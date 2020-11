Masévon Technology, Veraa Metaal en Priva hebben de DISCA’20-awards gewonnen, zo is vandaag bekend gemaakt. Vanwege corona kregen de drie winnaars hun trofeeën uitgereikt in zeer persoonlijke meetings op hun werkvloer. ‘Dat we deze prijs gewonnen hebben in competitie met vele sterke hightech bedrijven, maakt me heel trots.’

‘Zonder corona hadden we er een groot feest van gemaakt, want we zijn enorm trots’

De Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards 2020 (DISCA’20), een initiatief van LINK Magazine in samenwerking met ING en ISAH Business Software, werden voor de negentiende keer in successie uitgereikt. Ditmaal niet op een podium ten overstaan van een zaal vol collega’s en relaties, maar op de eigen werkvloer, in een heel persoonlijke setting.

De prijs kregen de winnaars steeds uit handen van het jurylid annex klant of leverancier dat hen had voorgedragen en in de finale had gepitched. Want uniek aan de drie awards is dat je je er niet zelf voor kan nomineren maar dat je klanten of toeleveranciers dat moeten doen. Ook dit jaar hadden weer honderden klanten hun suppliers genomineerd en evenzoveel toeleveranciers hun klanten. De bedrijven die meermaals waren genomineerd en in ronde 2 de gemiddeld hoogste scores kregen gingen door naar de finale. Daarin wees de jury voor de categorie Best Knowledge Supplier Masévon aan als winnaar, die voor de categorie Best Parts & Process Supplier sprak de voorkeur uit voor Veraa Metaal en die voor de categorie Best Customer zette Priva op het hoogste ereschavot.

Best Knowledge Supplier: Masévon Technology, Hardenberg

‘Ze spreken onze taal en dat is niet alleen omdat we beiden in dezelfde regio gevestigd zijn’, legde purchasing & supply chain manager Dennis Koetsier uit waarom zijn Tembo Group uit Kampen een van de bedrijven is geweest die Masévon uit Hardenberg genomineerd heeft. ‘Ze acteren proactief, zonder hun opvatting op te dringen. Ze begrijpen heel goed waar wij als klant mee bezig zijn, voor welke markt. Heel belangrijk, want die eindklant staat natuurlijk wel voorop’, aldus Koetsier die deel uitmaakte van de jury van de Best Knowledge Supplier Award. ‘Ook telt hun grote flexibiliteit en dat zij in staat zijn het complete traject van engineering, productie en de ketenregie op zich te nemen en zo ons als klant te ontzorgen.’ ‘Dat we de Best Knowlegde Supplier Award gewonnen hebben steunt ons in de strategische stappen die we gezet hebben en nog zullen zetten’, reageerde een verheugde directeur Henk Kieft op de overwinning. Waarmee hij refereert aan de recente investeringen in een compleet nieuw gebouw – voorzien van onder meer een top-cleanroom en een extreem nauwkeurige 89 ton wegende Burkhardt+Weber freesmachine – en aan de investering in mensen. ‘Het ontwikkelen van een onderneming met de kennis en kunde waar de markt behoefte aan heeft, is altijd de prestatie iedereen in het bedrijf. Daarvoor is een sterk managementteam nodig en een sterke organisatie waarin mensen op de juiste plek zitten voor de competenties die ze hebben, want dan zet je ze in hun kracht. Daar zijn we klaarblijkelijk goed in geslaagd. Dat we deze prijs gewonnen hebben in competitie met de vele sterke hightech bedrijven die ons land rijk is, maakt me heel trots.’

Best Customer Award: Priva, De Lier

‘De relatie die we hebben met deze klant is heel transparant. We delen de businessplannen, de toekomstbeelden, de technische inhoud en de informatie over de financiën. Dat kunnen we niet met elke klant, maar zorgt er wel voor dat we heel efficiënt en effectief kunnen samenwerken, heel belangrijk juist in deze tijd’, stelde business manager Edgar Langen van MTA, een van de bedrijven die Priva genomineerd heeft voor de Best Customer Award en in de jury heeft gepitched. ‘Wat mij betreft zou dat veel meer moeten gebeuren want door zo samen te werken vergroot je de kansen in de markt en daar is iedereen bij gebaat’, vult MTA-directeur Patrick Geerts aan. ‘Priva is een voorbeeld-opdrachtgever.’ Manager innovation & research Ronald Zeelen van Priva is trots op de winst. ‘Temeer daar dit geen prijs is waarvoor je jezelf kunt nomineren. Dat moeten meerdere leveranciers doen. Het is een bekrachtiging van de investering die wij doen in relaties met suppliers. Heel goed ook dat er deze prijs er is. Want het gaat niet alleen om de harde technologie. Minstens zo belangrijk voor succes in de markt is de kwaliteit van de samenwerking met je partners, in een gelijkwaardige relatie waarin je met elkaar omgaat als met directe collega’s.’ ‘In normale tijden hadden we er een groot feest van gemaakt, want we zijn enorm trots’, aldus een glunderende Ton Wallast, cfo van Priva. ‘We zijn een familiebedrijf dat denkt in het aangaan van langetermijnrelaties met strategische partners. Prachtig om te horen dat we daar klaarblijkelijk goed in slagen. En geweldig dat Link Magazine dit organiseert. Goede samenwerking is van groot belang voor de kracht van de Nederlandse industrie en deze award helpt daarbij.’

Best Parts & Process Supplier: Veraa Metaal, Bergeijk

Directeur Roy Veraa was behoorlijk verrast dat zijn Veraa Metaal de Best Parts & Process Supplier Award gewonnen heeft. ‘We zijn gewoon aan het werk om de klant zo goed mogelijk te bedienen. Ja, wij schakelen heel snel. Als het nodig is leveren we dezelfde dag nog uit. We proberen alles te doen om de klant te helpen. Dat we dan deze prijs winnen…, daar gaat heel veel waardering vanuit. Wij zijn met twintig man een kleine speler, maar blijkbaar wel een goede speler’, zo klonk het bescheiden vanaf de productievloer in Bergeijk. Een van de klanten die Veraa genomineerd heeft en dit bedrijf heeft verdedigd in het juryberaad, is technisch inkoper Harm Sanders van IBS Precision Engineering. ‘Natuurlijk gaat er ook bij ons wel eens iets mis. Met Veraa kunnen we dan heel snel schakelen om het probleem op te lossen, zodat we weer verder kunnen. Reactietijd is in onze wereld heel belangrijk.’ Dat het relatief onbekende bedrijf deze prijs nu gewonnen heeft, verklaart hij ook uit de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan. ‘Ze beschikken over de equipment om de producten die wij vragen het goede uiterlijk en de hoge nauwkeurigheid te geven. En ze hebben daarvoor ook de nodige vakbekwame mensen in huis.’

De jury Best Knowledge Supplier Award over Masévon Technology

‘Masévon heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in high-end faciliteiten en versterkte ook zijn management. Het is in staat het complete traject van engineering, productie en ketenregie over een wereldwijde supply base op zich te nemen en zo de klant grotendeels te ontzorgen zodat die zich goed kan richten op het ontwikkelen van innovaties voor zijn markt. Masévon begrijpt heel goed waar de klant mee bezig is, voor welke markt. Het bedrijf heeft meerdere vergelijkbare klanten, leert daarvan en zorgt dat ook de klanten van die ervaringen leren. Het is heel goed in staat het design van de klant te beoordelen op maakbaarheid en laat zien dat het bij het sourcen – al dan niet voor de seriebouw – objectief kan beoordelen bij welke partij een bepaalde activiteit het best kan worden neergelegd, ook als Masévon dat niet zelf is. De Masévon-medewerkers hebben zelf veel kennis van metaal- en kunststofbewerking en vacuümtechnologie. Daarbij is er ook steeds een goed oog voor de kosten. Dat zorgt ervoor dat het product niet alleen beter maakbaar wordt in een kortere tijd, maar vaak ook nog tegen substantieel lagere kosten. Masévon acteert pro-actief, zonder zijn opvattingen op te dringen. Het detacheert desgewenst engineers bij de klant en levert de projectleider die zich steeds positief kritisch opstelt. Het bedrijf is goed in staat snel op en af te schalen.’

Overige finalisten in deze categorie: AAE (Helmond), Festo (Delft), NTS Group (Eindhoven), Prodrive (Eindhoven)

De jury Best Parts & Process Supplier Award over Veraa Metaal

‘Veraa Metaal is een plaatwerker die uitstekend kan meedenken met de klant. De prijsstelling is zeker in orde: wat geoffreerd wordt, is nagenoeg altijd scherper dan dat van de directe concurrent. De kwaliteit is hoog: wat Veraa levert, voordoet in 99 procent van de gevallen exact aan de (hoognauwkeurige) specificaties van de klant. Het bedrijf is flexibel: als de klant last minute wijzigingen doorgeeft of een spoedorder heeft, wordt het desgewenst dezelfde dag nog of hooguit binnen enkele dagen uitgeleverd. In andere gevallen is levering een kwestie van twee of drie weken. Het bedrijf is zeer leverbetrouwbaar en maakt altijd de gemaakte leverafspraken waar. Veraa Metaal stelt zich waar nodig en waar mogelijk proactief op: als er tegenstellingen in de specificaties zitten, nemen zij daar zelf contact over op met de klant. Er kunnen ook exotische materialen verwerkt worden; de levertijd is dan langer, maar daarover communiceert Veraa helder.’

Overige finalisten in deze categorie: Connect Group (Veldhoven), IFM Electronic (Harderwijk), Itsme (Raamsdonksveer), Jeveka (Almere)

De jury Best Customer Award over Priva

‘Het bedrijf kent zijn markt als geen ander. Het weet welke toegevoegde waarde het zijn klanten moet bieden tegen welke prijs en dan gelden geen heilige huisjes. Priva benut zijn toeleveranciers optimaal, ook al betekent dat soms dat eigen engineeringswerk daardoor niet wordt uitgevoerd. Als dat nodig is – om marktsucces te behalen – deelt Priva zijn roadmaps met toeleveranciers en gaat daarover uitgebreid en open de dialoog met hen aan. Een proactieve opstelling wordt op prijs gesteld. Als de markt erom vraagt en de toeleveranciers de capaciteit hebben, acteert het bedrijf heel pragmatisch en haalt het ontwikkelingstrajecten en de daarvoor benodigde investeringen naar voren. Bij het engineeren bepaalt Priva zich tot die zaken waarin het sterk is, het overige laat het over aan suppliers waarmee het in principe een langdurige, strategische relatie wil aangaan. Afspraken worden nagekomen. De IP die gezamenlijk wordt ontwikkeld, wordt netjes met toeleveranciers gedeeld. Ook over de prijscalculatie en de marge is het bedrijf open en eerlijk, met oog voor de complete life cycle van het product in kwestie. Dat laatste hangt ook samen met de strategie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Kortom, deze uitbesteder heeft de mindset om samen te werken met zijn toeleveranciers in een open en gelijkwaardige relatie.’

Overige finalisten in deze categorie: Bestronics (Veldhoven), Kulicke & Soffa Netherlands (Veldhoven), Malvern PANalytical (Eindhoven), Viscon Group (’s Gravendeel),

Voor de volledige juryrapporten kunt u contact opnemen met hoofdredacteur Martin van Zaalen van LINK Magazine, tel. 06-53721958, martin.vanzaalen@linkmagazine.nl. Hij geeft desgewenst ook een toelichting op de uitreiking van de Dutch Industrial Supplier & Customer Awards. In komende LINK-uitgave die op 18 december verschijnt wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Awards.