gratis 3D-geprinte oplossing voor smetvrij openen deuren

3D-printtechnologie kan een handje helpen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Materialise, een Belgische onderneming actief op het gebied van 3D-printen, heeft een 3D-geprinte deuropener ontworpen die het mogelijk maakt om deuren met je arm te openen en te sluiten, waardoor direct contact met deurklinken overbodig wordt. Het bedrijf biedt het printbare ontwerp gratis aan en roept de wereldwijde 3D-printgemeenschap op om de deuropener in 3D te printen en overal ter wereld beschikbaar te maken.

Experts zijn van mening dat het Coronavirus gedurende langere tijd op oppervlakken kan overleven en deurklinken een hoog risico op besmetting vormen. De 3D-geprinte deuropener kan aan bestaande deurkrukken worden bevestigd en heeft een peddelvormige verlenging waarmee mensen deuren kunnen openen en sluiten met hun arm in plaats van met hun handen. Om veiligheidsredenen kunnen niet alle deuren open blijven en door de noodzaak om deurklinken aan te raken te verwijderen, kan de 3D-geprinte deuropener de verspreiding van het virus helpen verminderen.

Gratis beschikbaar

De handsfree deuropener kan op een deurkruk worden gemonteerd zonder gaten te boren of de bestaande deurkruk te vervangen. Het eerste model kan worden bevestigd aan cilindrische handvatten en Materialise-plannen om naar behoefte extra ontwerpen te introduceren met behulp van verschillende 3D-printtechnologieën als reactie op de verspreiding van het Coronavirus.

Het idee voor de 3D-geprinte deurklink is ontstaan ​​tijdens een interne bijeenkomst om maatregelen te definiëren om Materialise medewerkers en bezoekers te beschermen. Het werd al snel duidelijk dat meer mensen van dit ontwerp konden profiteren en het bedrijf besloot het gratis ter beschikking te stellen. Iedereen met toegang tot een 3D-printer kan het ontwerp binnen enkele uren lokaal downloaden en 3D printen. Door deze technologie zou de 3D-geprinte deuropener zeer snel over de hele wereld beschikbaar kunnen komen. In 2018 werden wereldwijd meer dan een half miljoen 3D-printers verkocht. Het bestand kan worden gedownload op .

Lokaal produceren

3D-printen is een digitale productietechnologie die het mogelijk maakt om snel en in kleine batches producten te maken. 3D-printen maakt het ook mogelijk om lokaal te produceren. Naarmate reizen en transport moeilijker worden, wordt de mogelijkheid om lokaal te produceren belangrijker. “De kracht van 3D-printen in combinatie met Materialise’s drie decennia aan 3D-printexpertise maakte het mogelijk om een ​​idee in minder dan 24 uur om te zetten in een innovatief product”, zegt Fried Vancraen CEO van Materialise. “Door het ontwerp digitaal beschikbaar te maken, kan het overal op 3D-printers worden geproduceerd en binnen enkele uren over de hele wereld beschikbaar zijn. In dit geval hebben we het product in België ontworpen en kunnen mensen in China, Europa of de Verenigde Staten de deuropener nu lokaal 3D printen. ”

Bestellen

Mensen die geen toegang hebben tot een 3D-printer of een lokale 3D-printfabriek, kunnen de deuropener ook bestellen via het i.materialise-portal. Een set van twee handsfree deuropeners inclusief schroeven is verkrijgbaar voor 40 euro. Materialise heeft drie decennia ervaring in 3D-printen en runt een van de grootste 3D-printfabrieken ter wereld.