Total Telecom meldt dat China gestaag op weg is naar het bereiken van zijn doel om volgend jaar 14nm-chips massaal te produceren.

China verbruikt ongeveer 70% van de wereldwijde halfgeleiderproductie. Maar de plannen van het land om volgend jaar massaal 14 nm chips te produceren in het land zullen China waarschijnlijk de grootste halfgeleiderleverancier ter wereld maken. Volgens de algemene douaneadministratie van China importeerde China in 2020 ongeveer $ 310 miljard aan chips van de halfgeleidermarkt van $ 440 miljard, wat ongeveer 70% van de markt is. Het grootste deel van de geïmporteerde chips ging naar de elektronicaproductie, waarvan meer dan de helft door China naar de rest van de wereld werd geëxporteerd.

Het halfgeleidertekort zal naar verwachting tot en met 2022 aanhouden. Meerdere factoren, waaronder de door covid-19 pandemie gedreven vraag, eerder dan verwacht herstel in de markt in sectoren zoals automotive, voorraden, dubbele bestellingen enz., leidden tot dit tekort.

Volgens Dr. Wen Xiaojun, adjunct-directeur van het Institute of Electronics, China Electronics and Information Industry Development Research Institute, is er ondanks de technische problemen nog steeds een grote hoop dat 14nm-chips volgend jaar in massa kunnen worden geproduceerd.

“China heeft veel werk te doen, maar het plan lijkt de belangrijkste zwakke punten aan te pakken- Electronic Design Automation (EDA) software en halfgeleiderapparatuur voor lithografie.

China moet niet alleen de chips fabriceren, maar ze moeten ook software en apparatuur ontwerpen zonder daarvoor op andere landen te hoeven vertrouwen. China moet zijn productie van halfgeleiders voor zijn eigen verbruik ongeveer verdubbelen van 15% van zijn behoeften naar 30% om het effect van verstoringen van de levering en productie van elektronica te verminderen,” zegt Christopher Taylor, Directeur, RF en Wireless bij Strategy Analytics, terwijl hij spreekt over de gebieden die China moet aanpakken in de productie van halfgeleiders.

De ontwikkeling van nieuwe competenties In lithografie, China’s Shanghai Microelectronics Equipment Company biedt al de 600/20 vlaggenschip lithografie machine, die een argon fluoride excimer laser genereert 193 nanometer diep UV-licht en onderdompeling lithografie voor 90 nm chips.

Tegen het vierde kwartaal van dit jaar zal het bedrijf machines aanbieden die geschikt zijn voor 28 nm, het equivalent van ASML’s 1980Di-machine.

“Met deze mogelijkheid hoeven Chinese halfgeleiderbedrijven niet te vertrouwen op het kopen van machines van ASML en deze te laten onderhouden,” zei Taylor. Hij wees erop dat het met meerdere patronen mogelijk moet zijn om een meer geavanceerde versie van de Shanghai Microelectronics-machine te maken die in staat is tot 7 nm chips, wat gelijk staat aan meer geavanceerde ASML-machines. “We denken dat China in 2022 zijn eigen 14 nm-compatibele machines zal hebben. In EDA heeft China een EDA-bedrijf van wereldklasse met wereldwijde klanten. Het heeft ook een aantal veelbelovende EDA-startups”, voegde hij eraan toe.

Total Telecom meldt dat china’s onlangs verworven vermogen om 14nm-chips te produceren baanbrekend is omdat deze technologie vandaag de dag de meeste marktwaarde heeft. Daarom kan het niet alleen het land in staat stellen om zelfvoorzienend te worden, maar ook de wereld helpen het ongekende chiptekort aan te pakken.

Dr. Wen herhaalde dat de productielijnen van 14nm tot 12nm chips van cruciaal belang zijn voor de halfgeleiderindustrie. 14nm-technologie of hoger kan voldoen aan 70% van de behoeften in de huidige halfgeleiderproductieprocessen, die een groot potentieel hebben in Artificial Intelligence-chips, high-end processors en auto’s.

De Chinese halfgeleidersector moet hard blijven werken om zijn groeitraject te behouden. Verschillende nieuwe en innovatieve use cases zullen mainstream worden, wat de eis van 14nm en hoger verder zal toevoegen. China moet dan de massaproductie van 14nm versnellen om te profiteren van de komende marktkansen. Bron Total Telecom