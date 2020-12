Elke printplaat die EMS-producent Matas in Best in elkaar zet, wordt behandeld als ware het product bedoeld voor een medische toepassing met alle strenge eisen van dien. Er is full traceability, tijdens de productie zijn er continu (automatische) kwaliteitscontroles en de klant kan alles digitaal volgen. Het bedrijf stoomt op richting ‘Matas 4.0’, waarin digitalisering en automatisering zo ver mogelijk doorgevoerd zijn. Directeur Guido Bergman: ‘Het is een must willen we onze ambitie verwezenlijken: verdubbeling van de omzet binnen een jaar of twee, drie.’

‘Harder werken hoeft hier niet, we doen het slimmer en in één keer goed’

De Coolblue of de bol.com van de EMS-wereld: dat heeft Guido Bergman voor ogen met zijn bedrijf. ‘Mensen keken in de beginjaren van bol.com vreemd op van het scala aan producten dat ze er bieden en de compleet nieuwe manier van zakendoen via hun platform. Maar kijk waar ze nu staan: ze kunnen werkelijk alles leveren en het is zeer transparant waar spullen vandaan komen en waar eventuele bottlenecks in een bestelling zitten.’ Die totale transparantie staat ook bij Matas hoog in het vaandel. ‘We willen totale ondersteuning op EMS-gebied bieden en daarbij ook de complete verantwoordelijkheid nemen voor de achterliggende supply chain van onze pcb’s. Of het nu om een klant gaat die 100 printplaten in 10 batches bestelt op jaarbasis, of om een klant die 100.000 stuks in honderden batches afneemt: ze krijgen allemaal het beste van ons.’ Matas (72 medewerkers) plaatst nu maandelijks ruim drie miljoen componenten op pcb’s, met een gemiddelde batchgrootte van 300 printplaten.

Piketpaaltje

Sinds Bergman een jaar of acht geleden het bedrijf overnam zijn omzet en winst meer dan verdubbeld. Dat moet opnieuw gaan gebeuren, door autonome groei, want overnames geven alleen maar lastige cultuurkwesties. De omzet komt in 2020 uit op zo’n 11,5 miljoen euro en moet over een paar jaar al een heel eind richting het dubbele zitten. Matas kijkt altijd vier jaar vooruit in zijn strategische plannen en slaat telkens een piketpaaltje voor de doelstellingen in een bepaald jaar. Het heeft in ieder geval altijd met nog verdere automatisering en digitalisering te maken. ‘We willen meer uit onze machines halen, mensen hoeven niet krommer te lopen en harder te werken, we willen de dingen slimmer doen en in één keer goed’, zei Bergman vorig jaar al eens in Link Magazine. Alles, maar dan ook alles in de productie wordt gescand, gemeten, vastgelegd en inzichtelijk gemaakt op dashboards. Matas ontwikkelt continu zelf software, zodat die helemaal op de eigen eisen is afgesteld.

Golden Library

Klanten kunnen wanneer ze maar willen online meekijken hoe het met hun orders staat. Matas heeft ‘API’s’, application programming interface communication, met zijn twaalf belangrijkste toeleveranciers, zodat online en realtime te zien is wie wat op de wereld in voorraad heeft en wie het snelste kan leveren. Ook verlopen kwaliteitscontroles in het productieproces steeds meer geautomatiseerd. Zo werkt Matas aan wat het noemt een Golden Library: medewerkers met veel kennis en ervaring bekijken scans van pcb’s en geven eventuele fouten aan. Al die fouten worden in het IT-systeem gezet, zodat ze voortaan automatisch gedetecteerd worden.

‘Als ik ons verhaal in de markt vertel, moet ik er van op aankunnen dat de werkvloer hier het ook aankan’

Daarnaast deed Matas een project met Procentec, leverancier van de webbased tool Atlas, bedoeld om het Industrial Internet of Things te ondersteunen. Door de integratie van allerlei machines en IT-systemen worden netwerken steeds complexer. Bergman: ‘Samen met Procentec hebben we ons netwerk verder verbeterd en mogelijk zwakke punten eruit gehaald. De downtime wordt zo verminderd.’

Bekender worden

Om opnieuw tot verdubbeling van de omzet te komen, is echter actie op meer vlakken geboden, weet Bergman. Ook de verdere optimalisering van de supply chain en de uitbouw van marketing & sales vragen aandacht. Dat laatste heeft ertoe geleid dat Toine van den Oetelaar deze herfst is gestart als chief marketing officer. Van den Oetelaar heeft jarenlange ervaring in de zakelijke dienstverlening en vindt dat Matas geweldige dingen doet. ‘We moeten de juiste boodschap naar buiten brengen: ik wil de toegevoegde waarde van het bedrijf benadrukken. Met zijn sterke nadruk op automatisering en kwaliteit doet Matas het echt anders dan andere EMS-bedrijven. Dat moet nog veel bekender worden in de markt.’

Slim inkopen

Bergman heeft gezocht naar iemand om het supply chain management op zich te nemen, maar dat was volgens hem zoeken naar een speld in een hooiberg. ‘Als ik al iemand had kunnen vinden, was ik anderhalf, twee jaar bezig geweest om die persoon op te leiden. Het is zo lastig, omdat ik ook hier weer merkte dat wij anders werken. Een traditionele inkoper denkt: ja, ho eens, ik ben de poten onder mijn stoel aan het wegzagen door alles vergaand te automatiseren. Veel mensen zijn gewend om op een soort van bestelafdeling te werken. Maar ik wil geen afdeling die domweg bestelt, ik wil medewerkers die slim tactisch en strategisch inkopen. Just in time: niet te vroeg, want dan komen de rekeningen te snel binnen, en niet te laat, want dan staan mijn machines stil.’ Een supply chain manager moet de juiste vragen stellen aan de toeleveranciers en aan de klanten. En vervolgens de keten zo efficiënt mogelijk inrichten.

Het gaat bij Matas om 85.000 verschillende componenten, waarvan er zo’n 35.000 actief op voorraad zijn. De hoeveelheden data zijn niet meer te bevatten, wat automatisering vereist. ‘Het systeem analyseert en geeft aan de hand van criteria aan wanneer we ons zorgen moeten maken. Dan kunnen we ons vooral bezig houden met die kritieke paden.’

Proceskant is cruciaal

Bergman neemt nu zelf dat supply chain management sterker voor zijn rekening dan tot nog toe. Het was best lastig om daarvoor te kiezen, want de saleskant trekt hem vanaf het begin zeer. Maar hij kan niet alles zelf blijven doen, wil het bedrijf fors doorgroeien. ‘Toine en ik hebben sinds dit voorjaar regelmatig gesprekken gehad en hij snapt wat Matas doet en welke kant we op willen. Nu hij echt begonnen is, concentreer ik me langzamerhand meer op de proceskant. Dat is cruciaal: de complete keten van begin tot eind moet goed ingeregeld zijn en blijven.’ En veel communiceren met klanten en hun klanten blijft de ceo natuurlijk toch wel doen.

Alles staat nu goed in de steigers, vertelt Van den Oetelaar. ‘Een stevig fundament is zo belangrijk: van verkoop, ketenbeheer, productie tot kwaliteitsmanagement. Als ik ons verhaal in de markt vertel, moet ik er van op aankunnen dat de werkvloer hier het ook aankan. We moeten kunnen leveren wat we beloven, met 100 procent kwaliteit.’

Bergman laat een afbeelding zien uit 1984, het jaar dat Matas werd opgericht. ‘Flexibility made by measure’, staat erop. Dat was toen de slogan en dat geldt nu nog steeds. ‘Of je nu 1 stuks bestelt of 100.000, in onze geautomatiseerde fabriek hebben we in feite een productiegrootte van 1.’