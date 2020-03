Masterstudenten TU Delft starten initiatief om beademingsapparatuur te ontwikkelen.

De studenten die zich op vrijwillige basis aan dit initiatief hebben verbonden, werken momenteel aan de ontwerpeisen voor een snel te realiseren beademingsapparaat. Op basis van de ontwerpeisen wordt gewerkt aan een design. Of het uiteindelijke prototype in productie genomen wordt en beschikbaar komt voor de zorg in Nederland hangt nog af van veel factoren. ‘Wij hebben nauw contact met intensivisten uit het LUMC en het Erasmus MC over de actuele situatie op de Intensive Care afdelingen. Daarnaast proberen we, ook met hulp van de TU Eindhoven, de verwachte groei van het aantal Corona patiënten en de bezettingsgraad op de IC in kaart te brengen. Ook werken we samen met verschillende bedrijven en instanties om de ontwikkeling van een beademingsapparaat te versnellen,’ aldus Jaap Harlaar.

Het team bestaat uit drie subteams:

Management & Communicatie

Het team-management, de interne en de externe communicatie worden verzorgd door team M&C. Daarnaast houdt team M&C zich bezig met de juridische zaken en wet- en regelgeving die van belang zijn voor het ontwikkelen en implementeren van ons product.

Team Design houdt zich bezig met de ontwerpeisen, het ontwerp, prototyping en de ontwikkeling van het beoogde beademingsapparaat.

Het is belangrijk om te weten wanneer er een piekbelasting van de zorg komt en hoeveel beademingsapparaten er dan nodig zijn. Team Scenario & Realisatie werkt aan een voorspellingsmodel voor de bezettingsgraad van de intensive care afdelingen in Nederland. Tevens inventariseren zij de huidige en mogelijke capaciteiten in de zorg en werken zij aan een implementatiestrategie, zodat onze noodoplossing snel kan worden geïmplementeerd in de ziekenhuizen.

Misschien idee om de krachten te bundelen met Techmed van de Universiteit Twente, zakelijk directeur de heer Remke Burie.

Techmed ontwikkelt o.a. een techniek om meerder personen gebruik te laten maken van 1 beademingsmachine.